El jaque de Durazo

Pocas decisiones han propiciado opiniones tan polarizadas como la reciente de soltar al hijo del Chapo Guzmán tras un operativo fallido el pasado jueves en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. 52.1% de la población está de acuerdo, la otra porción señala que no estuvo bien.

Sin duda alguna es difícil tomar una postura al respecto. Ambas soluciones tenían un trágico desenlace. Por un lado; mantenerse en pie de guerra hubiera provocado efectivamente más agravios y muertes en una ciudad que había sido secuestrada por el crimen organizado.

Por otro, el haber entregado al capo, mostró a un Estado débil frente al poderío criminal. Asimismo, se renunció a las facultades y prerrogativas de hacer uso legítimo de la fuerza. Con la pifia que ello implica a nivel internacional y los desacuerdos internos dentro de las Fuerzas Armadas que esa decisión pudiera acarrear.

No obstante, la decisión presidencial fue acertada. El Estado se retiró de la operación porque no tenía otra opción. El cuartel militar en Sinaloa estaba cercado por grupos criminales; los accesos de la ciudad estaban tomados; la operación logística del Cártel de Sinaloa había superado rápidamente a las Fuerzas Castrenses que amenazaba con atacar a personas inocentes.

Lo que no fue acertado fueron las circunstancias que llevaron a esta situación. El pésimo operativo que se montó para detener a Ovidio Guzmán desencadenó todo el desastre. El permitir la presión para detener y extraditar al hijo del Chapo por parte de Estados Unidos muestra una política internacional no de coordinación sino de sumisión. La endeble coordinación de los integrantes de la Guardia Nacional fue evidenciada y la falta de capacidad del Secretario de Seguridad Pública se puso al descubierto.

Cuestiones tan simples no se pueden responder. Por ejemplo ¿por qué no se llevó el operativo en la noche? De la misma manera como se han efectuado las detenciones de capos como El Chapo, el Azul, entre otros. ¿Por qué no se tenía prevista la detención e inmediato traslado de la ciudad? Lisa y llanamente, porque se estaba improvisando.

Una grave situación que mostró el frágil funcionamiento de la Gurdia Nacional. En el primer mensaje que dio el Secretario de Seguridad Pública mintió, se equivocó al leer y confundió. Mintió porque dijo que se trataba de un patrullaje de rutina, cuando a todas luces esta situación es falsa pues había varias unidades militares en la operación. Confundió porque dijo que “tuvieron que suspender el operativo” pero eso no nos decía si el capo estaba libre o seguía detenido. El Secretario se equivocó hasta al leer. Quien debería plantarse de cara a la ciudadanía para dar tranquilidad hizo lo contrario al dar un mensaje equívoco, falso e incompleto. Sólo confundió y recrudeció la situación.

Obrador asumió la responsabilidad de una operación mal planeada y ejecutada de peor manera por su Secretario de Seguridad. Ya que los platos estaban rotos, se tenía que tomar una decisión por el presidente, que al final resultó la correcta porque se preserva la vida y ese valor es el más alto que como sociedad debemos procurar.

Sin embargo, no hay que perder de vista que esta situación no tendría que haber llegado a esos niveles sino hubiera sido por la falta de pericia del Secretario de Seguridad Pública. Fue él quien puso en jaque al Presidente que no tuvo otra opción que calmar las aguas que enturbió su propio secretario.