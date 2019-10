Reflexiona gobernador Astudillo sobre sus cuatro años de gobierno

Guanajuato, Gto., Octubre 12.- A escasos días de cumplir 4 años al frente del Poder Ejecutivo de Guerrero, el gobernador Héctor Astudillo Flores destacó que existe gobernabilidad en la entidad, aunque reconoció que la pobreza y la inseguridad, siguen siendo temas pendientes de resolver en la entidad.

En entrevista al concluir la presentación de los libros “El arte de Olinalá” y “El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha”, dentro del 47 Festival Internacional Cervantino en Guanajuato, el mandatario estatal señaló que es necesario que el gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador “mire a Guerrero, que le dé más a Guerrero”.

Indicó que en el Presupuesto del 2020 no está reflejada ninguna obra de impacto para Guerrero, “recordarán que estando en la Costa Grnade, yo hice el anuncio de ampliación de la carretera que va de Michoacán hasta Oaxaca, esos son compromisos que hicieron los gobernadores (de Michoacán, Oaxaca y Guerrero) con el presidente y no están reflejados en el presupuesto”.

“Yo creo que Guerrero no puede quedarse en el rezago, nosotros también tenemos que participar, nosotros no estamos en el Tren Maya, no estamos en (la refinería) Dos Bocas ni tampoco en el proyecto del Transístmico Oaxaca-Veracruz. Creo que es importante insistir en que podamos estar en alguno de los proyectos que el presidente pueda generar en el futuro y, estos proyectos pueden ser algo que genere, que detone crecimiento, que detone la inversión, que detone empleo. Yo creo que hay que insistir y seguir tocando la puerta para que el gobierno federal que hoy encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador, mire a Guerrero, que le dé más a Guerrero”.

Sobre cómo se encuentra la entidad, Astudillo Flores reflexionó cómo recibió el estado y consideró que tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, “yo creo que vivimos una etapa muy difícil, a lo que yo llamo y le sigo llamando la tragedia de Guerrero”.

Señaló que “las cosas han caminado y es muy diferente como estamos ahora, (aún) con los problemas que tenemos, con el problema de seguridad, con el problema de pobreza, por supuesto”.

Dijo que en “el tema de seguridad se ha caminado, sin que el problema se resuelva, es un problema nacional delicado”.

Reconoció las acciones que en la materia ha realizado el presidente Andrés Manuel López Obrador y agregó que “el gobernador asume su responsabilidad, como la deben de asumir cada uno de los presidentes municipales”.

En cuanto al tema de la economía, “yo creo que Guerrero tiene números medianos… no somos Nuevo León, no somos Coahuila, somos un estado con limitaciones, con pobreza, pero estamos avanzando”.

Recalcó que en turismo y empleo, a Guerrero “nos ha ido muy bien, aunque tenemos mucho empleo informal, pero tenemos la menor tasa de desempleo, (hay) mucho empleo informal, pero yo creo que ahí están los datos. Nuestra pobreza está radicada especialmente en las zonas más alejadas, los municipios que están en la Montaña, donde la dispersión de los pueblos impide llevar agua, impide llevar drenaje, impide, en ocasiones, llevar a los maestros y eso hace que los indicadores de pobreza sean muy marcados o que el médico que llega o que la enfermera esté una semana y se regrese porque no le gustó estar tan lejos”.

“Esperamos que el próximo año inicie bien, vamos a entrar al quinto año y lo voy a hacer con mucho entusiasmo, con mucha determinación”, enfatizó.

Dijo también que “Guerrero es un estado que demanda equilibrio, demanda mucha entrega y mucho compromiso. Como lo he dicho en mis discursos, a Guerrero no solamente hay que conocerlo, hay que quererlo y hay que estar determinado para dar lo mejor de uno mismo. Y yo creo que estos tiempos que vendrán, hay que vivirlos con los pies sobre la tierra”.

En ese sentido, el gobernador Héctor Astudillo llamó a no perder de vista la sucesión gubernamental y convocó a los aspirantes a contender en la elección del próximo año, a prepararse para gobernar Guerrero.

“Vamos a encontrar movimientos políticos más fuertes por parte de quienes aspiran a ser gobernadora o gobernador. Trataré de estar muy consciente de los tiempos que vienen, que son la terminación y el crecimiento de la intensidad política para buscar la sucesión, esto es, llegar a gobernar Guerrero”, declaró.

Respecto a su salud, dijo que “no tengo ninguna circunstancia que me limite físicamente, no tengo ninguna enfermedad, a veces he sufrido de alguna tos, pero eso se me ha quitado muy rápido, no tengo ninguna enfermedad, trato de ser un hombre lúcido y trato de ser alguien que actue con sensatez”.

Recordó los consejos que le dio su padre, don Héctor Astudillo Bello, para que en la vida fuera prudente, discreto y respetuoso, lo que ha sido su base con la que “he podido caminar”.

Sobre la reciente visita que realizó al municipio de La Unión el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que eso “refleja que se puede caminar sin ser del mismo origen o partido político, se puede caminar, se puede trabajar. Yo he tratado de ser respetuoso, he dicho mi posición; el presidente de la República ha sido educado conmigo y eso me obliga a corresponder a que yo sea educado con él y colaborar”.