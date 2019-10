Educando con Valores

Pausas activas

“Si invertimos de tres a cinco minutos para que nuestros niños se muevan en el salón, lo que haremos es optimizar los siguientes 45 minutos de aprendizaje. Esa pequeña inversión de tiempo tiene un rendimiento enorme para los maestros”

Scott McQuigg



“Los niños que son más activos demuestran una mayor atención, tienen una velocidad de procesamiento cognitivo más rápida y tienen mejores resultados en las pruebas académicas estandarizadas que los niños que son menos activos"

Academia Nacional de Ciencias Estadounidense

En el modelo educativo denominado Nueva Escuela Mexicana, existen algunos conceptos que deben analizarse, pues ocupan un lugar preponderante. Uno de ellos, las denominadas “pausas activas”, en virtud de que, según se cita “A partir del ciclo escolar 2019-2020, las escuelas de nivel básico implementarán el programa "Suma minutos”, el cual busca el fortalecimiento de la educación física en primarias, secundarias y preescolares. Esto con miras a la implementación de la Nueva Escuela Mexicana”. Uno de los pilares de dicho programa, son las pausas activas. La pausa activa se ha definido como un momento de activación que permite un cambio en la dinámica laboral, en donde se puede combinar una serie de movimientos que activan los sistemas: músculo-esqueléticos, cardiovascular, respiratorio y cognitivo; consisten en realizar pequeños descansos con actividades en movimiento durante la jornada escolar, que sirven para recuperar energía, mejorar el desempeño y hora de clase dirigido por el o la docente, acompañadas de recomendaciones sobre alimentación e hidratación saludables.

Las y los especialistas han aportado que, en un entorno laboral, es recomendable realizar pausas activas cada 2 o 3 horas, mientras que en la escuela es recomendable cada 50 minutos en intervalos de 3 a 5 minutos. Las pausas activas también han sido descritas como un conjunto de actividades físicas técnicamente diseñadas para ejercitar el cuerpo y la mente en periodos cortos de tiempo dentro de las actividades propuestas dentro y fuera del aula, y que sirven para activar la circulación, la oxigenación cerebral, la respiración, los músculos y la energía y ayudan a mejorar la productividad, el rendimiento y las condiciones del trabajo. Las pausas activas pedagógicas se aplican con el fin de prevenir desordenes psicofísicos, causados por la fatiga física y mental, evitar la monotonía en el trabajo realizado durante la clase y romper los ciclos de movimientos repetitivos y posturas estáticas prolongadas. Los ejercicios tienen una duración entre 5 y 7 minutos, y se deben realizar cada vez que se encuentre necesario, debido, a que se perciba mucha dispersión en el aula de clase, o que realmente, las y los niños necesiten un momento de relajación o de cambio de actividad, que les ayude a mejorar significativamente su atención y, por ende, su rendimiento en la clase. Es importante saber y considerar siempre que, a las dos horas de realizar una actividad repetitiva, el sistema óseo-muscular se fatiga, y necesita de un descanso. De igual manera se debe tener en cuenta que la mente, las emociones y los pensamientos afectan la salud. El pilar más importante de este principio es reconocer que la mente juega un papel muy importante en la salud, pues, como dice el dicho: “Cuerpo sano, mente sana”, es decir, nuestro alumnado debe estar bien físicamente, para poder llegar a obtener un eficiente y efectivo trabajo académico.

Como antecedente, las dinámica del cambio o más conocidas en el campo educativo como pausas activas pedagógicas, son “pequeñas” pausas que se realizan durante una actividad escolar dentro de un periodo largo de actividad académica para realizar diferentes técnicas, ejercicios y/o estrategias lúdicas que ayudan a reducir los períodos de tensión de carácter fisiológico y psicológico generados en las y los alumnos por los ejercicios académicos, técnicamente están diseñadas para ejercitar el cuerpo y la mente en periodos cortos de tiempo dentro una actividad escolar. Desde un estudio realizado en el LX Congreso Nacional de Ciencias. Exploraciones fuera y dentro del aula 24 y 25 de agosto, 2007, en el Instituto Tecnológico de Costa Rica Cartago, se afirma que las pausas activas dentro del aula son muy necesarias para los y las docentes y educadores en diferentes áreas, puesto que les permite manejar sus niveles de estrés y al mismo tiempo el de su alumnado. Se argumentó que también las y los docentes pueden beneficiarse de este mismo método (utilizado también en las empresas), para su propia salud y a la vez implementarlo para su aula y así aumentar el rendimiento, mejorar la atención, controlar el estrés suyo y de sus estudiantes. En dicho congreso se logró establecer que las pausas pedagógicas tienen como objetivos: a) Brindar elementos prácticos para romper los ciclos de movimientos repetitivos y posturas estáticas prolongadas disminuyendo la fatiga y el estrés contribuyendo así en la motivación, escucha y atención durante los procesos de enseñanza aprendizaje-presentes al interior del aula de la clase; b) Ofrecer un novedoso método de disminuir tensiones y estrés en forma accesible y práctico para funcionarios (as) de instituciones educativas para mejorar la calidad de vida y calidad de la educación; c) Practicar mediante dinámicas y ejercicios, maneras de enfocar la atención-concentración de alumnos (as) dentro del aula, para mejorar rendimiento y ambiente escolar; d) Promover a través de movimientos y técnicas que niños (as), jóvenes, estudiantes, adultos y educadores aprendan estilos de vida saludables, buenos hábitos y beneficiar su salud mental; e) Mejorar la productividad, el rendimiento y las condiciones del trabajo en clase, propiciando un espacio dentro del aula conde se evite la monotonía de la tarea; y, f) Ofrecer una técnica práctica de incorporar buenos hábitos dentro del aula y minimizar niveles de estrés y ansiedad dentro del aula.

La implementación de pausas activas dentro del aula es indispensable en nuestro contexto, dada la exigencia y el estrés que generan nuestros estilos de vida, por lo tanto, es necesario capacitar a los y las docentes y educadores en diferentes áreas, sobre cómo se debe utilizar el método de ejercicios físicos y mentales y técnicas de estiramiento-relajación dentro de las aulas, con el fin de disminuir los niveles de ansiedad, estrés y enfocar y mejorar la atención y la concentración de las y los alumnos; así mismo, con este método, se les estará educando para implementar y/o mejorar estilos de vida saludables.

Ahora bien, entre los beneficios que generan estas pausas activas, -según se ha demostrado mediante diversas investigaciones-, se encuentran: a) Reducir la fatiga laboral; b) Disminución de cargas osteomusculares; c) Mejoran la movilidad articular; d) Previenen y/o disminuyen el estrés; e) Favorece la concentración; f) Mejoran el desempeño laboral, entre muchos otros. Finalmente, hay aspectos que se deben tomar en consideración para implementar las pausas activas, entre ellos, los siguientes: a) La respiración debe ser lo más profunda y rítmica posible; b) Se debe mantener una postura de relajación; c) Se debe cuidar sentir el estiramiento; y, d) Los ejercicios se deben realizar de forma suave y pausada.

Les deseo una semana excelente y agradezco sus aportaciones y/u opiniones a través del correo [email protected]