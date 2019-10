Educando con Valores

Día de Muertos





“La muerte tiene en efecto, varias significaciones. Liberadora de las penas y las preocupaciones, no es un fin en sí misma; abre el acceso al reino del espíritu, a la vida verdadera: mors janua vitae (la muerte puerta de la vida). En sentido esotérico, simboliza el cambio profundo que sufre el hombre por efecto de la iniciación”

Diccionario de Símbolos de Jean Chevalier



México es una mezcla de diversas tradiciones, usos y costumbres. Es increíble ser testigos/as, de que, si hay algo que une a cada región y pueblos, es la celebración del Día de Muertos. En la época prehispánica, la muerte era considerada una etapa más del ciclo de la vida: el comienzo del viaje hacia el Mictlán, el reino de los muertos. Este no era el único destino para muchos/as, dependiendo de la causa de su fallecimiento, eran dirigidos a distintos niveles dónde podrían disfrutar de su descanso eterno. Por ello, con gran devoción, poco antes de que acabe octubre, -lo que se extiende a los primeros días de noviembre-, en un gran número de hogares, en nuestro país, se coloca mesa o un mueble pequeño, para poner lo que conocemos como Altar de muertos, que incluye, en casi todo el territorio mexicano, imágenes religiosas, fotos de los familiares que han traspasado el umbral de la muerte, -con el objetivo de demostrar que, tanto en sus hogares como en sus corazones, continúan siendo recordados-. No puede faltar el tradicional pan de muerto, dulces, frutas, calaveritas de azúcar, agua -pues se sospecha que ha recorrido un largo camino, flores –la mayoría de las veces cempasúchil y otras en tonos púrpura conocida como moco de pavo o manta de candela-. Aunado a lo anterior, y de ser posible, se agrega lo que más le gustaba a la persona en vida y velas para alumbrar el camino; también están los toques finales: el ‘papel china’ que normalmente oscila entre los naranjas, morados y negros. En torno a esta tradición, las personas se preparan con semanas de anticipación y van a dejar flores, altares y “visitan” a los familiares cercanos, en el lugar donde ya descansan (los panteones).



De acuerdo a distintos historiadores/as, es imposible tener una fecha exacta del inicio del Día de muertos en México, pues dicha tradición es compartida por culturas como la azteca, la zapoteca, los purépechas y los totonacas -por sólo nombrar a algunas-. Se tiene una aproximación de que es un ritual y fecha celebratoria con 3,000 años de antigüedad. Ahora bien, si hablamos de una cultura en particular, tendría que ser de los aztecas, ya que este era un festejo en el que se precedían fiestas en honor a Mictlantecuhtli y Mictecacihuatl: el señor y la señora del Mictlán, -nueve regiones que tienen subdivisiones que corresponden a distintas pruebas que el “muerto” tiene que pasar, que depende de cómo haya sido en vida, así como de las faltas que cometió mientras caminaba por la tierra-. Figuras que después mutaron hasta transformarse en lo que hoy conocemos como La Catrina.



Esta celebración perseveró, pese a la conquista que se extendió por Aridoamérica y Mesoamérica. En el caso particular de México, la violencia con la que fue conquistada la tierra obligó a muchas personas a tratar de mantener y hacer prevalecer sus costumbres a toda costa. Las civilizaciones de esta parte del mundo tuvieron pérdidas no sólo por las nuevas enfermedades que los europeos traían, sino que crearon una gran depresión en las personas mayores que se rehusaban a cambiar de religión y abandonar algo en lo que habían creído toda su vida… Fue así que algunas familias comenzaron a resguardar santos en sus casas con espacios especiales dentro de ellos, en lo que guardaban pequeñas muestras de gratitud a lo que los españoles llamaban como sus “antiguos dioses”, o “deidades paganas”. Por otro lado, algunos sacerdotes, al ver que no todos adoptaban la nueva religión como parte de la cultura decidieron unir algunas de sus celebraciones con las de la iglesia católica, logrando que la fecha de Día de Muertos se uniera a la de Todos los Santos.



En este tiempo, algo se siente distinto en el aire: no es únicamente la nostalgia por lo que se han ido, sino la alegría de revivir algunos de los mejores recuerdos al lado de ello/as, a través de altares, música folclórica y rituales… tal vez una de estas memorias tenga que ver con vivir al lado de ellos/as una fecha como esta, así como de seguir con esta bella tradición, que es uno de los componentes más importantes de la cultura mexicana. Para el Día de Muertos, se “reciben” en el siguiente orden: 28 Octubre: Se recibe a las almas de aquéllos que murieron repentinamente o a causa de un accidente, 29 Octubre: A los ahogados, 30 Octubre: A los que han sido olvidados, 31 Octubre: A los que se encuentran en el limbo, 1 Noviembre: A los “Angelitos” (Niños), y 2 de noviembre: A las almas adultas. Las ofrendas o altares se colocan en una mesa con dos niveles, que simbolizan el cielo y la tierra, o bien, con tres, pues se adiciona el purgatorio. En otros casos, hay siete niveles, que representan los pasos para llegar al descanso eterno.



Todo lo que se coloca en un altar tiene un significado especial, y en cada región del país varía su elaboración, pero, en general, no debería faltar: a) Calaveras de Azúcar: Son dulces y prácticamente pueden considerarse como artesanías, son muy coloridas y representan la vitalidad y la personalidad de cada persona; b) Fotografías: Retratos de las personas a quien recordar en este día tan especial; c) Papel Picado: Representa al viento y la fragilidad de la vida, pero al mismo tiempo la fortaleza, o bien, la vida y la muerte en algunos otros lugares; d) Un platito con sal: Para purificar y recordar al espíritu que viene a convivir con los humanos en forma de alma; e) Comida: Se le prepara la comida que a nuestros difuntos/as les gustaba en vida; f) Flores de Cempasúchil: Adornan y le dan un aroma especial al altar, además hace que el alma se vaya contenta al irse; g) Pan de Muerto: Es un regalo para nuestros difuntos/as; h) Tequila o refresco: Para que el ánima venga a visitarnos y pueda recordar los momentos más agradables que tuvo durante su vida; i) Una bandeja con agua, jabón y toallita: Para que antes y después de comer, el alma pueda lavarse las manos; j) Copal: Es el humo que limpia el lugar de aquellos malos espíritus que puedan estar rondando la casa; k) Veladoras: Para guiar a las almas al altar; l) Caminos de flores: Para guiar a las almas hacia la ofrenda; m) Una jarra con agua y un vaso de vidrio: Para calmar la sed de las almas; n) Juguetes y dulces: Para las almas de los niños pequeños; y, o) Algún objeto personal, o algo que le gustara al difunto/a, como cigarros, chocolates, pan, un postre, un antojito.



La tradición del Día de Muertos nos da identidad y fortalece a nuestra nación, pero además, se trata de una conmemoración que nos puede brindar un espacio para recordar, como se merecen, a quienes en vida nos dieron tantas alegrías y satisfacciones, a quienes tanto amamos antes y aún después de su desaparición física en nuestro día a día; por ello, participemos y vivamos nuestro Día de Muertos, generando un espacio donde se fomenten los valores, transmitiendo a las nuevas generaciones una de nuestras más hermosas tradiciones.



Les deseo una semana excelente