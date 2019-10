Llegan más observaciones de ASE por anomalías en gobierno de Herón

El secretario de Desarrollo Urbano, lamentó que la dependencia a su cargo siga recibiendo notificaciones de la Auditoría Superior del Estado, por los pendientes que dejó la pasada administración

Iguala, Gro., Octubre 10.- Continúan llegando observaciones de la Auditoria Superior del Estado (ASE) a la administración actual que preside Antonio Jaimes Herrera, debido a los trabajos de obra pública que no se ejecutaron de manera correcta en la anterior administración, encabezada por Herón Delgado Castañeda, así lo informó el secretario de Desarrollo Urbano y Obras, Samuel Porras Adán.

En entrevista para Diario 21, el funcionario municipal lamentó que la secretaría a su cargo siga recibiendo notificaciones de observaciones de distintos pendientes que dejó la administración pasada, que al momento el equivalente de estas observaciones superan el monto de 50 millones de pesos.

“Hemos estado recibiendo notificaciones de la ASE, por distintos conceptos en lo que refiere a obra pública que se ejerció en el ejercicio Fiscal 2018 y que es responsabilidad de la anterior administración, pero que nos la envían a nosotros por estar al frente de esta área, y de una nueva administración” dijo.

Porras Adán detalló que entre algunas de las observaciones que les han hecho, destacan los rubros de “falta de documentación comprobatoria de obras, conceptos que no operan por norma, conceptos sobre estimados de falta de seguimiento y supervisión en los procesos de construcción y conceptos y volúmenes pagados que no corresponden a lo ejecutado y no operan las obras, por mencionar algunos cuyo monto hasta el momento supera los 50 millones de pesos. Situación que tendrá que responder la anterior administración con los funcionarios estuvieron al frente de esta área” subrayo.

Puntualizó que la administración actual que preside Antonio Jaimes Herrera no tiene que responder por estas observaciones ya que no son de su periodo “nosotros responderemos por las observaciones que nos haga la Auditoría a partir de esta administración, lo que sí tenemos que hacer, es por medio de la Contraloría municipal, notificar a los anteriores funcionarios y al ex presidente municipal, Herón Delgado Castañeda, para que ellos a su vez hagan lo propio y puedan aclarar esas observaciones que está realizando la Auditoria Superior del Estado(ASE), situación que tengo entendido ya se notificó a la anterior administración”, aclaró.

Explicó que “Hoy les están observando ciertas anomalías al proceso constructivo, al proceso de obra y administrativo en los cuales había conceptos que no se ejercían o no fueron cubiertos en su totalidad, es decir hay una serie de observaciones que ellos tienen que solventar, son varios millones de pesos que son observados que tienen que comprobar y llevar la documentación que acredite para su defensa y así se puedan echar abajo y de esta manera puedan solventar su cuenta pública”.

Al cuestionarle si en la actualidad hay castigo para quienes no puedan comprobar algún recurso ejercido, aunque haya terminado alguna administración dijo que “hoy en día es obligatorio comprobar y si no se hace es la reparación económica, ahora la autoridad va sobre tus bienes, ya no es solamente observancia y ya, ya no queda solo en un papel,hoy hay que resarcir el daño patrimonial a la Federación y al Estado, hoy si tú no puedes pagar lo que robaste o lo que no hiciste bien hay sanciones bajo ciertas multas y si no tienen dinero pues vas a la cárcel bajo un proceso tardado, pero al final de que te alcanza la ley te alcanza” expresó.

Ante tal situación el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Samuel Porras Adán señaló que “por ello esta administración está teniendo mucho cuidado en la aplicación de recursos en obras y expedientes para que al momento que se tenga que hacer la entrega de la cuenta pública no se tengan complicaciones”, concluyo.