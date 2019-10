Averígüelo Vargas

Guerrero, uno de los estados que genera más confianza a inversionistas. —Se ubica el estado fuera de los primeros 5 con mayor número de homicidios. —No es tiempo de hacer futurismo político ni de caer en las “encuestitis”: EAM.



La confianza de los empresarios mexicanos por invertir en Guerrero es muy amplia, una de las mayores en relación con las entidades federativas, según la opinión de los integrantes de la Confederación Patronal de la república Mexicana (Coparmex), de modo que nuestra entidad es con Baja California Sur y Quintana Roo las que alcanzan la mejor opinión de los inversionistas, según investigación del INEGI.

Señala esa indagatoria entre los inversionistas que Quintana Roo alcanza un 51.19 de aceptación empresarial, seguido por Guerrero, con 51.12 y luego Baja California Sur con 50.92.

No hay duda que esto resulta muy satisfactorio, pues aunque Guerrero ha estado entre los primeros lugares de violencia e inseguridad, se advierte que el gobierno del estado, que encabeza Héctor Astudillo Flores, mantiene una Política que genera seguridad a los capitalistas, pues no hay caprichos ni modificaciones a las reglas económicas y financieras.

Se destaca a que los inversionistas, son muy cuidadosos en elegir la forma y el lugar donde pueden aplicar sus inversiones y se dan cuenta que en el estado hay un gobierno serio, confiable, que cuida estrictamente cumplir con la parte que le corresponde en las acciones que facilitan las inversiones, en la protección que reciben y en la creación de nuevos empleos.

Esos señalamientos de la principal organización empresarial del país, la Coparmex, deben resultar muy satisfactorios para el estado y para el gobernador Héctor Astudillo, porque refleja que los empresarios conocen y respaldan el estilo de gobierno que aplica en la actualidad y desde hace 4 años, cuando inició su administración.

Este espaldarazo llega, además, en un momento muy oportuno, cuando el Ejecutivo estatal, Héctor Astudillo, está por acudir al Congreso del Estado a dar un mensaje relativo a su Cuarto Informe de Gobierno, porque demuestra que fuera del sector oficial tiene una amplia aceptación por la forma en que desarrolla sus actividades, lo que hace que los inversionistas se sientan atraídos a invertir sus recursos en diversos proyectos productivos en el estado, porque se sienten seguros de que hay una buena política y una mejor administración, que permite que los negocios avancen y se consoliden en las mejores condiciones posibles, los que se refleja en la creación de nuevos empleos, que es la forma más directa de beneficiar a la población del estado.

SE UBICA EL ESTADO FUERA DE LOS PRIMEROS 5 CON MAYOR NÚMERO DE HOMICIDIOS. —Para completar la buena imagen que se genera en estos momentos en que se cumplen cuatro años del gobierno actual, el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo confirma que Guerrero quedó fuera de los cinco estados en los que se genera más violencia.

Esta medición es importante porque hasta hace poco Guerrero era uno de los estados donde la violencia se veía incontenible, porque diariamente quedaban muchos cuerpos abandonados en las calles, víctimas de la delincuencia que había crecido incontenible en el estado.

La más reciente medición hecha en estos días, muestra que Guerrero está fuera de los cinco estados donde se generó más violencia y mayor número de homicidios dolosos.

Los estados que ocupan esos primero cinco lugares son Guanajuato, Baja California, Estado de México, Jalisco y Chihuahua.

Vale la pena destacar que en Guerrero, en septiembre de este año se registró la cifra más baja en cuanto a homicidios dolosos, con 87 delitos de esta índole, esto basado en cifras dadas a conocer por la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Las estadísticas señaladas reflejan la mejoría que se ha dado en el estado, al cumplirse cuatro años de gobierno de HAF.

Al hacerse un comparativo con septiembre del 2018, se obtiene que se registraron 172 casos, mientras que en septiembre del 2019 se cerró con 87, es decir casi el 50% menos en relación al año pasado y sería el segundo año mejor en los últimos diez.

Los homicidios dolosos han venido disminuyendo en los municipios más importantes del estado de Guerrero, de tal forma que en Acapulco han bajado el 22.82%, en Chilpancingo el 38% y en Zihuatanejo 21.64%.

NO ES TIEMPO DE HACER FUTURISMO POLÍTICO NI DE CAER EN LAS “ENCUESTITIS”. EAM. —Los momentos actuales están alejados de la próxima elección, de modo que lo que corresponde es trabajar en la reorganización, la afiliación, el refrendo, la capacitación y la unidad del PRI, a fin de estar preparados para enfrentar en las mejores condiciones posibles la próxima elección, de modo que no son tiempos de hacer futurismo ni meterse en campañas de “encuestitis”, porque no es el trabajo que se necesita.

Así define el presidente del PRI estatal, Esteban Albarrán Mendoza, el momento por el que atraviesa su partido, que después de sufrir una amplia derrota en las elecciones del año pasado, lo que tiene que hacer es reorganizarse y volver a unificar a sus militantes, que en gran medida votaron por otra opción engañados por falsas promesas y ofrecimientos que para nada se han cumplido.

Por eso, como señala el dirigente tricolor, están fuera de lugar las acciones que muestran un afán de futurismo político, para pretender asegurar candidaturas a 2 años de las elecciones y sin que exista un proceso en ese sentido.

Tampoco es el momento de desatar una fiebre de “encuestitis”, ya que a nada conducen, sólo provocan pérdida de tiempo y que la gente se distraiga en esas cuestiones fuera de tiempo, que distraen los objetivos prioritarios.

Hay que trabajar en la reorganización en la reunificación de los priístas que quedaron dispersos, esa es la tarea fundamental, insiste Albarrán Mendoza.

