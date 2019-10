Patrulla de papel

Comandante Supremo….

Yo no lo sé de cierto, es más, no he logrado saber si eso ya está en la constitución y/o en los reglamentos más, desde antes de yo jurar bandera entiendo esto “el Presidente de la República Mexicana desde el momento de ser reconocido como eso, como Presidente, de inmediato asume el mando de las Fuerzas Armadas”, es decir, en él está la comandancia de las armas de la nación.

Ahora, perfectamente entiendo las nuevas formas políticas del hoy Presidente Andrés Manuel López Obrador; aunque, mi formación me dice que solo son eso, -maneras políticas- pues lo constitucional es algo más elevado. Una más, tengo claro la falta de doctrina militar de Andrés Manuel, su formación (doctrinal) está lejos de ser castrense, y se respeta, incluso reconozco el esfuerzo que hace cuando tiene participación en ceremonias o protocolos militares, más, ES EL COMANDANTE SUPREMO de las Fuerzas Armadas y eso tiene que ser procesado por nuestro Presidente, él es Comandante Supremo.

Lo escribo pues, cuando escuché de su voz la frase -eso ya los está viendo el gabinete de seguridad y serán ellos, de manera colegiada (¿?) quienes tomen una decisión… -inmediatamente entendí, el Presidente (nuestro Presidente) no asume aún su rol de Comandante Supremo pues no sabe que, en esa “responsabilidad” existe un principio -el mando es único e indivisible-. Ahora.

Respecto al tema de “evento Tres Ríos/Culiacán/sicariato reactivo”; estoy perfectamente de acuerdo con la decisión tomada, con la liberación de Ovidio Guzmán se detuvo una verdadera crisis donde hoy estaría el mundo hablando de centenares de muertos en Culiacán; un paréntesis, cuando el entonces Presidente, Felipe Calderón, se disfrazó de soldado y todo…todo, le quedó grande, entendí ahí, esa no era la imagen del Comandante Supremo que yo quería tener. Más, regresemos a nuestro octubre, revisemos cuales fueron las “posiciones” asumidas casi inmediatamente por los principales miembros de ese grupo colegiado citado por AMLO.

Alfonso Durazo; Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana se plantó así; -La liberación de Ovidio Guzmán se tomó para proteger vidas, nunca se hizo un arresto formal- y agregó –el Gobierno no realizó ningún tipo de negociación o acuerdo para al narcotraficante-. Y sentenció –el Gobierno no está dispuesto a negociar con integrantes de organizaciones criminales.

Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa fue firme: El personal de las fuerzas de seguridad actuó de manera precipitada y con falta de planeación y llegó más lejos pues dijo: Desestimaron el poder de fuerza y la capacidad de convocatoria del grupo del hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, hubo más, leamos algunas notas de medios internacionales y de plumas mexicanas. Revisemos ahora algunas notas internacionales hablando de nuestra crisis.

El New York Times dice. - Hombres armados del Cártel de Sinaloa paralizaron el jueves una gran ciudad mexicana. Desatando gran cantidad de disparos automáticos a plena luz del día en una asombrosa muestra de fuerza después de que los soldados arrestaron y luego liberaron a Ovidio Guzmán López. El hijo del infame señor de las drogas Joaquín Guzmán Loera- y cierra la nota así –el desarrollo fue una gran humillación para el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador quien ha luchado por articular una estrategia de seguridad clara para combatir la violencia record en México- en el mismo sentido dice algo the Washington Post.

Vayamos a periódicos de Europa. El País (España). - un enfrentamiento entre miembros de la Guardia Nacional y criminales entre los que se encontraba Ovidio Guzmán, uno de los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, desató el terror este jueves en las calles de Culiacán, al norte de México…

El Sputnik (Rusia) presenta así su nota. – la operación militar para detener con fines de extradición a Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán, alias el Chapo “fue precipitada y mal planeada”… opina también Toronto Star, RT Rusia, CNN; la BBC (Inglaterra) dice.

–El jueves. Culiacán, Sinaloa se vio sumida en el caos tras la captura temporal de uno de los hijos de “el chapo”, acusado de tráfico de drogas en EE.UU. fue liberado por las autoridades cuando el cártel superó a la patrulla que lo capturó…- y así, una docena de periódicos más alrededor del mundo trazaron sus notas. En lo relativo a “las plumas mexicanas” indudablemente que, aquellas relacionadas al “viejo régimen” hoy vueltas “reacción” se atascaron de tinta y se devoraron sus filetes, sin embargo, acá, en el think tank, y después de haber expresado todo lo anterior, yo me quedo con dos cosas, 1.- Soltar al asegurado, fue la mejor decisión y 2.- Tenemos que entender que la figura de Comandante Supremo tendrá que esperar un rato más colgada en el ropero de la habitación central de Palacio Nacional.

A tiro de piedra, la Opinión Pública habrá de irse a otras parcelas de datos e información; las supercarreteras de ello llevarán y traerán más asuntos, aunque, para los especialistas en temas de Seguridad y Defensa ello (el repliegue de la figura del Comandante Supremo) quedará en sus carpetas consentidas; en lo relativo a los escenarios, son tres, el ideal estará en la reorientación del tema ese de -comandante supremo- se romperán moldes y se replanteará en quién constitucionalmente, recaerá esa responsabilidad; el segundo estará en una dialéctica social donde será esa la hacedora de la nueva misión política de las FF.AA. Y el caótico, desde dentro de las filas militares se comenzarán a escuchar expresiones de inconformidad, expresiones que se reflejarán en la cantidad de deserciones y voces de militares en situación de retiro. Va un último dato.

No obstante, la cantidad de cosas que giran en torno a la Seguridad de este país, se puede sentir una ausencia de riesgo en lo relativo a México frente los mercados internacionales, dos datos, el peso está firme, aunque la bolsa mexicana de valores solo haga fintas. Y si, la amenaza es algo menos que una parvada de cisnes negros mismos que vuelan sobre los aires de la especulación, como sea, México no deja de ser altamente vulnerable.

Último patrullaje.- Lo que es un hecho, y recién lo vivimos en Culiacán, es que de las 32 corporaciones estatales de Policía del país solo algunas califican (CDMX-Nuevo León- Yucatán) y de las 2022 Policías Municipales siendo positivos solo algunas corporaciones de Nuevo León y Yucatán podrán estar bien (renglón aparte la de la ciudad de Oaxaca que trabaja en temas de Seguridad Humana) y eso lo corroboramos este jueves en Culiacán cuando tanto la Policía Preventiva Estatal como la Municipal prefirieron mirar para otro lado.

