Guerrero no se puede gobernar con limitaciones ni miserias: Astudillo

Chilpancingo, Gro., Octubre 28.- El gobernador Héctor Astudillo Flores, expresó que Guerrero no se puede gobernar con limitaciones ni miserias, al tiempo que reconoció que en estos 4 años de gobierno, “ha sido difícil gobernar, pero no imposible” y reiteró que su compromiso es y seguira siendo trabajar con entusiasmo e interés, sin ningún miedo y ningún temor.

En su discurso este domingo al entregar las Condecoraciones Estatales y Premios al Mérito Civil, en el marco del 170 Aniversario de la Erección del Estado de Guerrero, Astudillo Flores indicó que para gobernar Guerrero, no solamente hay que conocerlo, sino que “hay que quererlo y hay que tener también mucha disposición para tener desprendimiento siempre con los guerrerenses”.

“Mi compromiso es y seguirá siendo el mismo, trabajar con entusiasmo, interés, con compromiso y sin ningún miedo, sin ningún temor; para gobernar Guerrero no solamente hay que conocerlo, para gobernar Guerrero hay que quererlo y abrazarlo todos los días, respetar a nuestros pueblos y sentirnos orgullosos de nuestras tradiciones”, expresó.

En este acto que reunió a los representantes de los Poderes Legislativo y Judicial del estado, así como a autoridades civiles y militares en el auditorio “José Joaquín de Herrera” de Palacio de Gobierno, el Ejecutivo estatal convocó a la unidad para seguir impulsando acciones que permitan el desarrollo y el progreso de los guerrerenses.

Dijo que no se puede dejar marginado el hecho de cumplir 170 años de existir como estado, pues fue una lucha que sin duda se logró por la insurgencia nacional.

“El estado de Guerrero es una herencia en reconocimiento hacia Vicente Guerrero, hacia Álvarez, hacia los Bravo, hacia los Galeana, hacia todos los que participaron en los movimientos en los que se formó la patria en el sur”, resaltó.

En ese sentido destacó la herencia del general Vicente Guerrero, de los hermanos Nicolás y Leonardo Bravo, así como el legado del generalísimo José María Morelos y Pavón, quien eligió Chilpancingo para instalar el primer “Congreso de Anáhuac” y proclamar los Sentimientos de la Nación.

“También somos herederos de la inteligencia y de la altura de miras de Ignacio Manuel Altamirano, somos herederos de la valentía de los Galeana, de la (región) Costa Grande, somos herederos también de Valerio Trujano, de su fuerza, de su firmeza; somos herederos de los Ocampo, que hicieron la bandera nacional”.

Expuso que como guerrerenses “nos sentimos orgullosos de nuestra tierra, conscientes de nuestros problemas, pero orgullosos de nuestra tierra”.

Y destacó que “como gobernador del estado de Guerrero me place estar en esta reunión, me siento orgulloso como siempre me he sentido de ser guerrerense, nacido en Chilpancingo y amar Acapulco como lo quiero, como lo respeto por su majestuosidad, respetar a Taxco por su historia platera, querer a Iguala por su enorme tradición con nuestra Patria, con la bandera, respetar a la Costa Grande por su belleza y querer mucho la Costa Chica por su generosa naturaleza, respetar mucho La Montaña, donde está la fuerza de nuestro indigenismo al que respeto y quiero. Yo soy un guerrerense que quiere la Tierra Caliente”.

Ernesto Ortiz Diego, a nombre de los condecorados con los premios al Mérito Civil dijo que esta distinción es un reconocimiento para quienes han contribuido a mejorar Guerrero desde sus trincheras.

El ganador de la Condecoración “Juan Álvarez”, el igualteco Emilio Fernando Alonso Rubín, dijo sentirse orgulloso de haber nacido en estas tierras surianas y cuna de la Bandera Nacional.

En un emotivo mensaje, tras recordar que estuvo en coma luego de un derrame cerebral, del que logró salir adelante por la tenacidad que caracteriza a los guerrerenses, dijo que “mi deseo es que Guerrero salga adelante, porque lo merecemos como estado, gobernador tiene una fuerte tarea por delante pero tiene el apoyo de mucha gente que estamos con usted”, aseveró.

ENTREGA DE CONDECORACIONES ESTATALES Y PREMIOS AL MÉRITO CIVIL

En este marco, el gobernador Héctor Astudillo Flores entregó las condecoraciones a destacados guerrerenses.

La condecoración Estatal “Juan Álvarez” por méritos y servicios prestados a favor de Guerrero fue entregada al narrador y columnista deportivo, Emilio Fernando Alonso Rubín, originario de Iguala.

A su vez, la condecoración estatal “Vicente Guerrero”, por su trayectoria ejemplar y mérito al servicio de Guerrero fue para el pintor oriundo de Petatlán, Leonel Maciel Sánchez.

La condecoración estatal “Ignacio Manuel Altamirano que se otorga a nacionales y extranjeros por servicios prominentes prestados al estado, se le entregó al doctor en derecho por la UNAM, José Luis Camacho Vargas, originario de la Ciudad de México.

El Premio al Mérito Civil “Nicolás Bravo” de Derechos Humanos fue para el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno.

Mientras que el Mérito Civil “Cuahutémoc” para el desarrollo de los pueblos indígenas se le entregó a Manuel Vázquez Quintero, oriundo de San Luis Acatlán.

Con el premio al Mérito Civil “Moisés Ochoa Campos” de estudios municipales, se reconoció el trabajo del maestro en Ciencias Económicas y doctor en Geografía de la UNAM, Pedro Vidal Tello Almaguer, originario de Nayarit, radicado en Guerrero.

El premio al Mérito Civil “Manuel Meza Andraca” por sus contribuciones al desarrollo rural se le otorgó al ingeniero Agrónomo del Colegio Superior Agropecuario del Estado, Eloy Romero Gatica.

A su vez, el premio al Mérito Civil “José Francisco Ruiz Massieu” desarrollo y ética política, se le otorgó al doctor en Ciencias Políticas por la UAGro, Ernesto Ortiz Diego.

El premio al Mérito Civil “Eduardo Neri” a los valores cívicos y de respeto de la ley, se le entregó al notario público de Acapulco, Miguel García Maldonado, originario de Taxco de Alarcón.

El premio al Mérito Civil “Eva Sámano de López Mateos” de asistencia social y salud pública fue para el maestro en Finanzas por la Universidad Americana e integrante de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, Rafael Cortez Melecio.

Con el premio al Mérito Civil “Guillermo Soberón” en investigación científica y tecnológica se reconoció el trabajo del doctor en Química por la Universidad Claude-Bernard, Lyon, Francia, Jaime Sánchez Valente, originario de San Marcos.

En tanto que el premio al Mérito Civil “Juan Ruiz de Alarcón” en literatura se le entregó a la cronista municipal de Coyuca de Benítez, Graciela Guinto Palacios.

El Mérito Civil “Juan Ruiz de Alarcón”, en bellas artes se le entregó al artista oriundo de Chilpancingo, Gersain Vargas Vargas.

El Mérito Civil “Ignacio Chávez” de educación y formación humanística fue para el profesor de educación primaria y doble licenciatura: Literatura y Pedagogía, Raúl Salgado Leyva.

El Mérito Civil “Plácido García Reynoso” en desarrollo de las ciencias económicas se le entregó a la doctora en Economía de la Universidad de California, Diana Alarcón González.

Con el premio al Mérito Civil “Apolonio Castillo” al desempeño deportivo se le otorgó a Omar de la Cruz Vázquez.

El Mérito Civil “José Azueta” por sus labores destacadas entre los jóvenes se le entregó al dúo artístico con obra discográfica con reconocimiento internacional a las hermanas Celia Alitzel y Laura Diana García, originarias de Ometepec.

El Mérito Civil “Antonia Nava de Catalán” en Igualdad de género, promoción y protección de los derechos de las mujeres se le entregó a la directora ejecutiva y representante de la Asociación Guerrerense Contra la Violencia Hacia las Mujeres A.C., Marina Reyna Aguilar.

Y el premio al Mérito Civil “Wilfrido Álvarez Sotelo” por Aportes a la ecología se le otorgó a la responsable y fundadora del Programa de Sustentabilidad en la UAGro (2013), Guadalupe Díaz Salazar.