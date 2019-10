Con pocos ediles, comparecen secretarios por Primer Informe

Funcionarios que detallaron las labores en sus dependencias, mostraron su decepción por la falta de interés de los ediles, ya que -dijeron- es indispensable que todos sepan el trabajo realizado y no haya inconformidad más adelante. Las presentaciones terminarán hoy jueves

Iguala, Gro., Octubre 3.- Este miércoles dieron inicio en la Sala de Cabildo, las comparecencias de secretarios municipales, como parte de la glosa del Primer Informe de actividades del alcalde Antonio Jaimes Herrera, en las que se detallarán las acciones, políticas y actividades de las once Secretarías Municipales, el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF Iguala), la paramunicipal CAPAMI y el Órgano de Control Interno.

En este desglose informativo de actividades del Primer Informe de funcionarios de la administración, el presidente municipal, Antonio Jaimes Herrera afirmó que, a un año del inicio de su gobierno, estas presentaciones detalladas son una estrategia para dar a conocer de manera específica, los trabajos y acciones que desarrollan las diferentes Secretarías municipales.

Dio a conocer que las comparecencias terminan este jueves 3 de octubre y el formato es una exposición de los titulares, en la que también se destaca la participación de los directores de área de cada Secretaría para resolver dudas de los ediles presentes.

Agregó el alcalde, Antonio Jaimes que esta medida, es un evento abierto, donde todo el que quiera participar puede hacerlo, para que también la ciudadanía esté al tanto de la información sobre estos trabajos.

Al término de cada presentación, Jaimes Herrera abundó sobre los temas que se desarrollaron, así como las obras o acciones que se realizarán en cada dependencia de gobierno, esto como parte de los ejes de trabajo que se manejan en su administración, dijo que este es un primer avance de lo que se ha realizado a lo largo de un año de gobierno, pero seguirán realizando obras hasta que finalice su administración, compromiso hecho con el municipio de Iguala.

La primera en comparecer fue la encargada de despacho de la Secretaría del Bienestar, Concepción Luna Ortiz, en la que detalló todos los avances, actividades, políticas y acciones que han realizado las direcciones que están a su cargo, en beneficio de la ciudadanía igualteca, la cual apoya todos los programas sociales que promueve la administración del alcalde, Antonio Jaimes Herrera.

Posteriormente, compareció el secretario de Desarrollo Económico, Eduardo Cruz Cerón y los directores a su cargo, desglosaron los detalles de los eventos y estrategias que han implementado acciones para impulsar la promoción de Iguala en diferentes ámbitos, como son programas económicos y comerciales para la ciudadanía y el fomento turístico.

De igualmente, el secretario de Salud Municipal, Federico Javier Ortíz Ibarra, acompañado de los directores que integran esta Secretaría, comparecieron ante los ediles presentes y detallaron los ejes rectores que integran el plan de trabajo de Salud Municipal, donde puntualizaron la apertura de casas de salud en colonias y comunidades del Municipio, campañas para la prevención de enfermedades como hepatitis y las causadas por virus como el dengue, zika y chinkungunya. Así como las campañas, asistencia social y médica que han brindado a la ciudadanía igualteca.

También, el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Samuel Porras Adán, al comparecer ante los ediles que se dieron cita en la Sala de Cabildo, con un video informativo de las políticas de obra pública que se han realizado en este primer año de la administración, dando a conocer los lugares, obras y trabajos de rehabilitación en diferentes rubros, como bacheo, pavimentación, drenaje y alumbrado público, entre otros, que se han aplicado en colonias y comunidades de Iguala.

Por su parte, el director general de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Iguala (CAPAMI), Benjamín Domínguez Martínez, informó en su comparecencia, sobre la situación en la que encontraron a la paramunicipal, así mismo, dio a conocer cifras de cómo se encuentra en estos momentos y lo que se pretende hacer en un futuro para CAPAMI, la cual recalcó que ya trabaja con números negros, se recuperó una cartera vencida, además de informar que con la aportación de los contribuyentes, se realizan obras con recursos propios.

Para hoy jueves se espera la comparecencia de las Secretarías de Gobierno, Técnica, Particular, Servicios Públicos, Órgano de Control Interno, Finanzas y DIF.

Asistieron a estas comparecencias los regidores María del Rosario Fátima Moreno Dorantes, Nancy Soto Álamo, María Félix Román Santana, Rosalía Gamboa Pérez y Paloma Ramírez Vargas, así como los secretarios de Gobierno, de Salud Municipal, de Desarrollo Económico y Particular, Fernando Ávila Ocampo, Federico Javier Ortíz Ibarra, Eduardo Cruz Cerón y Marco Antonio Sierra Martínez, respectivamente y el coordinador de Asesores, Juan Muñoz Caballero.

No se presentaron la mayoría de ediles

Ante la falta de interés de algunos regidores, las comparecencias de este miércoles se llevaron a cabo únicamente con la presencia de 5 ediles, el síndico procurador, el secretario general de Gobierno, así como el alcalde de Iguala.

Algunos ediles que no se presentaron argumentaron que se les había notificado de las comparecencias sin tiempo y que ya tenían actividades programadas, por ello no asistieron, sin embargo, se pudo verificar a través de documentos que desde el pasado lunes se les notificó y avisó a cada uno de los miembros del cabildo sobre este ejercicio que se llevaría a cabo desde este miércoles, desconociendo los motivos del por qué no se presentaron a las mencionadas comparecencias.

Algunos funcionarios que comparecieron mostraron su decepción de la falta de interés de los regidores, ya que señalaron a este medio que “es indispensable que la comuna conozca del trabajó que se realizan, para que de esta manera puedan dar su opinión si es que hay algún faltante o no está claro el trabajo que se realiza en alguna área, porque después se quejan sin conocer la información”.