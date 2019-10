A título personal

La semana pasada el Congreso de Guerrero aprobó por unanimidad modificar el Código de Procedimientos Penales, con lo que queda excluido de delito, aquel individuo que lesione o asesine a un agresor dentro de sus propiedades o centros de trabajo. Esta medida también aplica para cuando un tercero defienda la vida de su familia ante un riesgo inminente o cuando de igual manera corran riesgo su patrimonio o su comunidad afectiva.

Recordemos que la propuesta se presentó en voz del presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de Guerrero, Omar Jalil Flores Majul, para posteriormente ser avalada por todos sus integrantes, por lo que en este estado del sur de México, queda totalmente justificada cualquier acción donde se aplique la legítima defensa en contra de quien sin autorización entre en el hogar o el negocio de un conciudadano.

En su artículo 81, queda por escrito que no se contempla el miedo, la confusión o el terror como elementos que deriven en excesos al ejercer la legítima defensa, es decir, no habrá castigo contra quien por tales efectos no sea capaz de determinar el límite de su respuesta o la racionalidad de la defensa. Con esto, la intención de la 62 legislatura recae en el hecho de que no se cometan injusticias ante el derecho ejercido de la legítima defensa.

Y aunque de primer momento la expresión en favor de la justicia parece ser la correcta, quedarán muchas disyuntivas sobre las maneras en que se podrá justificar el uso legítimo de la fuerza, pues qué va a pasar si tal acto se da cuando se provoque un asesinato “por invitación”. Es decir, se puede obligar a una persona a ir a cierto punto, hacerlo entrar y esperar una ejecución, quizá el ejemplo es muy paranoico, pero así como está el México actual, todos los escenarios son dignos de ser analizados y contemplados.

La situación por la que atraviesa la seguridad en México es tan compleja, que ninguna opción parece ser del todo la correcta, aplaudo el hecho de que cualquier ciudadano se pueda defender ante un atraco hacia su persona, sus bienes o incluso su propia vida, pero me parece que se está abriendo la puerta a un mercado abierto de armas, donde si no logramos entender los límites de las consecuencias, podremos estar a las puertas de situaciones tan fatídicas como las que ya se están viendo en los Estados Unidos, donde es posible comprar armas hasta en el supermercado y llevarlas incluso a las escuelas.

Esperemos que la historia juzgue esta nueva ley y que de verdad funcione para inhibir a quienes pretendan incursionar en el mundo de la delincuencia.

Esto es a título personal, muchas gracias.