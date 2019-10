Realizan marcha “Por la Paz”

Los manifestantes portaban cartulinas con mensajes como “No más secuestros ni extorsiones”, “Necesitamos una ciudad tranquila”, “Gobernador necesitamos su ayuda”, “No más asesinatos”, “Queremos tranquilidad para nuestras familias”

Iguala, Gro., Octubre 14.- Con la exigencia de paz en el municipio de Iguala y que no haya más asesinatos, robos ni secuestros, para no vivir con temor, diversos sectores de la población acompañados por transportistas organizados, este domingo llevaron a cabo una marcha pacífica denominada “Por la Paz” por las principales calles de la ciudad.

Dicha marcha inició pasadas las 5 de la tarde, la cual partió de la Patria Trigarante, avanzando por la Avenida Bandera Nacional, encabezada por hombres, mujeres y niños de diversos sectores de la población, quienes portando playeras blancas y cartulinas que a la letra decían: “No más secuestros ni extorsiones”, “Queremos Paz en Iguala”, “Necesitamos una ciudad tranquila”, “Gobernador necesitamos su ayuda”, “No más asesinatos”, “Queremos tranquilidad para nuestras familias”, entre otras peticiones enfocadas para que el municipio de Iguala viva en tranquilidad.

El contingente a pie, avanzaba seguido de vehículos del trasporte público (taxis y urbans), brindando su total apoyo a esta marcha que fue convocada a través de las redes sociales.

Los marchistas estuvieron acompañados por líderes trasportistas del municipio, quienes caminaron detrás del primer contingente y en la Plaza Cívica de “Las Tres Garantías” donde concluyó la marcha, fijaron postura ante los asistentes.

Ahí tres dirigentes trasportistas, Roberto González Sandoval, Benjamín Salgado Adame y Adrián Rosales Bastos, coincidieron en que esta marcha fue organizada con el único fin de que la tranquilidad vuelva a la ciudad y que los gobiernos federal, estatal y municipal, ofrezcan garantías de seguridad a la población igualteca.

Benjamín Salgado Adame dijo que “los igualtecos queremos que la paz regrese a nuestra ciudad como antes, que recupere su desarrollo económico y que todos salgamos a la calle sin temor, que recobre esta ciudad las empresas, los trabajos y que el gobierno federal nos pueda apoyar con sus programas sociales para levantar la economía de nuestro municipio, eso es lo que le pedimos al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que voltee los ojos hacia Iguala con humildad y pueda ayudarnos a salir de esta crisis económica que vivimos todos los igualtecos”.

Asimismo, “queremos que nuestros hijos vivan seguros, queremos que nuestras familias vivan en paz, queremos que a Iguala se le devuelva la gloria y sea reconocida como la Cuna de la Bandera Nacional y nunca como la cuna de la violencia, hoy por eso unimos nuestras voces y exigimos por nuestra tranquilidad y el respeto para la ciudad que le ha dado tanto aporte a la historia de México”.

Posteriormente. Roberto González Sandoval agradeció a todas las personas que participaron en esta marcha señalando que “hay muchas personas que tienen voluntad pero pocas las que participan y así no se puede avanzar; el día de hoy un grupo de ciudadanos responsables salimos a la calle de una manera pacífica y democrática para pedirle a nuestras autoridades, especialmente al gobierno federal que realmente sin discurso ni demagogia, sin tanta palabrería, realmente se vean los programas en beneficio de todos los sectores de la ciudad de Iguala, tenemos muchos años que a Iguala se le ha estigmatizado, pero los igualtecos son trabajadores, Iguala es un pueblo trabajador, con principios de valor humano y no se vale que día a día estén criticando a todos los igualtecos, por eso exigimos que el gobierno implemente los programas de estrategia para la seguridad para que realmente nuestras familias puedan vivir en paz”.

Finalmente, Adrián Rosales Bastos menciono que “abrazos no balazos” es lo que se quiere para Iguala, como dice el presidente López Obrador, “queremos un Iguala unido, un Iguala sin secuestros, sin extorciones ni la violencia que nos hunde cada día más, queremos un Iguala con paz, un Iguala tranquila, donde podamos ir por las calles como anteriormente se hacía, sin el temor de ya no regresar a casa, sin el temor de que ya nos secuestraron a un hijo o que hubo una balacera, le pedimos al presidente de la República, al gobernador y al presidente municipal que se acabe esa corrupción y no haya más nepotismo en el ayuntamiento, queremos abrazos no balazos”.

Al término de los discursos, un grupo de niños soltó algunas palomas blancas como símbolo de paz, mientras que personas adultas lanzaron globos blancos al aire.

Cabe mencionar que en esta marcha se contó con la participación de al menos unas 800 personas y mil vehículos entre taxis y urbans del servicio público.