Educando con Valores

La empatía en la profesión docente

“El trabajo que hace el maestro es un trabajo de comunicación, una de las primeras cualidades que debe tener un buen docente es saber comunicar, pero no solamente desde lo técnico de colocar un sujeto, un verbo, un predicado, etc., sino que debe ser creíble debe tener la capacidad de emocionar, interesar y movilizar el interés de los chicos esto es fundamental y eso se hace en la comunicación. La integración profesor alumno es fundamental lo que el maestro hace tiene en gran parte que ver con lo que el maestro dice o sea que la competencia comunicativa debe ser central en la formación de un docente de hoy y de siempre”

Emilio Tenti Fanfani

El término empatía refiere, para la gran mayoría de las personas, algo positivo y que hay que fomentar; pero, para poder inculcarla entre las nuevas generaciones, las y los adultos deberíamos ser el mejor ejemplo y, por tanto, mostrarles el camino a ser seres empáticos. El o la docente no sólo debe ser un referente para sus alumnos/as, sino que debe proyectarles esa empatía, ya que está demostrado que es fundamental para un mejor desarrollo de las clases. La empatía o también conocida como inteligencia emocional, básicamente es saber ponerse en el lugar del otro/a. Es decir, ser capaz de percibir lo que la otra persona está sintiendo. Según define el sociólogo estadounidense Jeremy Rifkin “la empatía es un concepto único y relativamente nuevo en el vocabulario y que se empieza a emplear en 1909. Existían conceptos similares como altruismo o compasión, pero no es lo mismo que empatía, ya que este término hace referencia a la habilidad emocional del individuo para ponerse en la situación emocional del otro”.

Según el estudio “Primeros pasos”, realizado en Finlandia, se ha demostrado que la empatía entre el alumno/a y el o la docente, es clave para que el/la estudiante esté motivado/a y desarrolle sus capacidades. En este informe, se rebela que la interacción entre docente y estudiante, es más importante que otros factores estructurales, para obtener buenos resultados académicos. Es un estudio que se realizó durante 10 años en diferentes centros escolares finlandeses y contó con la participación de padres, madres, docentes y alumnado. Ahora bien, es importante reconocer que no resulta una tarea sencilla para el o la docente desarrollar esta habilidad. El título universitario confirma que el profesionista está capacitado para dar clases, pero no puede asegurar que esta persona sepa motivar o fomentar ciertas habilidades entre su alumnado. Si bien es cierto que la empatía es una habilidad que no sólo el o la docente debería desarrollar, -sino es una destreza que cualquier persona debería fomentar para su vida personal y profesional-, el hecho de que en la docencia formamos y educamos a personas, hace que la empatía sea fundamental en la profesión docente, pues quien ejerce dicha profesión es guía y si refleja una actitud positiva hacia sus alumnos/as, estos/as seguirán muchos de sus comportamientos.

Para trasladar esta empatía del profesor hacia su alumnado, existen algunas herramientas como: a) Crear espacios abiertos de respeto entre el/la docente y alumno/a: si los y las estudiantes sienten que están en un sitio donde pueden expresarse libremente, siendo respetuosos con las y los compañeros y el/la docente, estarán más dispuestos/as a seguir las orientaciones y pautas del docente; b) Aprenderse sus nombres: algo fundamental para que los alumnos/as sientan cierta cercanía con el/la docente; c) Interesarse por cómo son: esto no sólo hace referencia a cómo son a nivel académico, conocer más o menos cómo está su situación familiar y personal, lo que hace que se pueda comprender ciertas actitudes del alumno/a en clase, además de que también hace que se pueda potenciar sus puntos fuertes e incentivarles más.

Según especialistas, para ser un/a docente empático/a y convertirse en referente en la formación de los/as estudiantes, es necesario seguir algunas pautas sencillas. Según Mercedes Bermejo, Directora de Psicólogos Pozuelo, una de las características que mejoran la relación docente-estudiantes, es la escucha activa: interesarse por la opinión del alumno/a, comprenderle y ofrecerle apoyo emocional para entender cómo se siente en un momento dado. En palabras de Bermejo: “Para afianzar la adquisición del aprendizaje, este debe ir unido a lo emocional porque con afecto todo se interioriza mejor”. Además, otras de las pautas a seguir, es saber escuchar, interpretar las señales no verbales de los/as estudiantes, mostrar comprensión y prestar ayuda emocional personalizada. Uno de los aspectos a tener en cuenta, según aportó Diego Ojeda, -docente jubilado-, es conseguir el equilibrio entre la autoridad y la confianza: “Es necesario que en el aula exista un ambiente relajado y positivo, pero también es importante que el docente no pierda su rol de referente y responsable de lo que ocurre dentro del aula”. A este respecto, Bermejo concluye: “La empatía deja de aportar beneficios cuando se pierde el objetivo de la relación que, en este caso, es la transmisión de conocimientos”.

En conclusión, con esta habilidad desarrollada, el o la docente tendrá una mayor capacidad de entender los recursos que necesita utilizar para que sus alumnos/as adquieran aprendizajes de una forma eficaz y motivadora. Además, también logrará crear un ambiente estimulante en el que el alumno/a esté dispuesto a adquirir nuevos aprendizajes, generando diversos beneficios, como: a) Se logran alumnos/as con mayor autoestima: Algunos alumnos/as se bloquean en el aprendizaje por timidez o por una baja autoestima, un/a docente empático/a podrá darse cuenta de este tipo de situaciones con mayor facilidad, y conseguirá motivar a aquellos alumnos/as a creer en sí mismos/as cuando cosas de este tipo sucedan; b) Se mejoran las relaciones en aula: un/a docente con empatía colaborará para que cada alumno/a desarrolle una buena imagen frente a sus compañeros/as, y siempre les estimulará para que den lo mejor de sí mismos/as y para que no se avergüencen de sus propios talentos y habilidades; c) Se enseña a los alumnos a superarse a sí mismos/as: La empatía permite a los/as docentes enseñar a los alumnos/as a competir y a superarse sanamente, a ponerse metas personalizadas y alcanzables para cada caso en particular, a entender que un futuro prometedor es posible, enseñándoles inclusive que competir con los propios compañeros/as sólo por el afán de ser el mejor o la mejor no es sano ni provechoso para nadie; y, d) Se crea interés por obtener nuevos conocimientos de por vida: Un/a docente empático/a despierta en su alumnado curiosidad por aprender, les orienta en su vocación y les enseña a automotivarse para la mejora continua, para, de esta forma, lograr que las y los alumnos busquen superarse fuera del aula y más allá del tiempo de enseñanza que tengan con su docente.

Les deseo una semana excelente y agradezco sus aportaciones y/u opiniones a través del correo [email protected]