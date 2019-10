Juanes combina vallenato, cumbia y guasca en la producción que lanzará en noviembre

Ciudad de México, Octubre 28.- Para Juanes, el momento que actualmente vive es uno de los más representativos y creativos en su carrera. Se prepara en el lanzamiento de su octavo disco de estudio, que se llamará Más futuro que pasado, en noviembre y, además, unos días antes será distinguido por la Academia Latina de la Grabación como Persona del Año como reconocimiento a su trayectoria, aportación a la música y su dedicación a obras filantrópicas.

Sin perder el toque rockero que lo ha acompañado durante su camino profesional, el colombiano de 47 años decidió que para este nuevo trabajo abriría su espectro musical y su mente para así poder sumar nuevas ideas al mismo.

“He pasado por una etapa muy especial de trabajo, ahora está por salir mi nuevo disco el 22 de noviembre, es un disco en el que vine trabajando desde el año pasado y en el que quise experimentar con diferentes personas.

“Estaba muy acostumbrado a trabajar solo y en este caso lo hice con diferentes productores y compositores y fue muy especial la experiencia.

“Quise abrir el espectro para dejar que entrara aire fresco y refrescara mi lenguaje y al final me siento muy motivado para seguir. Siempre el rock ha sido la base de mi música, pero también la música popular, en este disco en particular creo que la cumbia, el vallenato y la guasca están como muy presentes, pero reinterpretados de una manera más actual, por decirlo de alguna forma.

“Traigo mi guitarra siempre, es mi herramienta clave, las melodías, las letras, pero trayendo elementos de estos géneros de una manera muy personal”, señaló Juanes, señalando que sencillos como Pa’dentro, La plata con Lalo Ebrat, Querer mejor con Alessia Cara así como Bonita con Sebastián Yatra están incluidos.

Hace algún tiempo atrás, en un viaje por Sudamérica, Juanes descubrió de forma casual el nombre del disco. Lo guardó para que cuando estuviera listo pudiera utilizarlo y así plasmar lo que hoy siente.

“El nombre viene de una vez que estaba, creo en Chile, y vi un grafiti por ahí, en una tienda o algo, pero me encantó y lo tenía desde hace mucho apuntado en mis notas del teléfono y al final, pues, Más futuro que pasado, porque me da esperanza, es como decir que hay mucho por hacer”, agregó el colombiano.

Tras 20 años de carrera y dos docenas de premios Latin Grammy, este año la Academia Latina de la Grabación eligió a Juanes para darle el reconocimiento de Persona del año, uniéndose a la lista donde aparecen Emilio Estefan, Vicente Fernández, Miguel Bosé, Alejandro Sanz y Marc Anthony, entre otros.

Si bien los reconocimientos de este tipo representan una motivación para el cantante colombiano, es la complicidad con sus seguidores y el reconocimiento de éstos lo que considera el mayor regalo que ha logrado con su música.

“Después de 20 años llega este reconocimiento de la Academia y es algo muy especial que recibo con mucha alegría, con mucha humildad. Es una distinción increíble de mis colegas, de la Academia misma y es como de una manera que me llena de energía para seguir. Los premios son una motivación no sólo para uno como artista, sino también para la gente con la que trabajas, de todas formas uno no puede como clavarse en eso siempre tienes que estar conectado con la realidad, con las canciones, con el corazón y esas cosas van llegando por el trabajo.

“Hablando de premios, creo que la respuesta de la gente es el más importante de todos y lo puede decir cualquier artista. Tener el cariño de la gente es lo más valioso para mí en este momento y México es un país muy extenso con muchos artistas, digamos que no es fácil entrar aquí. Después de estos 20 años siento una conexión más fuerte y eso para mi es un regalo y también ha sido un aprendizaje de años, entendiendo cómo hay que manejarse con la gente, es como si uno fuera un DJ en la fiesta”, concluyó.

Difunde mensaje de amor en el Auditorio

Juanes ofreció un show en el que hizo un recorrido por sus 20 años de carrera, sin embargo no perdió la oportunidad para hacer un llamado a la unión y al amor haciendo referencia a los conflictos que se han suscitado en Chile, México y Colombia.

“Me quedé impresionado de ver a lo que hemos llegado, y no sólo pasa en Chile, sino también en Colombia, Paraguay, Venezuela, en todas partes… incluso aquí en México. Lo más importante es aprender a amarnos, es nuestra misión, para que cuando llegue el final de los días podamos decir, aprendí a amar y me amaron.

“Tenemos que aprender como seres humanos a vivir sin estarnos matando, literal”, señaló el cantante.

Tras la participación Kurt como encargado de calentar el ambiente, Juanes apareció en el escenario del Auditorio Nacional donde a lo largo de una hora y media deleitó a las personas que se dieron cita en el recinto de Paseo de la Reforma.

Con temas como A Dios le pido, Fuego y Mala Gente fue como Juanes arrancó la velada en la que sus seguidores se levantaron de sus asientos para bailar y cantar.

“Qué alegría estar con ustedes esta noche, estamos felices”, lanzó Juanes antes de seguir la velada con Nada valgo, Fotografía, Es por ti y Volverte a ver.

Acompañado por su banda y por Kurt, Juanes dio voz a Para tu amor, canción que el público ovacionó, y a la cual siguieron Querer mejor, Es tarde, Pa’dentro y La plata, las cuales estarán en su nuevo álbum.

Visiblemente contento Juanes no dejó de contar anécdotas con su público y acercarse a la sorpresa que les tenía preparada.

Tras cantar éxitos como Camisa negra y Me enamora, y despedirse del escenario, el colombiano regresó acompañado por un mariachi con el que dio voz a Querida, de Juan Gabriel, y El Rey, de José Alfredo Jiménez, para cerrar la noche con La luz y así llevarse una lluvia de aplausos y ovaciones de parte de sus admiradores de nuestro país.