Averígüelo Vargas

El presupuesto de egresos del estado para el 2020 con escaso aumento.

—La protesta de los alcaldes fue por los recortes en sus presupuestos: PRI.

—Los homicidios no bajan en un día: AMLO; pero han aumentado al doble.

El gobierno del estado dispondrá de 61 mil 806 millones de pesos para atender las necesidades de la población del estado y hacer las obras más necesarias, pero una gran parte, como 17 mil millones de pesos son para salarios de los maestros del estado, mientras que a los municipios se les entregarán 14 mil 323 millones de pesos, a repartirse según el tamaño y el número de habitantes con que cuenta.

Esas son las perspectivas para el año siguiente, de hecho, el primero que le toca programar a AMLO que ya tiene planteados una serie de recortes a los estados y municipios de fondos para los programas sociales, los cuales se entregaban a los estados a través de las delegaciones federales, que los aplicaban de común acuerdo con el gobierno estatal.

Ahora el gobierno de López Obrador aplicará directamente esos programas con sus delegados especiales, sin permitir la intervención de los estados, porque se trata de que la gente agradezca la ayuda a los delegados, los que después serán propuestos como candidatos a las gubernaturas correspondientes, en el momento que corresponda.

Esto se ha interpretado, obviamente, como una acción mañosa de la presidencia de AMLO para la compra adelantada de votos, en una forma descarada, abusiva y hasta cínica.

Se puede observar que el presupuesto del año próximo tendrá un aumento mínimo, ya que pasará de los 59 mil 875 millones que integraron el presupuesto de este año, a los 61 mil 806 para el año próximo, lo que representa poco menos de 2 mil millones de pesos de diferencia.

Sin embargo, el presupuesto del 2018 fue de 55 mil 522 millones de pesos que subió a 59 mil 875 millones en el ‘19, de modo que el crecimiento presupuestal fue de más de 4 mil 353, una cantidad casi al doble del aumento que el gobierno actual le da a Guerrero para el año próximo.

No es un gobierno generoso que busque ayudar y mejorar los presupuestos de los estados, sino que trata de reducirlos lo más posible, con el pretexto muy manoseado de que “se roban el dinero”, aunque de eso no han presentado una sola prueba que respalde sus acusaciones contra los demás gobiernos del país, que no son parte de Morena.

Realmente hay una actitud ventajista, de abuso del poder desde la presidencia, que impone presupuestos castigados a estados como Guerrero, aunque aquí la gente siempre ha votado por el Peje, y todo para que ahora imponga malas castigos presupuestales al estado, como una respuesta malagradecida a ingrata para los guerrerenses que ingenuamente han creído en él.

LA PROTESTA DE LOS ALCALDES POR LOS RECORTES QUE LES HARÁN EN SUS PRESUPUESTOS: PRI. —Agredir a los presidentes municipales y hasta lanzarles gases lacrimógenos por parte de la guardia de Palacio Nacional no es la forma de tratar a quienes tienen la primera representación del pueblo y que acudieron a solicitar que no se les impongan recortes presupuestales como los que programó AMLO en el presupuesto de egresos del año próximo.

El presidente del PRI de Guerrero, Esteban Albarrán Mendoza, destacó que esa agresión de que fueron objeto una cantidad importante de representantes municipales de varios estados, entre ellos algunos de Guerrero, niega las declaraciones del propio AMLO de que no se reprimiría a nadie por manifestar por manifestar sus ideas, problemas e inquietudes y menos en estos casos en que los ediles sólo buscaban apoyo para contar con más recursos para sus municipios, para atender sus necesidades y las obras que requiere la ciudadanía.

En el ambiente político se comenta que en Culiacán, Sinaloa, AMLO dio la orden para que liberaran a Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo” Guzmán para no enfrentarse con los sicarios fuertemente armados que no dejaron que se llevaran al detenido, por lo que ordenó que las fuerzas federales se retiraran del conflicto.

Pero, Presidencia fue muy valiente con los alcaldes que reclamaban mejor presupuesto, quienes no llevaban más armas que sus demandas y las necesidades de la gente a la que representan.

LOS HOMICIDIOS NO BAJAN EN UN DÍA: AMLO; PERO HAN AUMENTADO AL DOBLE. —No obstante que la criminalidad se ha desatado en el país y que los homicidios suman ya 29 mil 629 víctimas en menos de un año de su gobierno, AMLO se defiende con el argumento de que el número de asesinatos nos e puede disminuir de la noche a la mañana.

Sin embargo, en su caso no sólo no ha podido contenerlos o disminuirlos, sino que han aumentado en forma escandalosa como no se había dado nunca antes en el país y lo peor es que no se advierten medidas importantes que permitan bajar las muertes violentas.

Señala que la mayor parte de esas muertes se producen por el enfrentamiento de la delincuencia con las fuerzas armadas, lo que quiere cambiar, pero sólo en parte acierta en su análisis, porque muchas muertes son por enfrentamientos entre los propios delincuentes, que pelean territorios y el manejo de algunos productos.

Lo peor de todo es que AMLO no tiene un plan real para combatir o enfrentar a la delincuencia o una estrategia para disminuir la violencia, que puede seguir aumentando, ya que después de que se rindieron en Culiacán, los grupos delincuenciales aumentarán sus acciones, cada vez con menos temor al gobierno y a las fuerzas armadas, en un ambiente de violencia y desorientación oficial de la lucha que debe dar.