Palabrerío

El concepto de la banalidad del mal que desarrolló la filósofa y politóloga Hanna Arendt, después de presenciar el juicio del alemán Adolf Eichmann, acusado de mandar ejecutar a 6 millones de judíos en La Segunda Guerra mundial, consiste en que este militar nazi era una persona normal, un ejemplar padre de familia, que no odiaba a los judíos, simplemente acataba órdenes de un mando superior al que tenía que obedecer para permanecer dentro de ese estatus militar o mejorarlo. De aquí la doctora Arendt encontró que existe esa manera de hacer el mal a determinado grupo social simplemente porque se obedecen órdenes oficiales, o se pertenece a un grupo de poder que hace el mal sin reflexionar sobre él, tomándolo simplemente como un medio más para llegar a algún fin, y a esta manera de actuar desde el poder sin razonar sobre el daño que se causa a tal grado de verlo como normal, lo denominó “la banalidad del mal”. Esto significa que todo tipo de poder, pero fundamentalmente el político y el militar, creen que sus acciones represivas o bélicas no representan un mal, porque esas acciones van encaminadas a obtener objetivos superiores. Por ejemplo, un soldado va a la guerra y mata a unos cuantos enemigos sin saber quiénes son, cree que no hizo ningún mal porque estaban de por medio los nobles intereses de su país. Lo mismo pasó en México con la matanza de 1968, cuando fueron masacrados cientos de estudiantes desarmados por miembros del ejército nacional, los soldados no pensaron que hacían un mal porque creían que estaban resguardando la seguridad del país. Y así por lo general sucede en acciones del poder político, el militar, el religioso y económico, justifican su abuso de poder banalizando el mal. Se dirán después de una acción infame: no hicimos nada malo, estábamos protegiendo al país, a una institución o a un grupo de poder.

En nuestros días es en el ámbito político en donde se puede observar comúnmente la banalidad del mal, en el caso del gobierno municipal de Iguala, que por haber ganado bajo las siglas de MORENA, se presumen de izquierda, pero en la práctica están copiando algunas de las peores prácticas de los gobiernos de derecha en lugar de distanciarse de ellas, lo que hace suponer que han de creer que eso no le ocasiona ningún mal a los habitantes de este municipio o a la credibilidad de su partido, de tal manera que reflejan un estado en donde asumen que el gobierno debe ser un lugar en donde la alta burocracia política se pueda repartir una buena parte de los bienes públicos, perpetrando privilegios, empoderando élites politiqueras y construyendo clientelas de gente miserable que vive por lo general en colonias irregulares.

La banalidad del mal impide hacer el bien, porque se cree que el mal que se provoca en tan insignificante que no tiene importancia, se actúa sin reflexionar, sin razonar, justificando de manera inconsciente hasta el mínimo abuso de poder.

Hasta el martes próximo estimado lector.