Averígüelo Vargas

Concluye Astudillo un recorrido más por los 81 municipios, previo a su informe. —Trabajar en unidad y con máximo esfuerzo para ganar en el 2021: PRI.



El próximo jueves 17 el gobernador Héctor Astudillo Flores presentará su Cuarto Informe de Gobierno ante la LXII Legislatura del estado, en una sesión solemne en la cual los diputados de las diversas fracciones y representaciones parlamentarias darán su opinión sobre el trabajo realizado en el estado a cargo del Ejecutivo en los 12 meses precedentes.

Ante el cumplimiento constitucional de informar de sus actividades, el mandatario estatal cerró el fin de semana su nuevo recorrido por los 81 municipios del estado, tal como lo ha hecho en los años anteriores, lo que le permite estar en contacto con la gente, además de supervisar las obras que se desarrollan en estos momentos y de hacer entrega de apoyos productivos de asistencia social e inaugurar las obras que van terminando.

A cuatro años de haber de cumplir con su periodo de gobierno, está claro que Astudillo ha dejado asentado su estilo personal de gobernar, que muestra el intenso trabajo que realiza y la entrega física y mental a su labor de gobernante durante los 365 días del año.

Sin exageraciones, puede advertirse que en cuatro años Astudillo no ha tomado descansos y mucho menos vacaciones, porque de hecho no hay día que no esté trabajando, sea en Casa Guerrero, en sus oficinas del palacio de Gobierno y a lo largo del territorio estatal, porque lo mismo está en Acapulco que en Tlapa o en Ciudad Altamirano.

Es posible, realmente, asegurar que HAF es el gobernador que ha trabajado con mayor intensidad en todo el tiempo de su desempeño constitucional, pues ningún otro mandatario ha dedicado todo su tiempo a cumplir con el compromiso que adquirió al recibir el mandato del pueblo de Guerrero, para que asumiera la titularidad del Poder Ejecutivo estatal.

Destaca aún más la forma en que ha desarrollado sus actividades, porque contrasta con la década perdida de los tres gobiernos emanados del PRD, que encabezaron Zeferino Torreblanca, Ángel Aguirre y Rogelio Ortega, quienes entregaron un gobierno en las peores condiciones posibles, con un nivel de actividades económicas en las peores condiciones, lo mismo que el turismo y la seguridad pública, que desde entonces no ha dejado de empeorar.

Varias horas necesitaría HAF si se dedicara a enumerar los trabajos realizados, las inversiones hechas, a pesar de la cortedad de los recursos que entrega la federación, y que ahora amenaza empeorar.

En su Cuarto Informe de Gobierno, Astudillo habrá de destacar el gran impulso que le ha impreso a su gobierno, que es el primero en muchos sexenios que trasciende los límites que anteriormente se habían marcado y que en realidad eran bastante limitados, porque los gobernador se la pasaban más tiempo en sus oficinas, aunque desde ahí actuaran, que el tiempo que dedicaban a las reuniones de trabajo con todos los grupos del estado y externos, de inversionistas y con integrantes de convenciones de primer nivel.

Además, él coordina los trabajos de las corporaciones estatales y federales dedicadas al combate a la delincuencia, terreno en el que afortunadamente se ha ido ganando espacio, porque se ha comprobada que va a la baja el número de homicidios dolosos, aunque de momento surjan picos de violencia por los enfrentamientos entre los grupos delictivos o por sus agresiones contra las fuerzas del orden, sean policías o soldados y marinos.

Será el Cuarto Informe, un listado de realidades y de esfuerzo de primer nivel realizados durante el año que transcurrió desde que se presentó el Tercer Informe.

En ese periodo tomó posesión el nuevo presidente de la república, AMLO, quien hizo muchos ofrecimientos, aunque también muchos no se han cumplido y otros se cumplieron mal o de plano se cancelaron, como el fallido programa del fertilizante, que dejó más decepciones y molestias que cuentas cumplidas.

También se cancelaron otros programas, como las estancias infantiles, la ayuda a los adultos de 65 a 68 años de edad, porque se cambió la decisión y sacaron de las ayudas a quienes ya las estaban recibiendo, por lo que en varios casos Astudillo decidió suplir la ayuda federal no entregada con la estatal, a pesar de las claras limitaciones presupuestales.

TRABAJAR EN UNIDAD Y CON MÁXIMO ESFUERZO PARA GANAR EN EL 2021: PRI. —El PRI trabaja con intensidad y siempre con la unidad de todos sus integrantes, porque sólo de esa manera se podrán recuperar muchos de los espacios que se perdieron en la elección del 2018 y sobre todo para retener la gubernatura del estado, que es el objetivo que se han fijado el PRI estatal y el nacional.

Así lo hace ver Esteban Albarrán Mendoza, quien, como en el caso del gobernador Astudillo, está dedicado de cuerpo y de tiempo completo a su trabajo para cumplir las metas que tiene establecidas, que corresponden con las metas que planteó en el párrafo anterior.

La verdad, no parece que eso sea inalcanzable, porque el priismo ya lo ha hecho en ocasiones anteriores, cuando después de sufrir una derrota muy amplia, tres años después recupera las posiciones que están en juego, como las diputaciones locales y las federales, la mayoría de los ayuntamientos y en esta ocasión, la gubernatura del estado.

Hay que ver que los candidatos a la gubernatura por el lado de Morena son gente con escaso arraigo o muy baja aceptación, mientras que el priismo tiene varias cartas que cuentan con simpatía en el estado y que los pueden llevar a ganar la elección, porque en el 2021 no va el Peje en la boleta electoral, que es una condición que necesitan para jalar a la gente a votar a su favor.

[email protected]

[email protected]