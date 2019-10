Anuncian la visita de López Obrador a hospital de La Unión, en Guerrero

Zihuatanejo, Gro., Octubre 7.- Mañana martes el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, estará en el municipio de LA Unión, donde realizará una visita al hospital para revisar su infraestructura y atención, anunció el delegado del Gobierno Federal, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros.

La visita del mandatario nacional se da tras el anuncio de una estrategia para que en ocho estados del país, entre ellos Guerrero, se fusionen los servicios de Salud a partir del próximo año, en busca de brindar un servicio universal a la población que lo requiera.

López Obrador ha venido realizando una gira por hospitales públicos del país para tener un diagnóstico de las condiciones en que operan. De acuerdo con Pablo Amílcar Sandoval, el "diagnóstico es alarmante, están (los hospitales) en condiciones deplorables".

Este domingo en Zihuatanejo, Sandoval Ballesteros precisó que la visita de López Obrador será el martes al mediodía. "La idea es que hagamos una conversión de todos estos centros hospitalarios; serán ocho entidades federativas con mayor marginación de la región sur-sureste las que entran al programa de universalización de los derechos de Salud, donde se contempla a Guerrero".

Indicó que eso implica que todos los servicios de Salud "se van a fusionar, vamos a tener al IMSS, al ISSSTE, Salud estatal y federal generando un solo servicio médico que será administrado por el gobierno federal".

Señaló que está en marcha este proceso y “el presidente quiere conocer las condiciones del hospital de La Unión. Conocemos las condiciones de las clínicas y hospitales; no hay enfermeras, no hay médicos, no hay medicinas. El compromiso es cambiar esas condiciones específicamente, lo cual es una tarea urgente".

El funcionario informó que el primer objetivo es tener "médicos y enfermeras, a quienes se les va a pagar más en comunidades más alejadas. Hay muchas plazas en Guerrero y no queremos que estén concentradas solamente en Chipancingo y Acapulco, las ciudades con más población".

También se busca, dijo, que las medicinas estén garantizadas y que en los centros de atención haya condiciones dignas tanto para los pacientes como para el personal médico.

En ese sentido, sostuvo que el diagnóstico que tienen de los servicios de Salud en Guerrero es "alarmante, están (los hospitales) en condiciones deplorables. Visitamos el hospital de la Montaña y nos dimos cuenta de que no sirven los equipos de oxígeno, que es fundamental. Y es que se ha dejado de invertir en infraestructura, no hay personal de salud en muchas localidades. La idea es tener una condición distinta en los próximos meses", agregó.

DINERO PARA COCHOAPA Y METLATÓNOC, LOS TIENE SCT

Por otro lado, Sandoval Ballesteros indicó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ya transfirió los 42 millones de pesos para los municipios de Cochoapa El Grande y Metlatónoc, a cuentas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), desde donde se ejecutarán en la realización de caminos.

Cabe señalar que el 18 de julio pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador, entregó dos cheques de manera simbólica a los alcaldes de Cochoapa, Edith López Rivera y de Metlatónoc, Zeferino Villanueva Galindo, luego de la subasta de bienes inmuebles que habían sido incautados por el gobierno federal.

Dos meses después, los dos alcaldes se quejaron públicamente de que esos recursos no les habían llegado y que los ciudadanos les estaban reclamando, pues sospechaban que se los habían gastado, cuando en realidad sólo fue una entrega simbólica.

Al respecto, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, aseveró que ya habló con el director del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) de la SHCP, Ricardo Rodríguez Vargas, quien le aseguró que “ese dinero ya se transfirió”.

Dijo el delegado que se llegó a un acuerdo con los dos presidentes municipales para que esos recursos se traduzcan en caminos. “Ese dinero se ha transferido a la SCT y será administrado de manera preferente en las comunidades.

Planteó que lo deseable es que sean las propias autoridades comunales las que determinen las obras y ayuden con la mano de obra, “para que alcance más; no es un tema de que se les va a entregar ese recurso, ni nada por el estilo, la presidenta y el presidente tienen conocimiento; ese dinero ya salió del SAE y está asignado a ambos municipios”, precisó.