Pide Astudillo toda la fuerza de la Federación, tras hechos violentos

Acapulco, Gro., Octubre 17.- Tras reconocer que el proceso para recobrar la paz en la entidad no será sencillo, el gobernador Héctor Astudillo Flores, indicó que espera contar con toda la fuerza y determinación de la Federación luego de los hechos violentos de Tepochica en el municipio de Iguala.

En entrevista al término del informe del fiscal Jorge Zuriel de los Santos Barrila sobre el enfrentamiento del martes ante los integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, el mandatario estatal hizo un llamado a trabajar todos para disminuir la violencia, “el problema no se va a resolver en un mes, ni en dos, ni en tres, es de más profundidad. Necesitamos de todos, de todas. La promoción de la paz es un proceso que no va a ser nada sencillo y espero contar con toda la fuerza de determinación de la Federación (…) y con toda la participación de todos los presidentes municipales”. Agregó que no hay manera de abdicar o abandonar responsabilidades, pues cada quien debe cumplir.

Dijo que “los comentarios del presidente de la República siempre serán respetables”, en referencia a lo expuesto esta mañana por Andrés Manuel López Obrador, quien informó que el soldado que falleció en el enfrentamiento en Iguala fue quien abatió a los 14 hombres armados.

Mencionó que en Tepochica, “hubo un encuentro, chocaron, (los civiles) iban altamente armados, se dispararon, los militares accionaron”.

Astudillo Flores consideró que también la Fiscalía General de la República debe tomar participación y añadió que va a esperar las investigaciones, pues “no quiero hacer ninguna suposición para lo cual no tenga elementos”.

Al llamado que hizo López Obrador de deponer las armas, el gobernador respondió: “qué más quisiera”.

LAMENTA ASTUDILLO MUERTE DE SOLDADO EN HECHOS DE IGUALA

Durante su intervención en la Mesa para la Construcción de la Paz, Astudillo Flores lamentó el deceso de un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), abatido durante las labores de cuidado y protección a la población en la localidad de Tepochica, en Iguala. Por ello, envió su pésame a todos los elementos del Ejército Mexicano; al titular de a Sedena, Luis Cresencio Sandoval y al comandante de la Novena Región Militar, Juan Manuel Rico Gámez.

En este sentido, manifestó: “Quiero expresar que cualquier baja humana es lamentable, en el sentido estrictamente humano. Y por supuesto, que quiero expresar mi pésame por la baja del elemento del Ejército Mexicano al general Rico Gámez y que sea el conducto para expresar nuestro pésame a todos los elementos de esta región militar y al propio secretario de la Defensa Nacional, con quien tuve oportunidad de conversar ayer vía telefónica”.

Ante los integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, Astudillo Flores se refirió al trabajo que se realiza en la entidad para el combate el crimen. Y dijo: “consideramos conveniente hacer este encuentro y resaltar mucho que es un hecho muy lamentable, pero que la ruta de la paz y la justicia, nosotros entendemos que hay circunstancias que se presentan, que así como el estado de Guerrero ha disminuido sus indicadores delictivos, hay que decirlo, pues esto también es parte de nuestra realidad”.

LO DE TEPOCHICA FUE UN ENFRENTAMIENTO DIRECTO: FGE

Por su parte, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Jorge Zuriel de los Santos Barrila confirmó que lo sucedido en Tepochica, municipio de Iguala de la Independencia fue una confrontación frontal entre elementos del Ejército Mexicano y civiles armados.

De los Santos Barrila confirmó que el despliegue de militares y policías derivó de una denuncia al número de emergencias 911, la cual fue emitida por pobladores que se percataron de la presencia de un grupo importante de hombres armados.

“Los civiles armados iniciaron la agresión de frente contra los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, teniendo como resultado 14 civiles armados y un soldado sin vida, asegurando además un arsenal importante”, señaló De los Santos Barrila.

El arsenal asegurado a los agresores consiste en 50 cargadores para Ak-47; 47 cargadores R-15, 7 cargadores arma corta, 13 armas largas, 6 armas cortas, 7 chalecos tácticos, 3 portacargadores, 9 radios portátiles, 1 mira telescópica,1 lámpara, 8 teléfonos celulares, 1 granada, 3 cargadores para radio base, 1 machete, 1 batería portátil y 6 mil 329 cartuchos útiles de diferentes calibres.

Al grupo agresor se le aseguró también vestimenta camuflajeada tipo militar, 3 vehículos donde se transportaban y una motoneta, en todos los casos, las unidades cuentan con reporte de robo.

Asimismo se informó que entre 6 y 8 personas lograron escapar, por lo cual las dependencias de seguridad realizaron un recorrido con todos los elementos para dar con su paradero. De acuerdo a las investigaciones y peritajes hechos hasta el momento, la mayoría de los civiles muertos son originarios de comunidades aledañas a Iguala.

IDENTIFICAN A 10 DE LOS 14 CIVILES ABATIDOS EN IGUALA

En otra información, se dio a conocer que 10 de los 14 civiles que murieron en el enfrentamiento con militares en la comunidad de Tepochica, ya fueron identificados por sus familiares.

Este miércoles, familiares de los abatidos acudieron a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), la cual está ubicada en la carretera Chilpancingo-Acapulco, en el municipio de Iguala.

Entre los civiles muertos, había algunos originarios de Iguala y Huitzuco, así como de Eduardo Neri y Heliodoro Castillo, municipios de la región Centro.

Uno de los cuerpos ya fue entregado a su familia, y será trasladado a la comunidad de Amatitlán, municipio de Eduardo Neri.

Mientras tanto, trabajadores de la Fiscalía General de la República (FGR) se encuentran trabajando dentro del Semefo, siguiendo los protocolos de investigación por este hecho violento.

Aún falta por identificar a cuatro civiles más, por lo cual se espera que en las próximas horas lleguen más familiares a reclamar los cuerpos.

EL GIL NO ESTÁ ENTRE LOS MUERTOS: SEDENA

Fuentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmaron que Gildardo López Astudillo, alias El Gil, presunto líder del grupo criminal Guerreros Unidos, no está entre los 14 civiles que murieron en el enfrentamiento en la comunidad de Tepochica, publicó RadioFórmula.

El Gil, quien es considerado como uno de los principales implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, fue liberado el 31 de agosto de este año, luego de que un juez determinó que las 44 pruebas en su contra no eran suficientes, tras su captura en septiembre de 2015.