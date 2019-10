Respalda AMLO decisión de liberar al hijo de "El Chapo"

Ciudad de México, Octubre 19.- En conferencia de prensa desde el estado de Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que respaldó la decisión del Gabinete de seguridad respecto a las balaceras que se suscitaron el pasado jueves en Culiacán, por la presunta identificación y liberación de Ovidio Guzmán, hijo de ‘El Chapo’

"Tomaron decisiones que yo respaldo, que yo avalo, porque se tornó muy difícil la situación porque estaban en riesgo muchos ciudadanos, muchas personas”, comentó al ser cuestionado sobre la liberación del hijo del capo.

Además, aseguró que se decidió proteger la vida de la población sobre el combate al crimen organizado.

"Se decidió proteger la vida de las personas y yo estuve de acuerdo con eso. No se trata de masacres, no puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas”, destacó.

Ello, luego que desde las 15:00 horas de ayer los ciudadanos reportaron balaceras en diversos puntos de la capital sinaloense, que derivaron en bloqueos e incendio de vehículos.

López Obrador también indicó que la decisión de liberar a Ovidio Guzmán la tomó el gabinete de seguridad, es decir el secretario de la Defensa, Marina y Seguridad Pública.

El mandatario federal comentó que ante la orden de aprehensión de un presunto delincuente “famoso” hubo “una reacción de esta banda y se armaron y se estaba poniendo en riesgo la vida de mucha gente. Tanto de los delincuentes, como de soldados, de policías, de servidores públicos y de gente civil. Iba a ser una situación muy difícil”.

Ante ello, “se tomó la decisión de no continuar con la acción de detención de esta persona. Hoy en la mañana lo dije: vale muchísimo más la vida de los seres humanos mexicanos que la detención de un presunto delincuentes”.

Se pronunció por la paz, “no a las masacres. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. Eso de la ley del talión fue después corregido, eso está en el antiguo testamento, pero en el nuevo testamento ya se habla de que lo más importante es la paz, no el diente por diente, ojo por ojo porque nos quedaríamos tuertos todos, o chimuelos todos.

DEJAR LIBRE A OVIDIO GUZMÁN, MARCA UNA DIFERENCIA EN EL PAÍS: LÓPEZ OBRADOR

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la decisión tomada ayer en Culiacán, Sinaloa -de no continuar con la detención de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán- marca una diferencia en el país. Se pronunció por la paz, no a las guerra, no a las masacres, precisó.

“Esto es distinto, ya no vamos nosotros a masacrar al pueblo, no vamos nosotros a utilizar al Ejército para reprimir al pueblo de México. Los soldados son pueblo uniformado que nos están ayudando mucho. Están actuando con mucha responsabilidad”, sostuvo.

También indicó que sostendrá su postura de no generar enfrentamientos que pongan en riesgo a la población y que no hay impunidad.

Yo le digo al pueblo de México que tengan confianza que no hay impunidad, porque no hay contubernio entre delincuencia y autoridades. Está bien pintada la raya, la frontera”, aseguró.