Revista de la Semana

Siempre me he considerado afortunado, no sólo porque tengo una esposa maravillosa, cuatro hijos que son la luz de mis ojos, tres nietas que son unos ángeles de ternura y unos amigos que en mi vida va mucho de ellos, sino también porque, a pesar de que vivo sin más riqueza que mi fuerza laboral, con frecuencia paso momentos inolvidables; el destino me ofrece ratos insospechados, que me permiten llevar una vida tranquila y feliz.

Lo anterior me sirve de preámbulo para comentar la nota de la Semana y aunque no soy fan de José José, el haberlo conocido me sirve para engarzar una serie de vivencias que enriquecen mi trayectoria y me hicieron pasar gratos momentos.

Cuando presenté examen para obtener una plaza de Inspector de la Dirección de Fondos y Valores de la Secretaría de Hacienda obtuve el primer lugar, entre 22 profesionistas, lo que me valió ser aceptado y escoger de las 14 delegaciones que existían en el país, la de Celaya, Gto., a donde llegué después de haber participado en el Movimiento del 68 y vivir la Olimpiada.

Mi jefe fue don Pablo Fong. Él era un hombre serio, formal, amigable y preocupado por la responsabilidad que pesaba sobre sus hombros. Con el tiempo compartí un departamento con él. Gracias a la identificación en el trabajo, logramos tener una buena relación amistosa que se reflejó en los logros laborales, pero también en los pasatiempos.

Ello me permitió presenciar junto con él los 7 partidos del Mundial México 70, que se llevaron a cabo en la sede de León, Gto.; pero también trasladarnos a Guadalajara a ver jugar a Brasil contra Uruguay y como no conseguimos boletos para la final, si asistimos a la semifinal entre Italia y Alemania, calificado como el Partido del Siglo.

Pero, antes, el 25 de marzo de 1970, mi jefe me pidió que lo acompañara al Teatro Ferrocarrilero de la ciudad de México, donde se llevó a cabo el Festival OTI. Entre los participantes apareció un joven como de 22 años; no era muy conocido y esa noche cantó “El Triste”, una canción que Roberto Cantoral compuso para que José José la interpretara en el Festival.

Nos dejó boquiabiertos el virtuosismo del cantante quien llegó a sostener una nota durante 30 segundos, algo complicado para cualquier cantante. Cuando llegó al final, el público se puso de pie para ovacionarlo y no faltó quienes le lanzaran claveles al nuevo genio de la canción; sin embargo, la ganadora del OTI fue la brasileña Claudia, el segundo lugar para la venezolana Mirla Castellanos. Pero, para los que nos encontrábamos ahí el verdadero ganador fue José José.

Así conocí y vi nacer al Príncipe de la Canción.

22 años después, yo trabajaba en Acapulco. Una noche me sentía agobiado. Para desestrezarme decidí ir a un Centro Nocturno. Circulaba por la Costera, pero iba tan distraído que me pasé la desviación; al darme cuenta, dije para mis adentros, ya estará de Dios que no ande en malos pasos. Y a 200 metros entré a un Sanborns. Después de sentarme, se me aceró un joven para decirme que ya no había servicio. Hice un show dentro del restaurante, pero me atendieron.

A la hora de pagar en caja, primero lo hizo un matrimonio que a nombre de los acapulqueños me pidió disculpas; después, dos muchachas pagaron su cuenta y me esperaron para ofrecer reparar el mal rato. Les pedí que me orientaran para ir a un lugar donde hubiera música. Ellas se ofrecieron a llevarme.

Si la memoria no me es infiel, llegamos a la entrada del piano bar Fever, que se encontraba frente a la disco Paladium. Les invité una copa y después de mirarse, aceptaron, pero sólo una. Una era Subgerente y la otra Cajera. No le hago el cuento largo, pero, de ahí los tres salimos a las 4 de la mañana; no porque hayamos agarrado la jarra sino por el ambiente único que vivimos.

Una Revista no es una nota informativa ni una simple relatoría, sino una Crónica que no se hace con el objeto de lograr inmortalidad, sino para ofrecer un pasatiempo momentáneo y relatar hechos trascendentes que mueven el ánimo del lector.

Volvamos al piano bar. Un local irregular, con desniveles, en uno de ellos el piano, decorado sobriamente. Nos sentamos, pasada la media noche a un lado de la entrada. En el teclado tocaba Juan José; después de un rato empezaron a cantar el cubano Celio González, el español José Luis Perales, Carlos Lico. A la una y cuarto llegó precisamente José José colgado de dos muchachas… en fin, aquella noche en que coincidieron siete grandes cantantes se volvió una velada bohemia que no queríamos se terminara. Para mis acompañantes fue una inolvidable serenata.

La vida se hace en borrador, sin posibilidad de corregirla y pasarla en limpio. José José fue un compendio de erratas y de excesos. Pero de una cualidad disfrutan los ídolos: todo se les perdona. Coincido con Lupita Delgado: José José personifica una sensibilidad popular que asocia amor con infortunio. La verdad es que el clisé es el personaje víctima del desamor. La educación sentimental del mexicano se ha dejado seducir por pocos seres de esa especie.

El mismo cantante se autodefinió como un padre ausente, como una víctima del vicio y como un ser que rodó de aquí para allá. Durísima su autobiografía.

No hay reproche; hay un espontáneo sentimiento de gratitud, de admiración al cantante. Ídolo es el hombre del montón adorado por el público, porque es uno de los suyos, dijo Cantinflas.