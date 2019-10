Queda prohibido entregar bolsas de plástico o envases de unicel en Gro.

Iguala, Gro., Octubre 3.- A partir del día de hoy, queda prohibido para todas las empresas de cualquier giro, la entrega de bolsas de plástico o envases de unicel en Iguala y todo el estado de Guerrero. Quien no cumpla con dicha disposición se hará acreedor a sanciones administrativas y económicas.

A través de un aviso difundido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semaren), se recordó que hoy 3 de octubre se vence el plazo de 6 meses para entrar en vigor el Decreto 220 por el que se adiciona el artículo 49 Bis y se deroga el segundo párrafo al artículo 49 de la Ley Número 593 de Aprovechamiento y Gestión Integral de los Residuos del Estado de Guerrero.

En el documento, se indica que con fecha 2 de abril de 2019 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero, la modificación dicha ley, con lo cual “queda prohibido proporcionar a título gratuito u oneroso cualquier tipo de bolsa de plástico, envases de poliestireno expandido (unicel), utensilios de plástico de un solo uso (cubiertos de plástico) y popotes de plástico, en supermercados, tiendas de autoservicio, farmacias, tiendas de conveniencia, mercados, restaurantes y similares”.

La Semaren especifica que hoy caducó el plazo de 6 meses para la entrada en vigor de dichas disposiciones, por lo que hoy jueves, la omisión de la ley implicará sanciones de tipo administrativo y económicas.

El artículo 49 BIS dice a la letra: “Se prohíbe a las entidades gubernamentales del ámbito estatal y municipal; los establecimientos industriales, comerciales y de servicios en el estado de Guerrero: Proporcionar a título con costo, cualquier tipo de bolsa de plástico desechable para fines de envoltura, carga o traslado de productos o mercancías; proporcionar envases de poliestireno expandido, así como utensilios de plástico de un solo uso, en la venta y entrega de alimentos y bebidas; y usar entregar o vender popotes de plástico”.

SEMAREN HARÁ OPERATIVOS DE VIGILANCIA

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semaren) emprenderá operativos y revisiones en toda la entidad, para verificar si los establecimientos comerciales están cumpliendo con la ley que prohíbe la venta y entrega de bolsas, cubiertos de plásticos, unicel y popotes.

En entrevista, el titular de la Semaren, Arturo Álvarez Angli, dio a conocer que los operativos que emprenderán serán de forma aleatoria, ya que, dijo, sería imposible revisar cada expendio, cada negocio, cada vendedor, cuya labor sería titánica, por lo que señaló que la principal medida para hacer valer la ley, será a las empresas fabricadoras de estos plásticos.

Álvarez Angli puntualizó que Guerrero es un estado de avanzada y por ello, está cumpliendo con esta determinación global por cuidar al medio ambiente, por lo que pidió a la población de toda la entidad, a que evite hacer uso de bolsas, cubiertos de plásticos, unicel y popotes.

“Ante esta prohibición, es necesario primero hacer conciencia en la población a ya no usar este tipo de plástico que ha sido tan dañino, todos sabemos que tarda más de 150 años en degradarse, por ello se están aplicando estas medidas, con las cuales no se puede controlar el uso, ya que no se puede vigilar a todos las 24 horas, pero si podemos hacer conciencia y actuar con responsabilidad en esto, que a la larga los más beneficiados seremos nosotros mismos; hablar de sanciones o multas, todavía no se determina, pero si las habrá contra las empresas que fabrican todavía estos plásticos”, indicó.

Comentó que a nivel nacional, las autoridades del medio ambiente han hecho un arduo trabajo con las empresas dedicadas a la fabricación de estos artículos, a efecto de no afectar sus economías, pero sí podrían crear alternativas como son el generar cosas biodegradables, ya sea de bambú, de aguacate y otros materiales orgánicos.

Refirió que ha tenido participación en la Comisión del Medio Ambiente de la Comisión Nacional de Gobernadores (Conago), donde han determinado, el que se pida a la población, actuar en el cuidado del medio ambiente, negando el uso de plástico desechables.

AÚN NO HAY REGLAMENTO: DIPUTADO

El diputado local Marco Antonio Cabada Arias, acusó que la Semaren no ha elaborado el reglamento para esta ley que entra en vigor el día de hoy y que prohíbe el uso de bolsas de plástico y desechables.

Refirió que dicha ley fue aprobada por el Congreso local en abril, pero que a 7 meses, de manera inexplicable la Semaren no ha cumplido con la elaboración de su reglamento.

Finalmente, indicó que la Semaren ya trabaja en la reglamentación, la cual estaría lista hasta dentro un mes, por lo que, por ahora nadie que infrinja podrá ser sancionado.