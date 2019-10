A título personal

Este fin de semana tuve la oportunidad de escuchar una ponencia de grandes vuelos, vino desde la Universidad de Georgetown, en Washington, el maestro José Alberto Alejandre Lara, un especialista en estudios sobre Agustín de Iturbide y sin duda alguien con mucho sentido de la responsabilidad social por la historia.

Las gestiones del maestro Guillermo de la Cruz Issa y del Grupo Bicentenario están rindiendo frutos, cada vez somos más los que llenamos los foros del Museo de la Bandera y eso es muy digno de celebrar.

Poniendo un poco de contexto a mi columna, tenemos que recordar que el 2019 prácticamente va de salida, nos queda sólo noviembre y diciembre, más todo el 2020 para llegarle al 2021, es decir, nos faltan sólo 14 meses para alcanzar el año del Bicentenario de la proclamación de Independencia de México y en Iguala parece que todavía no nos cae el veinte.

Como igualtecos debemos ser los primeros en buscar reivindicar al verdadero padre de nuestra patria mexicana, al emperador Don Agustín de Iturbide. Claro, también debemos darle el justo peso a Vicente Guerrero, pues sin los acuerdos entre estos dos hombres, nuestra historia no sería la misma.

Me quedan dos frases muy marcadas de la ponencia “En México nunca habrá paz, ni un verdadero desarrollo, hasta que no seamos capaces de hacerle justicia a nuestro padre” y es que, literal, eso sólo pasa en México, dijo Alejandre. “A nuestro propio padre lo exiliamos, luego lo regresamos y lo hacemos para fusilarlo”.

Agustín de Iturbide debería tener en México un obelisco (o algo más majestuoso), como en Estados Unidos se tiene uno en honor a George Washington. Sin embargo, en México todavía renegamos de todo lo que huela a España y no somos capaces de entender el pasado. Hoy en día, incluso tenemos un gobierno federal que busca emular a Benito Juárez… ¡A Benito Juárez! háganme el favor.

Basta leer un poco para saber que nuestra historia hace mal en juzgar a Agustín de Iturbide como un traidor, hace aún peor al afirmar que Benito Juárez es un héroe y nosotros, como ciudadanos mexicanos, cometemos el gravísimo error de no formar un carácter, una conciencia y un criterio propio digno al leer.

Como igualtecos debemos ser una sociedad más letrada, pues tenemos el compromiso de ser nosotros quienes por fin le den a México una verdadera identidad nacional, con un plan de nación perfectamente bien trazado, ¿pero cómo lo vamos a hacer si ni siquiera somos capaces de descubrir la verdadera historia de nuestras raíces como nación?

¿Ya contextualizamos la situación? Bien pues es momento de entrar de lleno al tema. En su ponencia, Alejandre Lara fue muy claro al afirmar que Miguel Hidalgo NO es el padre de la patria mexicana ( y yo estoy muy de acuerdo con él) pues, en palabras de Alejadre “Hidalgo no puede ser padre de algo que él no quería”. Y vamos de nuevo al contexto de 1810, Miguel Hidalgo nunca pensó que sería el libertador de lo que hoy llamamos México, él sólo buscó no caer en manos de los franceses cuando Napoleón invade España y captura al rey Fernando VII.

Incluso en su arenga al levantarse en armas, Miguel Hidalgo proclama “Viva Fernando VII” y “Muera el mal gobierno”, o sea, lo que él quiso decir fue “vamos a luchar contra todos los que quieran ver derrocado a Fernando VII, aquí te guardamos tu corona”.

Es hasta más adelante, cuando José María Morelos empieza sus campañas militares, cuando el movimiento insurgente realmente va tomando un tinte independentista, y es mucho más adelante, (cuando Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero elaboran el Plan de Iguala) cuando de verdad se habla de independencia.

A ver, Agustín de Iturbide nos entregó un imperio con 4 millones 925 mil 283 kilómetros cuadrados de territorio, que iban desde lo que hoy es la Alta California, en los Estados Unidos hasta lo que hoy es Costa Rica.

En fin, con esta columna el día de hoy quiero invitar a mis seguidores a que nos informemos más. A que nos demos cuenta que si queremos transformar a México, lo hagamos desde las bases de la justicia y para eso, tenemos que empezar por reconocer quiénes somos.

Somos una mezcla entre indígena y español y no podemos renegar ni de una, ni de otra, porque eso somos los mexicanos. Un pueblo mestizo que debe recordar para poder proyectar hacia adelante. Ojalá que para el 21 de septiembre del 2021 hayamos logrado restaurar el honor de un hombre al que la historia tachó de traidor, cuando su único error fue haber sido un emperador católico, un hombre al que la historia debería enaltecer como el verdadero padre de la patria.

Ojalá que Agustín de Iturbide tenga el reconocimiento que merece y que con ello, los igualtecos encontremos eso que por medio del Plan de Iguala se nos heredó: la unión entre conservadores, liberales, rebeldes, realistas, criollos, indígenas y españoles, eso que más que nunca necesitamos en este país para acabar con los índices de violencia, con el rezago educativo y con la pobreza extrema.

Hace casi 200 años nos dieron la pauta, sólo tenemos que encontrarla en ese legado que Iguala heredó.

Esto es a título personal, muchas gracias.