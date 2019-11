Rechaza López Obrador pacto con cártel; rebate versiones de prensa

Ciudad de México, Noviembre 1.- En una conferencia intensa y a ratos ríspida, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que personal militar que había llegado a aprehender a Ovidio Guzmán el pasado 17 de octubre en Culiacán, se retiró del punto donde localizaron al individuo cuando lo determinó el gabinete de seguridad y rechazó que se haya negociado con miembros del cártel de Sinaloa.

Sin embargo, López Obrador cuestionó enfáticamente versiones periodísticas que se difundieron sobre la acción contra el presunto delincuente.

Los cuestionamientos llegaron al punto de inquirir al mandatario si la determinación de haber decidido aprehender a uno de los líderes del cártel de Sinaloa obedeció a “instrucciones de Washington”, López Obrador respondió un tanto molesto que su gobierno no recibe órdenes del gobierno de Estados Unidos .

Durante la conferencia, López Obrador descalificó la “manipulación” que le atribuyó a versiones periodísticas e incluso pidió que se exhibiera la portada de La Jornada del día siguiente de la operación, aunque sin mostrar el cabezal del diario "por respeto".

El presidente quiso ilustrar así lo que consideró una tergiversación. "Vamos a ver, resultó falso”, señaló, en alusión a una fotografía de esa portada.

-Fue culpa del gobierno, era información falsa la que se proporcionó -se le preguntó a gritos, cuando empezó a cundir el desorden en la conferencia.

-No, fue una responsabilidad que asumimos, estamos informando como nunca y dejamos de manifiesto que nos importaba más la vida de las personas.

Con visible molestia, López Obrador acusó a los medios de comunicación de actuar bajo intereses creados. “Esto es importante destacarlo porque ya basta de manipulación. Claro que vamos a garantizar libertades, hasta el exceso, pero no se puede estar apostando a la manipulación".

La conferencia perdió el orden habitual. Los reporteros a gritos lanzaron preguntas y criticaron la manera en la que informó el gabinete de seguridad sobre el caso de Culiacán. López Obrador admitió: “Nosotros el mismo día informamos. Cómo no, Esto fue en cuatro horas, empezó a las 3 de la tarde…

-Con información imprecisa -se le dijo.

-A nosotros lo que nos importaba era que se salvaran vidas, era el mensaje...

López Obrador dijo que las imprecisiones de origen se aclararon. "No se tenían todos los elementos, todo fue saliendo poco a poco, como se conocían los hechos, pero eso mismo ya se aclaró, lo hemos aclarado".

Agregó que “la diferencia era que antes era mentira sobre mentira y nosotros tenemos el valor de decir ‘nos equivocamos’ y se rectificó. Lo más importante de todo, que no lo van a reconocer nuestros adversarios, es que se evitó la masacre”.

Ante las interpelaciones sobre la falta de veracidad que hubo en la primera versión ofrecida en la noche del 17 de octubre, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, aseveró que al otro día “rectificamos la información".

"Deben entender que en ese momento no estábamos pensando en la información, sino en la decisión que teníamos que tomar para salvar vidas y evitar enfrentamientos y muertes. Recibimos la información de los propios responsables del operativo que estaban con la misma preocupación que la nuestra”.

Gobierno prioriza inteligencia

El Estado mexicano tiene posibilidad de enfrentar cualquier situación que afecte a la sociedad, hay forma de garantizar la paz, lo que se busca es que los problemas se resuelvan sin violencia, afirmó López Obrador al señalar que ahora se prioriza la inteligencia.

Explicó que si bien ya no existe el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y ahora hay un centro de inteligencia y se tiene información de todo lo relacionado con la delincuencia organizada en el país.

“Se le da más relevancia a la inteligencia para saber qué pueden llevar a cabo (las organizaciones delictivas) en contra de los ciudadanos y actuar a tiempo”, expresó el mandatario federal y sostuvo que el Estado mexicano tiene posibilidad de enfrentar cualquier situación que afecte a la población.

“Lo que queremos establecer es que podamos resolver los problemas sin violencia, que no se violen derechos humanos, que se use de manera regulada la fuerza, que sea en legítima defensa, que no haya un afán autoritario o fascistoide que prevalecía de querer arrasar o exterminar al contrario".

En este marco, el jefe del Ejecutivo federal indicó que se mantienen los acuerdos con Estados Unidos sobre la extradición de Ovidio Guzmán López, "no se cancela nada, se mantienen los acuerdos".

Asimismo, descartó que haya habido mala fe o conspiración en el operativo fallido para capturar al hijo del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, actualmente preso en la unión americana.

López Obrador descalificó la cobertura de los medios, algunos de ellos en específico, para luego apelar a una cita de Gustavo A Madero. Recordó que en el porfiriato había una prensa “abyecta y rastrera”, pero cuando llegó Francisco I Madero, se volvió muy crítica, a lo cual Madero lanzó una frase: “Muerden la mano que les quitó el bozal”.