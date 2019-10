Palabrerío

Dice el filósofo español Fernando Savater, que la palabra imbécil es más sustanciosa de lo que parece, la palabra viene del latín baculus, que significa bastón para caminar. Pero el bastón al que se refiere la palabra imbécil no es el que se usa para ayudar a sostenerse, sino a la falta de convicciones y a un criterio bien definido.

El imbécil puede ser todo lo ágil que se quiera y dar brincos como un chango, no se trata de eso. Si el imbécil cojea no es de los pies, sino de su manera de razonar. El imbécil es en su espíritu débil, aunque su cuerpo pegue unas maromas de acróbata profesional.

Todos estos tipos de imbecilidad necesitan bastón en sus procesos de razonamiento, es decir, necesitan apoyarse en cosas de afuera, hacer lo que los demás hacen para no incomodar al de arriba, y no me refiero a Dios, sino al que ocupa un puesto arriba en la pirámide del trabajo, o al lidercillo de su comunidad. El imbécil adopta conductas ajenas, que no tienen nada que ver con la libertad y la reflexión propias.

Los imbéciles por lo general acaban bastante mal, crea lo que crea la opinión común. Cuando comento que acaban mal no me refiero a que terminen en la cárcel o fulminados por un balazo, eso solo suele pasar en las películas, sino que suelen fastidiarse a sí mismos y nunca logran vivir la buena vida, esa que tanto anhelamos todos.

Síntomas de imbecilidad solemos tener casi todos. ¡Alerta, en guardia!, la imbecilidad acecha y no perdona, la lectura es una de las mejores armas contra la imbecilidad, ¡claro!, siempre y cuando sean textos de calidad, no las notas policiacas o deportivas, además de que se debe leer de una manera reflexiva.

Dijo Emile H. Gauvrey, que vivimos de manera mecánica dentro de un sistema que nos obliga a gastar el dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos, para crear impresiones que durarán muy poco en personas a las cuales les importamos muy poco.

Presumimos de ser libres porque podemos elegir al banco que jinetee nuestro dinero o nos exprima con algún préstamo con intereses desmedidos, podemos elegir a la cadena de televisión o la emisión de facebook que mejor nos embrutezca, a la comida chatarra que nos plazca para engordar felizmente, a la compañía de celulares que mayor comodidad nos ofrezca para timarnos, al medio de comunicación que más sutilmente nos engañe para presentarnos como héroes a políticos corruptos, o al comunicador que sea un poco menos estúpido que nosotros.

¿Qué no habrá algo que se pueda hacer para cambiar aunque sea un poco la vida enajenante que padecemos? Definitivamente si, y ya lo mencioné, es la lectura. Pero nos empecinamos en no querer leer, ¿me pregunto por qué?

Hasta el martes próximo estimado lector.