Se hará un gran esfuerzo para pagar aguinaldo a trabajadores: Alcalde

El presidente municipal, Antonio Jaimes Herrera, aclaró que busca no recurrir a préstamos para solventar los sueldos de los empleados, ya que eso generaría un problema económico al municipio

Iguala, Gro., Octubre 29.- El presidente municipal de Iguala, Antonio Jaimes Herrera dijo que entre noviembre y diciembre sostendrá una administración “férrea” para poder cumplir con los salarios y aguinaldos de todos los trabajadores del Ayuntamiento, por un monto superior a los 24 millones de pesos.

En entrevista, Jaimes Herrera dijo que su administración va a hacer grandes esfuerzos por la situación financiera existente que está “agarrada de alfileres”, debido a que en la actualidad, manejar recursos es muy difícil, más cuando hay muchas necesidades en un lugar donde se necesitan tantas obras.

“El centro de la ciudad es un claro ejemplo de ello, necesita obras y no las podemos hacer, porque los recursos del Ramo 33 no nos permiten hacer obras, todo lo que no es zona de alta prioridad, está prohibido el uso de recursos”.

Aseguró que en cuanto a los pagos de salarios y aguinaldos de los trabajadores está luchando para tenerlo sin recurrir a los préstamos, porque hacerlo, de nada serviría porque le estaríamos generando un problema económico al municipio. “Vamos a pagar de aguinaldo un monto superior a los 24 millones de pesos”.

Asimismo, Jaimes Herrera adelantó que en el próximo mes estarán promoviendo descuentos por el Buen Fin, con el respaldo y apoyo del Cabildo, en aras de que la gente pueda cubrir sus impuestos con descuentos que se estarán dando a conocer en su momento.