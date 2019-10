3 herramientas para guiar y sanar tu vida

Es frecuente que la vida nos sorprenda con retos que muchas veces nos cuesta sortear. Todos quisiéramos tener una mejor perspectiva del asunto que nos aqueja, obtener mensajes esclarecedores o contar con algún objeto que nos ofrezca sanación, de manera que se pudieran resolver nuestros problemas y salir airoso de las dificultades. En este artículo vamos a mostrar 3 herramientas para ayudarnos en estos casos: Interpretación de sueños La interpretación de sueños ha sido utilizada desde hace miles de años para ofrecer una guía con el fin de afrontar diferentes situaciones. En el sitio https://significadodetussuenos.com/ podemos ver la interpretación de un sueño que suele preocupar al soñador, se trata de soñar con cocodrilos. Para interpretar un sueño hay que tener en cuenta las características del ente, en este caso un animal. El cocodrilo es un animal peligroso, que se esconde, espera pacientemente el momento de atacar y es muy agresivo. Se interpreta el sueño como la advertencia de un peligro oculto que está esperando un momento de descuido para aparecer. Puede ser una persona, que no se manifiesta como un enemigo claro, puede ser una situación o una enfermedad que no haya presentado síntomas. Si se sueña con un cocodrilo, hay que agudizar los sentidos para detectar cuál puede ser el enemigo oculto, observar nuestra salud, evaluar todas las situaciones y estar atento. Tarot La interpretación de las cartas del tarot es una práctica que se usa para obtener ayuda y guía en los aspectos que debemos afrontar en la vida. Para encontrar a la mejor tarotista de España, según comentan en eldia.es, es necesario verificar que tenga la sensibilidad necesaria para recibir los mensajes, debe ser una profesional destacada, con una práctica constante y bien cultivada. Los tarotistas son personas que nacen con un don especial, una conexión con el mundo espiritual que les permite ver lo que otras personas no pueden. A través de las cartas, el vidente logra percibir mensajes que le sirven al consultante para tomar decisiones. Las consultas telefónicas del tarot son muy efectivas, ya que a través de la voz hay una mejor conexión espiritual y se obtienen mejores mensajes. Además, la persona puede hacer su consulta sin tener que trasladarse, en la comodidad del hogar y en el momento que quiera. A través de páginas web como tarot806.top/ se puede acceder a un sistema de tarot telefónico muy cómodo y sencillo, se trata del cobro en la factura telefónica, este sistema tiene varias ventajas: Se obtiene la consulta con el tarotista favorito y no hay que pagar en el momento, el cobro saldrá posteriormente en la siguiente factura telefónica.

No hay que hacer nada, sólo marcar el número y el cobro es automático. Eso es importante para las personas que no gustan de las nuevas tecnologías.

Con este sistema no hay que aportar datos bancarios, es totalmente seguro y sin trámites.

Este sistema no tiene límites, la consulta puede durar lo que el consultante requiera, además puede hacer tantas como desee. Obsidiana Si quieres una ayuda efectiva, curativa y que lo único que hay que hacer es llevarla encima, entonces debes conocer la obsidiana propiedades, las cuales son muy poderosas y eficaces para muchas dolencias. Esta piedra volcánica protege de las malas energías, sirve de catalizadora para armonizar los ambientes, y proporcionar paz y tranquilidad a las personas. También es llamada la piedra de fuego, debido a su origen ígneo, sirve para realizar terapias de vidas pasadas, esto se hace con el fin de desbloquear apegos, traumas y agresiones que no nos dejan avanzar en este plano. Para utilizarla, se puede colocar sobre los chakras para armonizar y sanar las dolencias. Se sitúa en el chakra que corresponda de acuerdo a lo que se quiere trabajar, es muy efectiva y poderosa. Esta piedra tiene un efecto muy marcado en la voluntad consciente de la persona, es por ello que es un aliado útil en el tratamiento de las adicciones. La obsidiana es, además, una piedra muy hermosa. Suele ser totalmente negra, en cuyo caso tiene una apariencia sobria y elegante muy apreciada. También puede tener tonos azulados, tierra, verdosos, rojizos y muchos otros.