Compiten 93 países a Mejor Película Internacional en el Oscar

Ciudad de México, Octubre 9.- La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS) informó que 93 países, entre ellos México, inscribieron una cinta para competir por una nominación en la categoría de Mejor Película Internacional de los Premios Oscar 2020.

De acuerdo al reglamento, la película internacional es un largometraje de más de 40 minutos producida fuera de Estados Unidos con diálogos en una lengua distinta al inglés.

En esta ocasión, Ghana participa por primera vez con la cinta Azali de la directora Kwabena Gyansah; así como Nigeria con Lionheart, de Genevieve Nnaji; y Uzbekistán con Pan caliente, de Umid Khamdamov.

A principios de este año, la Junta de Gobernadores de la Academia votó por cambiar el nombre de la categoría de Película de Lengua Extranjera a Largometraje Internacional y ampliar la lista de favoritos de nueve a 10 películas.

Los favoritos se anunciarán el lunes 16 de diciembre de 2019, mientras que las nominaciones para la edición 92 de los galardones se darán a conocer el lunes 13 de enero de 2020. La ceremonia de premiación se llevará a cabo el 9 de febrero en el Teatro Dolby de Hollywood.

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) dio a conocer en septiembre pasado que el filme La camarista, ópera prima de la cineasta Lila Avilés, fue seleccionada para representar a México en las próximas entregas de los premios Goya, en España, y el Oscar, de Hollywood.

La cinta retrata la vida íntima de una joven afanadora de hotel llamada "Eve"; sus jornadas tan extensas y laboriosas hacen que no pueda cuidar a su hijo, pero está convencida de que su situación mejorará cuando ascienda a otro puesto.

La mujer transforma su vida solitaria en su principal fortaleza, redescubriendo su propia identidad a partir de las pertenencias y las ausencias que encuentra en cada habitación que limpia.

A continuación la lista de aspirantes a una nominación para la categoría de Mejor Película Internacional:

Albania: La delegación, Bujar Alimani, director

Argelia: Papicha, Mounia Meddour, directora

Argentina: Perdedores heroicos, Sebastián Borensztein, director

Armenia: Noche larga, Edgar Baghdasaryan, director

Australia: Flotabilidad, Rodd Rathjen, director

Austria: Alegría, Sudabeh Mortezai, director

Bangladesh: Alpha, Nasiruddin Yousuff, director

Bielorrusia: Debut, Anastasiya Miroshnichenko, directora

Bélgica: Nuestras madres, César Díaz, director

Bolivia: Te extraño, Rodrigo Bellott, director

Bosnia y Herzegovina: El hijo, Ines Tanovic, directora

Brasil: Vida invisible, Karim Aïnouz, director

Bulgaria: "Ága", Milko Lazarov, director

Camboya: En la vida de la música, Caylee So, Sok Visal, directores

Canadá: Antígona, Sophie Deraspe, directora

Chile: Araña, Andrés Wood, director

China: Ne Zha, Yu Yang, director

Colombia: Monos, Alejandro Landes, director

Costa Rica: El despertar de las hormigas, Antonella Sudasassi Furniss, directora

Croacia: Mali, Antonio Nuic, director

Cuba: Un traductor, Rodrigo Barriuso, Sebastián Barriuso, directores

República Checa: El pájaro pintado, Václav Marhoul, director

Dinamarca: Reina de corazones, May el-Toukhy, directora

República Dominicana: El proyeccionista, José María Cabral, director

Ecuador: La noche más larga, Gabriela Calvache, directora

Egipto: Rosas venenosas, Ahmed Fawzi Saleh, director

Estonia: Verdad y justicia, Tanel Toom, director

Etiopía: Corriendo contra el viento, Jan Philipp Weyl, director

Finlandia: Estúpido corazón joven, Selma Vilhunen, directora

Francia: Les Misérables, Ladj Ly, director

Georgia: Shindisi, Dimitri Tsintsadze, director

Alemania: System Crasher, Nora Fingscheidt, directora

Ghana: Azali, Kwabena Gyansah, directora

Grecia: When Tomatoes Met Wagner, Marianna Economou, directora

Honduras: Sangre, pasión y café, Carlos Membreño, director

Hong Kong: The White Storm 2 Drug Lords, Herman Yau, director

Hungría: Los que quedaron, Barnabás Tóth, director

Islandia: A White, White Day, Hlynur Pálmason, director

India: Gully Boy, Zoya Akhtar, directora

Indonesia: Memorias de mi cuerpo, Garin Nugroho, director

Irán: Finding Farideh, Azadeh Moussavi, Kourosh Ataee, directores

Irlanda: Gaza, Garry Keane, Andrew McConnell, directores

Israel: Incitación, Yaron Zilberman, director

Italia: El traidor, Marco Bellocchio, director

Japón: Weathering with You, Makoto Shinkai, director

Kazajstán: Khanate kazajo. El trono de oro, Rustem Abdrashov, director

Kenia: Subira, Ravneet Singh (Sippy) Chadha, directora

Kosovo: Zana, Antoneta Kastrati, directora

Kirguistán: Aurora, Bekzat Pirmatov, director

Letonia: The Mover, Davis Simanis, director

Líbano: 1982, Oualid Mouaness, director

Lituania: Puentes del tiempo, Audrius Stonys, Kristine Briede, directores

Luxemburgo: Tel Aviv en llamas, Sameh Zoabi, director

Malasia: M for Malaysia, Dian Lee, Ineza Roussille, directores

México: La camarista, Lila Avilés, directora

Mongolia. El corcel, Erdenebileg Ganbold, director

Montenegro: Pasado interminable, Andro Martinovi?, director

Marruecos: Adam, Maryam Touzani, directora

Nepal: Bulbul, Binod Paudel, director

Países Bajos: Instinct, Halina Reijn, directora

Nigeria: Lionheart, Genevieve Nnaji, directora

Macedonia del Norte: Honeyland, Ljubo Stefanov, Tamara Kotevska, directores Noruega: Out Stealing Horses, Hans Petter Moland, director

Pakistán: Laal Kabootar, Kamal Khan, director

Palestina: Debe ser el cielo, Elia Suleiman, directora

Panamá: Todos cambian, Arturo Montenegro, director

Perú: Retablo, Álvaro Delgado Aparicio, director

Filipinas: Veredicto, Raymund Ribay Gutiérrez, director

Polonia: Corpus Christi, Jan Komasa, director

Portugal: El dominio, Tiago Guedes, director

Rumania: The Whistlers, Corneliu Porumboiu, director

Rusia: Beanpole, Kantemir Balagov, director

Arabia Saudita: El candidato perfecto, Haifaa Al Mansour, director

Senegal: Atlantics, Mati Diop, director

Serbia: Rey Petar el Primero, Petar Ristovski, director

Singapur: A Land Imagined, Yeo Siew Hua, director

Eslovaquia. Let There Be Light, Marko Skop, director

Eslovenia: Historia del amor, Sonja Prosenc, directora

Sudáfrica: Knuckle City, Jahmil XT Qubeka, director

Corea del Sur: Parásito, Bong Joon Ho, director

España: Dolor y gloria, Pedro Almodóvar, director

Suecia: Y luego bailamos, Levan Akin, director

Suiza: El maravilloso viaje de Wolkenbruch a los brazos de un Shiksa, Michael Steiner, director

Taiwán: Estimado Ex, Mag Hsu, Chih-Yen Hsu, directores

Tailandia: Krasue: beso inhumano, Sitisiri Mongkolsiri, director

Túnez: Querido hijo, Mohamed Ben Attia, director

Turquía: Compromiso Asli, Semih Kaplanoglu, director

Ucrania: Homeward, Nariman Aliev, director

Reino Unido: El niño que aprovechó el viento, Chiwetel Ejiofor, director

Uruguay: The Moneychanger, Federico Veiroj, director

Uzbekistán: Pan caliente, Umid Khamdamov, director

Venezuela: Ser imposible, Patricia Ortega, directora

Vietnam: Furie, Le Van Kiet, director