Fórmula 1: cuáles son los mejores lugares del mundo para ver el Grand Prix

El automovilismo es un deporte con fama mundial. Todos los años miles de espectadores adictos a la velocidad llegan de todas las partes del mundo para ver las carreras más emocionantes y colmar los autódromos. En esta nota le comentamos cuáles son los mejores lugares del mundo para ver el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Silverstone, Inglaterra. Este circuito fue el que inauguró las carreras de Fórmula 1 en 1950. Si le gusta la historia tanto como los autos, debería conocer el lugar donde todo comenzó. Su autódromo es algo anticuado para los estándares requeridos actualmente en las competiciones automovilísticas de alto nivel, por lo que el Grand Prix ya no se corre aquí desde 2010; pero tendrá la oportunidad de ver autos únicos en el mundo y podrá asistir a los eventos especiales que se realizan cada tanto. Mónaco. Cuando se piensa en Fórmula 1, la primera ciudad que viene a la mente es, tal vez, Mónaco. Forma parte de los circuitos de carreras originales en los que se corrió el primer Campeonato Mundial. Uno de sus principales atractivos es el paisaje, se encuentra en una pendiente inigualable y tiene una increíble vista al mar Mediterráneo. Además, puede visitar el barrio de Montecarlo que es uno de los más lujosos del mundo. Su principal atractivo es el casino; y no debería perder la oportunidad de conocerlo, ya que los autos estacionados a sus puertas no se quedan atrás frente los autos que corren. Canadá. Finalmente, se llega al extremo norte del continente. Una de las ventajas es que constantemente hay promociones de vuelos disponibles. El Campeonato Mundial se lleva a cabo en el circuito Gilles Villevenue, en Montreal. Actualmente, hay un beneficio exclusivo para quienes sean ciudadanos mexicanos, ya que, gracias al nuevo programa de visas electrónicas eTA Canadá, le resultará más sencillo conocer este hermoso país. Francia Las primeras carreras de autos de la historia tuvieron lugar en este país, por lo que cuenta con la más larga tradición automovilística del mundo. Las carreras de Fórmula 1 se llevan a cabo en el circuito Paul Ricard, en Le Castellet, un pueblo de la región Provence-Alpes-Côte d’Azur. Esto se encuentra muy cerca del mar Mediterráneo y de Mónaco, por lo que no tendría que viajar mucho para conocer dos de las principales sedes del Campeonato Mundial.

Japón. Es el destino exótico de la lista. El primer Grand Prix que se disputó en Japón se llevó a cabo en el circuito de Fuji, al oeste de Yokohama; esta fue una de las carreras más famosas de la historia porque fue el marco de la pelea entre James Hunt y Niki Lauda. Actualmente, se ocupa el nuevo circuito de Suzuka, al sudeste de Nagoya, para el Grand Prix. Si bien está muy lejos y es bastante costoso el alojamiento y los gastos corrientes, viajar a este país es una experiencia única. Brasil. Luego de mencionar países del viejo continente y de Asia, era momento de llegar a Latinoamérica. Anteriormente, el Campeonato Mundial se llevaba a cabo en el autódromo internacional Nelson Piquet de Jacarepaguá, en Río de Janeiro; pero se cambió al autódromo José Carlos Pace, en la ciudad de San Pablo, capital del país. Aunque hablen portugués, es bastante fácil comunicarse en español con los brasileños, y el costo de los pasajes y los gastos corrientes no es tan elevado. México. Sí, México también es otro de los países con el más alto nivel de instalaciones para albergar el Campeonato Mundial de Fórmula 1 y llega, incluso, a estar a la altura de las mejores sedes del mundo. Las carreras se llevan a cabo en el autódromo Hermanos Rodríguez, en Ciudad de México. Estados Unidos. Siguiendo con el recorrido hacia el norte, se llega hasta el país limítrofe. Originalmente, se creía que las 500 de Indianápolis formaban parte del Campeonato Mundial, aunque no era así. El Grand Prix de EE UU se lleva a cabo en el Circuito de las Américas, en la ciudad de Austin, Texas, y es uno de los espectáculos más emocionantes del mundo, caracterizado por sus porristas, fuegos artificiales y luces impactantes.