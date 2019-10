Averígüelo Vargas

Asegura AMLO que Guerrero tendrá “atención especial”. —Lamentan los recortes del presupuesto para Guerrero. —Las universidades inician lucha para que se les respeten el presupuesto actual. —Morena especialista en reciclar funcionarios corruptos. —Morena expulsa a militantes críticos.

Una nueva visita hizo el presidente AMLO al estado de Guerrero, donde fue recibido y acompañado por el gobernador Héctor Astudillo Flores en la visita que hicieron al hospital del IMSS de La Unión, donde el mandatario federal ofreció que el estado “tendrá una atención especial del gobierno federal debido al abandono que sufrió durante décadas”.

Aprovechó el Ejecutivo nacional para hacerle un reconocimiento a gobernador Astudillo, “porque si se tiene un gobernador como Héctor Astudillo en estos momentos y hay la voluntad del gobierno federal de ayudar a Guerrero van a tenerse buenos resultados, van a haber buenos frutos de esta alianza”.

AMLO anunció una serie de programas e inversiones que aplicará en el país, incluido Guerrero, para crear empleos en las zonas rurales y para destinar las cantidades necesarias para el mantenimiento y mejoría de las escuelas del estado, desde las más pequeñas, hasta los centros escolares de mayor concentración que funcionan en las ciudades.

Sin embargo López Obrador maneja una serie de programas que no coinciden con los que estaban operando anteriormente, ya que cambian el esquema y la forma en que aplicarán los recursos financieros, pues en el caso de las escuelas esos recursos para el mantenimiento se entregarán directamente a las sociedades de padres de familia, que deberán aplicarlos y administrarlos.

LAMENTAN LOS RECORTES DEL PRESUPUESTO QUE LE IMPONEN A GUERRERO. —Todavía está por revisarse, discutirse y aprobarse el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) en la cámara de diputados del Congreso de la Unión, pero hasta ahora, en el proyecto de ese presupuesto hay una serie de recortes que afectará a Guerrero y a la mayoría de las entidades.

El secretario General de Gobierno, Florencio Salazar, quien planteó que “parece que el gobierno federal ni nos ve ni nos oye”, en referencia a los recortes presupuestales que se trata de imponer en el PEF.

Mencionó el caso de la reducción del 42 por ciento en el presupuesto para la promoción turística, lo que puede ser un golpe fuerte para el estado, que depende en gran medida del flujo turístico hacia Acapulco, Zihuatanejo y Taxco.

El senador Manuel Añorve Baños señaló que diputados y senadores no pueden permitir que se le imponga a Guerrero un recorte presupuestal de 2 mil millones de pesos, porque no es un asunto partidista, sino de estabilidad social, por lo que propuso formar un frente común con el gobernador Héctor Astudillo, para que eso no suceda.

Esteban Albarrán, presidente del PRI estatal, manifestó su rechazo a que se le impongan a Guerrero recortes en el presupuesto federal, porque las necesidades populares son muchas y disminuir las partidas federales pone en una grave dificultad al gobierno del estado porque no podrá atender las necesidades más urgentes de los guerrerenses.

LAS UNIVERSIDADES INICIAN LUCHA PARA QUE SE LES RESPETEN EL PRESUPUESTO QUE TENÍAN. —Pero no sólo los estados como Guerrero sufren esa embestida del gobierno federal, también las universidades públicas del país están en pie de lucha para reclamar que no se les recorten los presupuestos, porque con los actuales apenas lograban salir y si les quitan una parte importante, sólo problemas van a enfrentar.

Para este miércoles está programado un paro de labores de muchas de las universidades, entre ellas la de Guerrero, para reclamar más presupuesto o que se les respete el que tenían.

Sin embargo, aferrado AMLO advierte que aunque haya amenazas de huelgas y paros, no cederá a las presiones por el PEF 2020.

Sin embargo, corresponde al Congreso de la Unión revisar el PEF, hacer los cambios y ajustes que considere necesarios y aprobar la versión final, de modo que no es una decisión personal del presidente determinar cómo queda estructurado ese presupuesto, que es el reflejo del afán personal de manejar personalmente y a discreción los recursos financieros nacionales, por parte del Peje.

MORENA INSISTE EN RECICLAR A FUNCIONARIOS CORRUPTOS. —Aunque AMLO habla mucho de realizar una lucha a fondo contra la corrupción, se ha convertido también en el mayor defensor del mejor ejemplo de corrupción que tiene en su gobierno, como es el caso de Manuel Bartlett Díaz, acusado de acumular casas y edificios con valor de más de 800 millones de pesos, además de tener amplia participación familiar en 12 empresas de diversos tipos.

Es el Peje anti corruptos, defensor de su corrupto favorito.

Lo peor es que su ejemplo es seguido en la misma forma por sus adoradores, como en el caso del delegado, Pablo Amílcar Sandoval, quien está empeñado en meter en sus actividades financieras a Mirella Guzmán Rosas, a quien ha tratado de colocar en dos posiciones de manejo de fondos oficiales, aunque tiene dos inhabilitaciones vigentes para ocupar cargo alguno hasta el 2025.

Las malas mañas se pegan, no hay duda.

MORENA SACA DE SUS FILAS A MILITANTES CRÍTICOS. —En Morena se dicen muy democráticos pero no aceptan a sus críticos internos y en cuanto pueden los eliminan de sus filas.

Hay dos casos muy claros y significativos: Dejaron fuera del padrón de ese partido a Alejandro Rojas Díaz Durán, quien ha criticado severamente la forma en que Yeidckol Polevnsky Gurwitz, sobrenombre de Citlalli Ibáñez Camacho, maneja a Morena, además de que antes señaló la grave decisión de hacer candidato a gobernador de Puebla a Miguel Barbosa.

Como decimos, el mal ejemplo se pega, porque aquí el mandamás de Morena Pablito Amílcar decidió bloquear toda participación en “su” partido, a Sergio Montes Carrillo, que como Alejandro son militantes incómodos, porque señalan errores, mentiras y falsedades de sus dirigentes.

Ese es el partidito ejemplo de democracia y buenas costumbres de México… ¿Cómo la ven?

