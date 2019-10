Contexto Político

Walton-Amílcar: diferentes estilos de hacer política





Al ver que sus posibilidades de ser candidato de Morena a la gubernatura se desvanecen día con día, el delegado del gobierno federal en el estado de Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, ya no se aguantó más y empezó a descargar su frustración contra el ex alcalde de Acapulco, Luis Walton Aburto.



En lugar de generar armonía al interior de su partido y buscar la unidad de los guerrerenses en torno al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el señor Sandoval le apuesta siempre a la confrontación.



Y se entiende. No sabe de política.



Nunca en su vida ha ganado una elección en las urnas y siempre ha sido un segundón.



Ni como coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso local fue capaz de unificar a sus correligionarios. Tampoco fue un buen dirigente de su partido en la entidad, ya que fue incapaz de llegar a un gran acuerdo de trabajo y unidad con el grupo que encabeza César Núñez Ramos.



Pablo Amílcar tiene bastantes adversarios políticos en su partido. Y al exterior, ni se diga. Con todos se pelea, hasta con su propia sombra.



El personaje en cuestión olvida que, si López Obrador ganó la Presidencia de la República en 2018, fue gracias a que millones de personas sin partido confiaron en él y porque querían darle el voto de castigo al PRI, al PAN y al PRD.



En Guerrero, por ejemplo, fue evidente que las bases del PRD, del PRI y de Movimiento Ciudadano (MC) votaron por AMLO.



La estructura de Morena es insuficiente para ganar una elección constitucional. Y sin AMLO en la boleta electoral, lo es aún más.



Gracias a esos millones de ciudadanos sin partido que votaron por Morena el 1 de julio de 2018, Pablo Amílcar Sandoval y miles de operadores y promotores del voto de Morena tienen un jugoso salario mensual y gozan de otro tipo de privilegios. ¡No te acabes Cuarta Transformación!



El pasado 20 de septiembre, Luis Walton hizo pública su renuncia de MC, luego de 17 años de militancia. Para algunos, la renuncia de Walton a MC fue un paso inteligente para buscar la candidatura a gobernador por Morena.



Los que desde un principio manifestaron su rechazo a que Walton se incorpore a las filas de Morena o sea considerado como uno de sus prospectos a la gubernatura fueron, nada más y menos, que gente cercana al “súper delegado”.



Se entiende que la familia Sandoval Ballesteros es estimada por el presidente López Obrador por colaborar desde hace varios años con él, pero también es claro que, durante su andar por el estado de Guerrero, ha sido apoyado por importantes personajes, especialmente en sus dos primeras campañas presidenciales y en la conformación de Morena.



Y uno de esos personajes es, sin lugar a dudas, Luis Walton, su amigo y con quien durante varios años vivió en carne derrotas y triunfos electorales.

Entrevistado este fin de semana por el Sol de Chilpancingo, Sandoval Ballesteros aseguró que la renuncia de Walton a MC fue “por lo mal ubicado” que se encuentran en ese partido en las encuestas.



“Creo que tiene que ver con las encuestas que se han puesto sobre la mesa y donde el Movimiento Ciudadano aparece muy mal”, dijo.

Y al ser cuestionado si entre sus aspiraciones políticas también está ser candidato de Morena a la gubernatura en el 2021, declinó dar respuesta, “no quiero contribuir a la polvadera”.



El “súper delegado” anda nervioso y malhumorado. Todo le irrita.



Desafortunadamente, no le aprendió nada de humildad y sencillez a su padre Pablo Sandoval Ramírez y a su abuelo Pablo Sandoval Cruz, veterano luchador social y candidato a la gubernatura en 1987.



Si Walton tomó la decisión de renunciar al partido que a él le tocó construir en Guerrero y que dirigió a nivel nacional de 2010 a 2012, no fue obra de la casualidad. Lo consensó al más alto nivel. Y eso es lo que le molesta a sus malquerientes.



Si a principios del mes de abril se reunió y se tomó una foto en Palacio Nacional con su amigo el presidente de la República, fue para refrendar su amistad y para hablar de lo que ocurre en Guerrero.



Siempre se ha dicho, vale más una imagen que mil palabras y… ¡vaya que sí!



En poco tiempo, Walton se ha reunido con algunos actores de Morena en la entidad y ha recibido el reconocimiento de legisladores y alcaldes, como es el caso de Adela Román Ocampo.



El pasado 7 de octubre, el ex representante de Morena ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) y aspirante a la dirigencia estatal, compartió una imagen en sus redes sociales de su encuentro con Walton.



“Con el gusto de saludar al estimado @Luis Walton Aburto que siempre ha sido solidario con el movimiento Obradorista, compartimos el objetivo común de la gobernabilidad que necesita el estado y el apoyo a nuestro presidente AMLO”, posteó.



Además, el ex alcalde porteño no se fue solo de MC. Con él se van cinco alcaldes, un diputado local (Arturo López Sugía), ex dirigentes estatales y municipales, ex presidentes municipales y ex diputado locales, así como regidores y síndicos en funciones, y ex funcionarios estatales y municipales.



Y mientras otros se dedican a generar divisionismo hasta en su propia familia, Luis Walton construye alianzas, contribuye al diálogo entre los actores políticos y, sobre todo, convoca a trabajar siempre por el bien de Guerrero.

Comentarios:



E-mail: [email protected]



Twitter: @efiglesias