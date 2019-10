Averígüelo Vargas

Considera Astudillo “algo drástico” validar muerte de quien invada vivienda o trabajo. —El objetivo del PRI ganar la mayoría de las posiciones en el 2021: Albarrán.



El Congreso del Estado, con mayoría de la bancada de Morena, pero con votos a favor de todas las fracciones partidistas, aprobó cambios en el Código penal, según los cuales no será acusado ni sujeto a proceso legal a quien mate a quien invada con violencia su casa o su área de trabajo.

Según la reforma señalada en adelante “no será delito que alguien mate dentro de su propiedad”, cuando se trata de quien haya ingresado por la fuerza y con malas intenciones.

Los reporteros cuestionaron al mandatario si consideraba que el estado está en condiciones para aprobar este tipo de acciones, a lo que respondió que “nunca estaría de acuerdo en transitar en una ruta drástica, es algo drástica”.

Guerrero, efectivamente, cruza por una etapa de violencia y criminalidad, aunque disminuida como lo muestran los datos existentes que señalan que hay una baja considerable en todo tipo de delitos, de modo que no está el ambiente en la etapa más peligrosa, sino que tiende a la pacificación, con menos delitos, especialmente con menos homicidios.

La aprobación de esa medida por parte de los diputados puede dar la imagen de que Guerrero está en su peor etapa de violencia, al grado de que las invasiones a los domicilios y hogares de la gente o de sus negocios o áreas de trabajo sería una situación que alcanza un grado o nivel de alarma, lo que haría indispensable legalizar que la gente tenga armas en su domicilio y que responda con fuerza y violencia hasta dar muerte a quien invada sus zonas privadas.

Habría que ver y conocer qué condiciones señala la iniciativa legal para considerar que sea legal darle muerte a un invasor y si debe presentarse una acción o un hecho de violencia de parte del invasor que justifique la reacción violenta del propietario o inquilino, hasta darle la opción de darle muerte a quien invada sus áreas privadas.

También habría que considerar si es necesario que el invasor esté armado y, por lo mismo, represente una amenaza para quien esté en su lugar, porque sería indudable que en ese caso la reacción de defensa sería justificable porque representa la defensa propia de la vida o de la vida de sus familiares.

Lo que habría que hacer en estos casos sería que la legislación correspondiente precise con claridad cuáles son las situaciones que justifiquen la defensa armada y la muerte del invasor, porque en los momentos actuales, lo que hay que hacer es buscar la manera de evitar la violencia, para que no vuelva a incrementarse en el estado.

Claro que en los casos extremos en que esté en peligro la vida propia, la de sus familiares en el seno de la vivienda familiar o la zona de trabajo, se mantenga invariable el derecho de actuar en legítima defensa y dar muerte a quien amenace la vida propia o de una persona cercana.

Será bueno y conveniente hacer todas las precisiones necesarias.

EL OBJETIVO DEL PRI GANAR LA MAYORÍA DE POSICIONES EN EL 2021; ALBARRÁN. —En las elecciones del 2021 estarán en juego la gubernatura del estado, las diputaciones federales y las locales y las 81 presidencias municipales, y el PRI se prepara y trabaja para ganar la mayoría de esas posiciones y, principalmente, retener la gubernatura del estado.

La dirigencia del PRI estatal, que preside Esteban Albarrán Mendoza, destacó que para eso se trabaja, se organiza a la gente, se reagrupa a los priistas del estado y se capacita a las dirigencias municipales y de los sectores para que hagan su trabajo de la mejor manera posible, a fin de cumplir con esos objetivos.

En los hechos, el priismo estatal y el nacional, tienen buenas posibilidades de recuperar mucho de lo que se perdió en la elección del 2018, por varias razones.

Una de ellas será que AMLO no estará en la boleta electoral, como sucedió en la pasada elección, y el llamado que se hizo a la gente fue votar por todos los de Morena y mucha gente hizo caso y llevaron a posiciones diversas a quienes no tienen nada que hacer ahí, por su impreparación e incapacidad, pues sólo los movía la ambición personal.

AMLO hizo lo posible para que se le incluyera en la boleta en el 2021, a través de la revocación de mandato, pero los legisladores advirtieron la trampa para los electores que eso representaba y lo rechazaron aunque se hará la votación de revocación, pero hasta el año siguiente y en solitario.

Otra de las razones que les da ventaja a los opositores a Morena, no sólo al PRI, es que los alcaldes, diputados y otros funcionarios o representantes populares de Morena no han hecho una buena labor, sino que han dejado en claro que no estaban preparados para gobernar y han cometido muchos errores y eso genera la molestia y el rechazo de los electores en el 2021.

El propio AMLO ha mostrado en menos de un año de gobierno que no sabe cuál es la función de un presidente de la República, pues se ha dedicado a pelear, a dividir a la gente y a agredir e insultar a quien no está de acuerdo con su forma personal de actuar.

Las posibilidades de recuperación de los partidos de oposición, PRI, PAN y PRD, principalmente, es amplia, al grado de que podrán quitarle la mayoría a Morena en las cámaras de diputados estatales y en la federal, lo que limitaría en buena medidas los abusos y la permisividad para que los morenacos impongan cuestiones equivocadas y absurdas o hacer cambios legales con dedicatorias personales.

Eso será una gran ventaja, para equilibrar los poderes y evitar que se siga gobernando en base a caprichos personales y ocurrencias que surjan en las conferencias mañaneras.

[email protected]

[email protected]