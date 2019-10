Averígüelo Vargas

Entregan el Cuarto Informe de Gobierno de Héctor Astudillo al Congreso. —Acudirá el jueves 17 a dar su mensaje ante los diputados del estado. —Héctor Astudillo es un gobernador de 24 horas: PRI.



Cuatro años de gobierno de Héctor Astudillo Flores están por cumplirse a fines de este mes, tiempo en el cual el estado y los guerrerenses han sido testigos del mayor y más intenso trabajo desarrollado por el Ejecutivo estatal en las últimas décadas.

No hay día en que el mandatario estatal no ande recorriendo los municipios para atender a mucha gente en sus comunidades, en las carreteras, en los centros de reunión o que en Casa Guerrero, que no ocupa como habitación del gobernador, pero que le ha dado un uso intenso aprovechando sus instalaciones para dialogar con la gente, armar cientos de reuniones de trabajo para atender todo tipo de demandas, de peticiones o de los problemas que surgen con frecuencia en el territorio guerrerense, donde más de 3 y medio millones de personas se esfuerzan para lograr las mejores condiciones para desarrollar sus actividades en las mejores condiciones posibles.

Estos cuatro años de HAF son la muestra más completa del trabajo intenso e incansable que se puede y se debe hacer desde la titularidad del gobierno estatal, tal como lo ha realizado el gobernante estatal, que de hecho no tiene parangón en los gobiernos anteriores y mucho menos en la fallida decena perdida en la que tres gobernadores salidos del PRD fingieron ayudar y atender las necesidades del estado, aunque más vieron por sus propios intereses.

Si se revisa la historia del gobierno estatal en los últimos 40 años o un poco más sólo se encuentra que gobernantes como José Francisco Ruiz Massieu y Alejandro Cervantes Delgado son semejantes al sexenio de Astudillo, aunque hasta ahora sólo se trate de un cuatrienio, que se completará en octubre del 2021.

UNO DE LOS ELEMENTOS DISTINTIVOS DE SU GESTIÓN se advierte en el hecho de que Héctor Astudillo es el primer gobernador que ha visitado los 81 municipios del estado en varias ocasiones, pues ha estado en todos, sin que ninguno haya sido excluido, aunque por la intensidad e importancia de sus actividades haya tres o cuatro municipios que requieren de la presencia constante del mandatario, para darle impulso y supervisar las tareas más importantes que desarrolla su gobierno.

Entre estos habría que señalar a Acapulco, que representa la puerta de entrada de los recursos financieros que le dejan los turistas al estado o Chilpancingo, que es sede de las oficinas gubernamentales y especialmente, del Palacio de Gobierno, además de Zihuatanejo, Iguala, Ciudad Altamirano y Tlapa, la cabecera de la región de la Montaña, a la que le ha dado siempre mucha atención, porque representa a la comunidad indígena del estado.

Hay que destacar que Astudillo ha estado siempre presente y comprometido con los lugares que resienten daños a causa de los fenómenos naturales, situación que, desafortunadamente es bastante frecuente, pues se han resentido terremotos y los más comunes daños por los huracanes y las tormentas tropicales, que como la reciente “Narda”, causaron una amplia afectación que todavía en estos momentos se atiende.

EN DÍAS PASADOS, EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, Florencio Salazar Adame acudió a la sede del Poder Legislativo de Guerrero para hacer entrega del informe escrito del mandatario estatal, Héctor Astudillo Flores, además de anunciar que acudirá a la sesión solemne del jueves 17 para dar lectura a su mensaje de gobierno y para escuchar las posiciones de los diputados representantes de todas las fracciones y representaciones parlamentarias.

El documento impreso fue recibido por el diputado Alberto Catalán Bastida, presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura estatal, quien reconoció el compromiso del gobierno estatal con la rendición constitucional de cuentas y la responsabilidad con el ejercicio público.

El Legislador planteó que: "La recepción del informe de gobierno y su revisión por esta legislatura materializa el equilibrio de los poderes en Guerrero garantizando la democracia y la coordinación de ambos entes públicos y consolida los canales de colaboración para lograr la confianza institucional que la ciudadanía necesita".

HÉCTOR ASTUDILLO ES UN GOBERNADOR DE 24 HORAS: PRI. —El presidente del PRI estatal, Esteban Albarrán Mendoza, señaló lo que indirectamente hacemos notar líneas arriba, en el sentido de que HAF es un gobernador de 24 horas diarias, lo que facilitará, afirma, que el priismo conserve la gubernatura del estado y que se recuperen diputaciones locales y federales y municipios que se perdieron ante Morena, en una elección que fue totalmente atípica.

La imagen que ha generado y fortalecido Astudillo en estos 4 años de gestión incansable es que el mandatario trabajo de día y de noche por el bienestar de los guerrerenses, en opinión del dirigente tricolor.

Mencionó el paso reciente de “Narda” y de los daños que provocó, pro hizo ver que por las previsiones que se tomaron desde el gobierno no se dio ninguna víctima personal de ese fenómeno natural, cuando que en otras ocasiones la gente sufre grandes pérdidas ante la imprevisión que se daba en algunos casos.

Ahora, en muy poco tiempo se superaron los daños dejados en caminos y puentes y hasta en las viviendas de la gente más humilde, lo que anteriormente necesitaba semanas y hasta meses para que se hicieran los trabajos de reparación y rehabilitación.

También merece destacarse como uno de los elementos más positivos la notoria disminución de la violencia criminal y en especial del número de homicidios dolosos que todavía hasta hace unos meses o semanas eran la causa principal de la angustia y el temor de la ciudadanía.

Ahora, ya no es la inseguridad el tema que más ocupa a la gente, porque ya tiene tiempo para ocuparse de sus negocios y actividades sociales que antes eran temas vedados.

[email protected]

[email protected]