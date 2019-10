Taylor Swift es elegida como artista de la década

Los Ángeles, E.U., Oct. 31.- Dick Clark Productions, organizador de los AMA, anunció el pasado miércoles que la cantante estadounidense será homenajeada en la ceremonia de próximo 24 de noviembre en el Teatro Microsoft de Los Ángeles, pues es la artista que más premios de esta índole consiguió de 2010 a 2019.

En la edición del 2018, la intérprete de “Me!” se convirtió en la mujer que más veces había sido galardonada con 24 premios, superando a Whitney Houston, quien falleció en febrero del 2012 y obtuvo 21 reconocimientos.

Este año, Swift se encuentra a un premio de igualar a Michael Jackson como el más veces laureado en la historia de los AMA; la cantante de 29 años está nominada en cinco categorías.

La intérprete de “Shake It Off” compite junto a Post Malone, Ariana Grande, Drake y Halsey para, además, ser nombrada la artista del 2019, gracias a su sencillo “You Need to Calm Down”.

Para celebrar su carrera, Swift también tiene previsto subir al escenario para interpretar algunos de sus más grandes éxitos.

El pasado mes de agosto, Taylor Swift publicó su séptimo álbum de estudio “Lover”, mismo que en su momento definió como una celebración y admitió estar orgullosa de ello.

A diferenciara de los Premios Grammy, que premian las producciones musicales, los AMA son entregados a partir de encuestas al público, por lo que premian popularidad.