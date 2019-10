No vamos a cambiar estrategia de seguridad: López Obrador

Ciudad de México, Octubre 23.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró hoy que no cambiará la política de seguridad del Gobierno Federal, pese a los llamados de la oposición a que así sea.

En su conferencia de prensa matutina, dijo que el Gobierno no puede provocar matanzas ni muerte de población civil en el marco del combate al crimen organizado, y criticó a administraciones anteriores que actuaron de esa forma.

"No sé cómo pueden dormir quienes piensan o les tocó actuar de esa manera. Solo con altas dosis de relajantes porque eso es muy fuerte. Nosotros dijimos con mucha claridad que no íbamos a continuar con esa estrategia", señaló.

"A los que piensan de esa manera, decirles que no vamos a modificar la política de seguridad, no vamos a apostar a la guerra y exterminio. Vamos a respetar las vida y la paz", expresó el mandatario.

Me enteré de operativo en Culiacán cuando Sedena me pidió aval: LÓPEZ OBRADOR

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que en el caso del operativo en Culiacan para detener a Ovidio Guzmán "yo no estaba informado. No me informan en estos casos, porque hay una recomendación, un lineamiento general".

"Le tengo mucha confianza al secretario de Defensa. Lo que sí es que cuando me enteré que se había generado este conflicto, me informan, les pido que se reúnan y tomen una decisión. Me presentan su propuesta y yo lo avalo que eso era lo mejor", agregó.

-¿En los próximos días van a volver a intentar detener (a Guzmán)? -se le preguntó

-Sí, no puede haber impunidad, nada más que hay que cuidar a la población, no debe haber los llamados daños colaterales, para eso la inteligencia, más que la fuerza...

-¿Falló la inteligencia?

-Sí, lo reconoció el propio secretario de la Defensa. No previeron lo suficiente , eso ya se dijo. Comentó que llegó a Culiacán un equipo de militares que hacen investigación.

Más adelante, López Obrador agregó: "Me siento hasta bien después de una situación como la de Culiacán, de haber avalado una situación como la de Culiacán. Lo de menos es lo político. Vamos a suponer que hay una masacre y los opositores logran articular movimiento para pedir mi renuncia, pues me voy.