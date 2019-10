Gobernantes deben tener buena relación con AMLO: Walton

Acapulco, Gro., Octubre 27.- El ex senador y ex presidente municipal del puerto, Luis Walton Aburto, consideró que un gobernante debe tener buena relación con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para consolidar proyectos de obras públicas.



Advirtió que la administración de Acapulco, encabezada por la alcaldesa de Morena, Adela Román Ocampo, debe ser rescatada por la federación, de lo contrario, no saldrá adelante con el gasto corriente y el pago de la nómina de 128 millones de pesos para 9 mil empleados, que heredó del perredista Evodio Velázquez Aguirre.



Walton Aburto se reunió la mañana de este sábado con medio centenar de líderes y vecinos de distintas colonias de Acapulco, quienes le manifestaron su respaldo para lograr la candidatura por Morena a la gubernatura de Guerrero y fortalecer su proyecto político.



Ahí les expuso que “es importante que, como alcalde, se tenga una buena relación con el gobernador para que salga adelante la administración municipal”.



Señaló también que debe haber un freno a la corrupción, en referencia al enriquecimiento de algunos políticos a partir de la ocupación de cargos públicos, y aclaró que “no todos somos iguales”.



El ex coordinador estatal de Movimiento Ciudadano indicó que durante su gestión no otorgó ni una sola base laboral en el ayuntamiento, “porque hay demasiada gente que no trabaja; los regidores tienen 10, 15 comisionados que andan tras ellos”.



“Si el gobierno federal no rescata al municipio, va a quebrar, lo mismo que la CAPAMA, que la dejamos con 60 millones de deuda y salimos con un adeudo de 90 millones, pero no olviden que nos tocó el Manuel y el Ingrid”, recordó, y añadió que el ex presidente Evodio Velázquez quedó a deber 520 millones a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).



“Si la actual presidenta no consigue que le condonen la deuda, no va a poder pagar”, apuntó Luis Walton.



Añadió que el problema más serio es la delincuencia y destacó que ante ello “el municipio, este estado, este país, sólo van a salir adelante con educación”.



A la reunión acudieron el diputado local de Movimiento Ciudadano, Arturo López Sugía, el ex contralor del estado Mario Ramos del Carmen y la ex diputada Magdalena Camacho.