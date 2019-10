Si se comprueban irregularidades de superdelegados, que renuncien: AMLO

Ciudad de México, Octubre 26.- De comprobarse que los 10 coordinadores estatales de programas sociales denunciados ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) incurrieron en uso irregular de programas sociales, deberán dejar sus cargos, aseguró Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa, el presidente de la República enfatizó que todos los funcionarios de su administración deben cumplir el memorándum distribuido esta semana en el que les recuerda que deben rendir cuentas de sus acciones y a no usar el presupuesto para beneficio personal, de partido o en favor de algún otro funcionario.

“Este memorándum está destinado a todos los servidores públicos. Si esos coordinadores están infringiendo estos principios y hay elementos, desde luego que van a ser castigados”, sentenció el presidente.

El jueves en su comparecencia en la Cámara de Diputados, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, estableció que hay 12 denuncias contra 10 coordinadores de programas sociales, y que las investigaciones están en curso.

Los coordinadores investigados son los de Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Colima, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Jalisco.

“¿Qué opino? Pues que se investigue y que sin impunidad para nadie se actúe. Sobre si se tiene que separar del cargo, pues eso lo tiene que recomendar la misma Secretaría de la Función Pública”, recalcó López Obrador.

Confió en que el trabajo de la Secretaría de la Función Pública la confirme como una dependencia autónoma, libre, e independiente.

El tema fue ampliamente comentado por el presidente, quien incluso solicitó que se desplegara en la pantalla de apoyo el memorándum que dio a conocer a inicios de semana donde exige a todos los funcionarios.

“Desterrar la simulación y las marrullerías. Ser de izquierda significa ser honestos. El corrupto no es de izquierda, el que le da la espalda al pueblo no es de izquierda, el que miente no es de izquierda, el que traiciona al pueblo no es de izquierda, es un farsante”, reiteró López Obrador.

Dijo que esta resistencia al cambio no es meterle el pie a su gobierno, sino colocarle unas “rocas enormes” para obstaculizarlo.