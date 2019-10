Aprueba Cabildo igualteco la Ley de Ingresos para el año 2020

La síndica Paula Sánchez Jiménez, explicó que ante la inflación que se tiene en el país, se consideró tener una ley casi similar a la del año pasado, para no afectar a la ciudadanía en sus contribuciones

Iguala, Gro., Octubre 15.- Por unanimidad, el pleno del Cabildo de Iguala, aprobó la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020, con una tasa del impuesto predial del 3 por ciento al millar, similar a la del año pasado y un 3 por ciento de incremento en el refrendo de licencias, faltas administrativas y otros impuestos, informó la síndica administrativa, Paula Sánchez Jiménez.

En entrevista, Sánchez Jiménez dijo que la Ley de Ingresos del Ejercicio 2020, es casi similar a la del año pasado, para no afectar con impuestos elevados a los ciudadanos de Iguala, sin embargo, en el pago de refrendo de licencias, faltas administrativas y otros conceptos se dio un incremento del 3 por ciento, que es un porcentaje mínimo de acuerdo a la inflación que se tiene en el país.

Explicó que en esta Ley de Ingresos, muchos impuestos se mantienen igual y otros tantos se bajaron “un poquito” para cuidar la economía de Iguala y los ingresos propios.

“Sabemos que es muy importante tener ingresos propios, porque eso se traduce en mejoras en la la ciudad y tratamos de que en este año nos vaya cada vez mejor”.

“Fuimos muy cuidadosos en esta Ley de Ingresos y les decimos a los igualtecos, que todo el cabildo actuó con mucha responsabilidad y que lo hicimos de una manera solidaria con el pueblo y que todo está bien y que no se tienen porque preocuparse”.

-¿Se mantiene el incremento del 3 por ciento al millar en el impuesto predial?

-Sí, es igual a la del año pasadob y se incrementó el 3 por ciento en los refrendos comerciales, faltas administrativas y otros pagos, que equivale a un impuesto menor que el de la inflación.

-¿No se afecta a la ciudadanía?

-No, no lo creo, porque los incrementos se dieron en los refrendos y multas, y mientras la ciudadanía pague sus impuestos y no cometa infracciones no tiene por qué verse afectada, claro, que si andan tomando alcohol y andan manejando si se exponen.