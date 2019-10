Revista de la Semana

Hace poco más de un mes, en mi colaboración semanal, expresé que México, es un país sin ley, algunos lectores me reprocharon que viera solamente los aspectos más sombríos y los errores más graves de esta administración, ya que México es un gran país.

Yo les quiero expresar ahora a todos los que me leen que nuestro país es grande, que millones de hombres y mujeres a lo largo y ancho del territorio nacional trabajan bien, cumplen con sus obligaciones, responsabilidades y deberes, y han contribuido a que México sea lo que es, pero que lo que hemos visto y vivido en estos larguísimos once meses de la nueva administración federal, a pesar de nuestro optimismo, hace ver que el presente es oscuro, pero el futuro se percibe negro.

Nadie puede negar –con excepción del señor Presidente- que lo ocurrido en Culiacán es el hecho más grave que ha ocurrido en esta administración, y es aún más grave por la forma como se ha manejado; tal parece que las reuniones matutinas del gabinete de Seguridad sirven sólo para tomarse un cafecito, porque el presidente “no estuvo enterado de nada”; el secretario de la Defensa, Jesús Crescencio Sandoval, recibió una orden perentoria, porque afirmó: “todo estuvo mal planeado y mal ejecutado”; y la secretaria de Gobernación, es una nulidad, porque dijo que “eso sucede todos los días, a todas horas”, como quien dice le vale y no menciono al secretario de Seguridad, porque es incapaz, mentiroso e inútil. Aún no saben la estrategia de seguridad y qué hace el Ejército, las policías y la Guardia Nacional. La realidad monda y lironda es que hoy las cifras de muertes, desapariciones, robos, saqueos, extorsiones, cobros de cuota y de piso, junto con los muchos vándalos, bloqueos de carreteras y vías férreas, toma de casetas son algo que convierten a México, en un país sin ley.



La semana antepasada, en una de las cada vez más farragosas conferencias mañaneras, el secretario de Seguridad Ciudadana hizo un larguísimo relato de todas las acciones que el gobierno emprende para disminuir la inseguridad y acabar con la violencia; orondo, señaló que “hay un punto de inflexión” en las cifras de delitos y que los mexicanos podemos estar seguros de que el problema se resolverá.

Y como maldición divina, ante la ausencia de un proyecto inteligente de Seguridad Nacional, mientras hablaba y en los días siguientes vimos con horror las escenas de sicarios matando soldados, soldados matando sicarios, y el colmo: un plan cuidadosamente (¿?) elaborado para atrapar al hijo de El Chapo Guzmán, jefe del Cártel de Sinaloa, desencadena en Culiacán un infierno, por lo que se decide liberar a Ovidio Guzmán. Ni el señor Presidente ni el señor Durazo ni el gobernador de Sinaloa dicen nada, mienten reiteradamente hasta que una agencia extranjera confirma la claudicación del gobierno ante el Cártel de Sinaloa y la liberación de Ovidio Guzmán. Esto no es un asunto menor ni puede pasarse por alto; nuestro Código Penal Federal, en su artículo 150, precisa las penas que merece quien favorece la evasión de un delincuente, y el propio Presidente confiesa que él decidió y aceptó la liberación de Ovidio Guzmán.



Y lo que ha seguido es la confirmación de que no hay ley en México; hoy, López Obrador encabeza un estado fallido, y ahora aparece un “punto de inflexión” que, difícilmente, podrá superar porque “cedió la plaza” a la delincuencia, y a pesar de su risa sardónica al justificar sus decisiones, la gran popularidad que tiene está llegando a su “punto de inflexión” y lo veremos en poco tiempo.



México es un país sin ley y todos lo vemos: la única ley que cuenta es la del líder único, mesiánico y ocurrente que desprecia la razón, las razones, la ciencia, la educación y el sentido común y por eso no tiene empacho en destruir proyectos valiosos para el país e iniciar otros inviables y onerosos, violar la Constitución, atacar al Poder Judicial, despreciar a los empresarios, analistas y comunicadores, insultar al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al presidente del Instituto Nacional Electoral y a las instituciones independientes, contrapeso del Poder Ejecutivo; las leyes que ha aprobado, con la crueldad excesiva de sus seguidores en el Congreso: terrorismo fiscal, extinción de dominio, etcétera, confirman que en el país no hay ley, no hay seguridad, no hay ni siquiera percepción de lo que está ocurriendo; los acontecimientos de la semana antepasada hicieron que unos legisladores exijan en el Congreso la renuncia del Presidente, algo que, desde luego, no ocurrirá, pero que muestran cómo día a día se percibe al gobierno como débil, incoherente, mentiroso e incapaz.



Dice una sentencia: “si te callas, tus hijos te lo reprocharán”, porque llama la atención el silencio ante lo que ocurre a todos los niveles: silencio de los partidos políticos, silencio de los legisladores frente a las leyes estúpidas y draconianas, silencio de las autoridades y los funcionarios ante los errores y aberraciones de su jefes, silencio de los militares ante los desprecios del Presidente y su gabinete, silencio de los empresarios, silencio de las organizaciones no gubernamentales, silencio de los directores de muchos hospitales que saben de las carencias y no hablan, silencio, silencio, silencio; ¿hasta cuándo?



¿Usted calla, estimado lector? México es nuestro, no lo debemos olvidar.