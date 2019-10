El pasado viernes, un medio de circulación nacional, publicó un reportaje llamado “Rentó su vientre por 180 mil pesos. Orillada por la necesidad” en el que se narra la historia y las desventuras por las que tuvo que pasar una chica sinaloense de 22 años cuando decidió ser madre subrogada.



El contrato que firmó era para concebir una bebé; al final tuvo dos. Los 15 mil pesos que le pagaban mes con mes la ayudaron a salir de sus deudas; pero no para a recuperarse física y psicológicamente de un embarazo subrogado. Ahora, la mujer de escasos recursos que vivió el embarazo, ve a las niñas de ojos claros sólo en redes sociales y suele referirse a ellas en ocasiones como sus hijas.



Este retrato cuenta solamente una historia de muchas que, aunque no lo queramos ver, están pasando. Se documentó en este reportaje además que, sólo en Sinaloa se han registrado de 2013 a la fecha 26 notificaciones de reproducción asistida; mientras que en Tabasco 25. Ello sin considerar las prácticas de las cuáles no se tiene registro.



En el marco de esta investigación, se está debatiendo en el Congreso de la Unión, una modificación a la Ley General de Salud para incluir la figura de reproducción asistida que fue presentada en noviembre del 2018 por la ahora Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero.



Los dilemas científicos, éticos, religiosos, legales y sociales de incorporar esta figura en nuestro país son muchos. En principio, la maternidad subrogada está concebida para que las personas que no pueden tener hijos puedan cumplir el anhelo legítimo de ser padre o madre; pero también en otras latitudes se han registrado casos en los que, mujeres fértiles deciden rentar un vientre solamente para cuidar su condición estética.



Como sociedad no debemos ser ajenos a este debate. No podemos practicar el solipsismo que bien podría resumirse en la frase “si no lo veo, no está ahí”. La verdad es que esta práctica no solamente existe sino que también, al no preverse en la legislación, corremos el riesgo de criminalizar las condiciones de pobreza de muchas mujeres.



Pero ¿cómo se puede regular?, ¿debería de prohibirse?, ¿debería limitarse a que la maternidad subrogada solamente sea entre familiares directos?, ¿Cuánto debería costar un contrato así?, ¿Y si la madre subrogada se arrepiente?, ¿Y si muere en el parto?, ¿Y si el niño nace con enfermedades congénitas podríamos revocar el contrato?, ¿no sería mejor fomentar las adopciones?. En fin, estas y muchas más dudas y debates surgen de este tema del cual no podemos ser ajenos ni mucho menos, omisos.