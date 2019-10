Agustín de Iturbide es el padre de la Patria en México: Alejandre

Iguala, Gro., Octubre 27.- Agustín de Iturbide y Aramburu, es el padre de la Patria de México y como tal se le debe de restituir ese derecho, edificando un majestuoso monumento para que se honre su memoria, pues él no es un traidor a la Patria, afirmó el maestro, investigador y estudiante de Políticas Públicas de la Universidad de Geoergetown en Washington, Estados Unidos, José Alberto Alejandre Lara.



En la conferencia magistral: Iturbide, una conexión entre Iguala y Estados Unidos, que se desarrolló en el Museo de la Bandera y Santuario de la Patria, el maestro José Alberto Alejandre Lara, basa testimonios de la importancia que tuvo Agustín de Iturbide y Aramburu en la Independencia de México, que se sustentan con el recientemente encuentro del manuscrito original del Plan de Iguala, que se encuentra en el archivo de la Universidad Católica de América de Washington.



Dijo que a Agustín de Iturbide se le debe el diseño y la orden de crearse la primera Bandera de México y que haya escrito con puño y letra el Plan de Iguala, con el que se hace la proclama a México como un país soberano, derivado de los acuerdos políticos que formó con los diferentes sectores de la sociedad novohispana.



“Agustín de Iturbide no sólo logra la elaboración y firma del Plan de Iguala, sino la adhesión a los tratados de Córdova por parte de los nuevos hispanos que forjan el nacimiento de México como un Estado independiente, que estamos a un año y meses de que se cumplan los 200 años”.



Aseguró que las instituciones de gobierno y el pueblo mexicano están obligadas moralmente a restaurar el nombre de Agustín de Iturbide como lo que fue, y lo que es, "el libertador de México y el padre de la nación mexicana y se tiene que hacer esto, antes del 24 de febrero del 2021".



“El pueblo de Iguala y de México tienen una deuda con Iturbide. En primera, el reconocimiento y segundo, pedirle perdón por el fusilamiento, que además de cruel fue totalmente antijurídico. Agustín no fue ningún traidor, sino todo lo contrario. Hay quienes dicen en sus escritos, que mientras no se pida perdón a Iturbide, México no tendrá paz y seguirá estando salado”, dijo el maestro e historiador.



Por otra parte, dijo que en los archivos encontrados, se revela que no hay descendientes de Iturbide, "su nieto, Salvador, solo tuvo una hija, que murió en la infancia, no existe Maximiliano Gotzen de Iturbide es un invento que salió en una página web que salió en México en el 2008". “Me encantaría que hubiera descendientes de Iturbide, pero no hay, el archivo nos indica que no hay descendientes".



Finalmente dijo que por los antecedentes existentes, por ser Iguala, el sitio de la firma del Plan (de Iguala) y por estar hoy en día el manuscrito en la Universidad Católica de América, se pueden hermanar Iguala y Washington, si así lo desean las autoridades, a quienes dejó entrever que si hay voluntad política, es posible lograrlo, puntualizó.