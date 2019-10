Frank en su tinta...

COMO candidato del PRI a gobernador, Héctor Astudillo Flores acudió a entrevista a ABC Radio Iguala, en el noticiario “ABC Noticias”. Durante la charla se comprometió a regresar como gobernador electo y como gobernador. Lo anterior, porque le conté que muchos candidatos (de todos los partidos políticos) habían desfilado por allí, que prometían lo mismo y que jamás cumplieron. Astudillo cumplió. Regresó como gobernador electo a “ABC Noticias” y a una de mis preguntas, sobre si se había sacado la rifa del tigre, contestó: “Yo creo que me saqué la rifa de cuatro tigres, porque gobernar Guerrero no es fácil, tiene muchos problemas, y los problemas son tan distintos como distintas son sus regiones. Sin embargo, aquí estamos y le vamos a entrar”…….. HÉCTOR Astudillo cumplirá el 27 de octubre próximo cuatro años como gobernador de Guerrero y este jueves acudirá al Congreso local para dar un mensaje con motivo de su Cuarto Informe de Gobierno. Habrá que esperar que diga a cuántos de los cuatro tigres ha domado y cuántos están pendientes. De entrada, hay orden administrativo, luego del desastre que dejó Rogelio Ortega Martínez, quien metió de “aviadores” a todos sus amigos (incluyendo muchos de Iguala). “Aprovechen ahora que estoy”, les dijo. Otro detalle que hay que reconocerle al gobernador es que trabaja todos los días y hasta se da tiempo para hacer política. Ese trabajo le ha valido el reconocimiento del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, cada vez que viene a Guerrero le echa su porra. El pendiente de Astudillo (y lo ha reconocido) ha sido la inseguridad, un problema nacional que de pronto baja en Guerrero, pero de repente sube…….. COMO gobernador, Astudillo no ha ido personalmente a “ABC Noticias”, pero ha concedido entrevistas vía telefónica, gracias a la disposición de su directora de Comunicación Social, Erika Lurhs Cortés, quien, escrito sea de paso, ha cumplido fielmente con su trabajo y le cuida muy bien la imagen a su jefe, a tal grado que también cumplirá cuatro años en tan importante cargo……… LA REUNIÓN de Aguirre con Añorve. El exgobernador Ángel Aguirre Rivero informó en su cuenta de Twitter que ayer se reunió con el senador Manuel Añorve Baños. “Hoy desayuné con el senador Añorve en la Ciudad de México. Me reuniré con todos los que aspiren a gobernar nuestro estado y tengan interés en conocer mi punto de vista”, publicó……. EL DIPUTADO Arturo López Sugía celebró la decisión del Senado de la República de aprobar la revocación de mandato en el caso del presidente de México y de gobernadores. Dijo que, si es reglamentado en la presente Legislatura, aplicaría para quien resulte electo gobernador en 2021, es decir, hasta el 2025……. EL PLEITO de los panistas en Copalillo. La síndica y dos regidores, todos panistas, denunciaron que el alcalde, también panista, los ha difamado al acusarlos de extorsión. Afirmaron que hasta los ha amenazado de muerte por los señalamientos que le hacen por presunta corrupción. Negaron que hayan exigido al alcalde un sueldo mensual de 50 mil pesos…….. SIMPLE dato: El Pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general el dictamen para modificar el nombre del actual Instituto de Administración de Bienes y Activos por Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y fue turnado al Senado para su ratificación. Entre críticas de la oposición que calificaron como una ocurrencia presidencial innecesaria, Morena y aliados mayoritearon y se avaló con 287 votos a favor, 117 en contra y 31 abstenciones……. PUNTO.