Visita Astudillo Cuajinicuilapa, Juchitán, Marquelia y Copala

Región Costa Chica, Gro., Octubre 2.- En una visita por los municipios de Cuajinicuilapa, Juchitán, Marquelia y Copala, el gobernador Héctor Astudillo Flores, acompañado de su esposa, Mercedes Calvo e integrantes de su gabinete, llevó apoyos sociales, revisó las acciones que se realizan para restablecer las vías de comunicación afectadas, proporcionó materiales a la población que resultó con daños en sus viviendas, entregó ayudas de diversos tipos, esto tras el paso de la tormenta tropical "Narda", además de que verificó el restablecimiento de servicios como el de la luz y agua potable.

De igual manera, anunció que se llevan a cabo obras de agua potable y saneamiento, así como en el área salud y educativas. Se entregaron acciones de 'Un cuarto más", estufas ecológicas, paneles solares. Apoyos a grupos vulnerables y de programas productivos.

Astudillo Flores manifestó que volverá lo más pronto posible y agregó: "La libramos, no tuvimos mayores daños, más que materiales; caminos, hubo algunas inundaciones, crecieron los ríos, tenemos que decir que algunos de los ríos especialmente el río Santa Catarina y algunos ríos cercanos a Cuajinicuilapa crecieron y se llevaron a varios animalitos”.

COMUNIDAD DE BARAJILLAS, CUAJINICUILAPA, SE ABREN CAMINOS Y LA VÍA A OAXACA

Por segundo día consecutivo, el gobernador Héctor Astudillo estuvo en esta comunidad para constatar el restablecimiento del acceso en la carretera federal y confirmar que ya hay paso hacia la cabecera municipal y el estado de Oaxaca. "Ayer estuvimos aquí y no se podía pasar, se había llevado esta parte. Ya hay paso a Oaxaca, ya están restablecidos los caminos en esta zona", asentó.

Acompañado por su esposa, Mercedes Calvo, hizo entrega de apoyos a las personas que resultaron afectadas por las lluvias ocasionadas por "Narda", entre los que destacan 500 cajas de suplementos alimenticios para niños y adultos mayores, 10 mil litros de leche, se ofrecieron consultas médicas generales y de especialidad, se entregaron medicamentos.

También se otorgaron aparatos funcionales como sillas, muletas y bastones, además se entregaron 50 lentes y se continuó con el proceso de credencialización para personas con discapacidad.

"El gobernador está aquí con el presidente municipal, Alejandro Marín y con el comisario Antonio Leyva. Quisimos constatar que ya está arreglado el camino momentáneamente, después le van a poner asfalto. Lo más importante es que están ustedes bien", expresó el mandatario estatal en su mensaje a los pobladores.

En un recuento de daños, el Ejecutivo guerrerense detalló que con la lluvia hubo daños en Cuajinicuilapa, municipio que presentó la mayor cantidad de siniestros, algunas poblaciones de Ometepec e Igualapa, por la creciente de los ríos Santa Catarina y Quetzala.

Astudillo Flores destacó que parte de los compromisos inmediatos era el restablecimiento de la comunicación y del servicio de energía eléctrica.

A nombre de los beneficiarios, la secretaria de la comisaría, Clara García, agradeció el apoyo incondicional del gobernador. Gracias principalmente a usted y a todos los que contribuyen para ayudar".

En tanto que el alcalde Alejandro Marín Mendoza, agradeció al gobernador por su rápido intervención. "Gracias por venir a resolver tan aprisa", añadió.

Por último, el mandatario atendió una petición del comisario Antonio Leyva para rehabilitar el techado de la cancha, que a su vez sirve como albergue.

ENTREGA ASTUDILLO OBRAS Y APOYOS SOCIALES EN JUCHITÁN

En el segundo punto de su recorrido para ver los daños registrados por las recientes lluvias en la región de Costa Chica, el gobernador Héctor Astudillo Flores y su esposa Mercedes Calvo, llevaron al municipio de Juchitán más de 20 millones de pesos en obras públicas y apoyos sociales, así como el programa alimentario a niñas y niños menores de 5 años, desayunos escolares calientes y asistencia alimentaria de nutrición a personas vulnerables con una inversión 3.6 millones de pesos beneficiando a más de mil 600 infantes y 600 familias juchitecas.

Después de visitar Cuiajinicuilapa, Astudillo Flores se trasladó a Juchitán, donde entregó una ambulancia equipada que servirá al municipio, con un valor de más de un millón de pesos, como parte de las 60 unidades que ha entregado este 2019 a municipios con más necesidades.

El mandatario estatal entregó más de 9 millones de pesos en la rehabilitación y atención a 4 escuelas que mejoran su infraestructura para elevar la calidad educativa en este municipio.

El secretario de Educación Guerrero, Arturo Salgado Urióstegui, informó que tan sólo en la Costa Chica se entregan más de 54 mil 86 paquetes de útiles escolares con una inversión de 3.1 millones de pesos y más de 95 mil uniformes con una inversión de 14 millones de pesos, de los cuales, en Juchitán se hace entrega de 952 útiles escolares y mil 97 uniformes, que aportan un ahorro al gasto familiar.

En materia de vivienda, el secretario de Desarrollo Social, Mario Moreno Arcos, dijo que en Juchitán se construye un paquete de 25 acciones de "Un cuarto más", así como un total de 100 estufas ecológicas, que tiene una inversión de 1.6 millones de pesos, que mejoran la calidad de vida de los juchitecos.

"Gracias Héctor Astudillo porque aquí estamos viviendo bien, nos sentimos más seguros en esta casita", "Yo vivía en esta casa que estaba apuntó de caerse y ahora ya tengo un cuarto más y me siento más segura, ya no me mojo", son algunos testimonios de personas beneficiadas con el programa que impulsa el gobernador para evitar el hacinamiento y combatir la pobreza en Guerrero.

De igual forma, el mandatario estatal entregó el puente en Riscalillo con una inversión de 8 millones de pesos que comunicará a diversas localidades con la cabecera municipal. Además de entregar láminas galvanizadas, aparatos funcionales, entre otros apoyos sociales.

En el auditorio municipal, el alcalde de Juchitán Miguel Antonio Moctezuma Flores, recibió al gobernador y a su esposa, Mercedes Calvo, reconociendo el trabajo en favor de quienes más lo necesitan, además de su atención puntual ante los daños ocasionados por el paso de la tormenta "Narda" y restablecer de forma prioritaria la carretera que conecta a la Costa Chica con el estado vecino de Oaxaca.

Como parte de la atención a niñas y niños menores de 5 años en condiciones vulnerables, la presidente del DIF Guerrero, entregó 3 mil 200 despensas para atender a 400 beneficiarios, además de entregar insumos para desayunos escolares calientes a un total de 20 escuelas, beneficiando a más de mil 200 estudiantes de nivel inicial básico.

Para mejorar la nutrición de los habitantes de Juchitán, Astudillo Flores y su esposa, dotaron de 16 mil sobres de litro de bebida láctea vitaminada para 2 mil infantes y adultos mayores, así como la dotación de 600 despensas del programa de asistencia alimentaria para beneficiar a igual número de familias, todo con una inversión superior a los 3.6 millones de pesos.

Además, se tramitaron actas de nacimiento gratuito del programa de Registro Civil, así como acta de matrimonio.

MARQUELIA “MAR QUE AMARRA”, AQUÍ SE REALIZAN OBRAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

En su visita a Marquelia, el gobernador Héctor Astudillo saludo paisanos y paisanas, encabezados por su alcalde Javier Adame Montalván, a quien entregó una ambulancia para beneficiar al municipio, con una inversión de 1.1 millones de pesos. En este mismo acto, Astudillo Flores ratificó su apoyo a la región y se comprometió a seguir trabajando con la implementación de obras y acciones.

En materia de apoyo a escuelas, se anunció una inversión de 10 millones de pesos para la construcción del laboratorio de idiomas, la subestación eléctrica y la explanada de la Universidad Tecnológica del Mar; en cuatro años, se generó una inversión de 65 millones de pesos a favor de esta institución. Además se están atendiendo 13 escuelas más.

También se entregaron 887 paquetes de útiles y 887 uniformes escolares a igual número de estudiantes de los diversos niveles.

En materia de Agua Potable y Saneamiento, se ejecutaron recursos por más de 12 millones de pesos para obras en beneficio de más de 2 mil habitantes. Destacan la construcción del sistema de agua potable El Polvorín y la rehabilitación de la obra de captación del sistema de agua potable en la localidad de Tepantitlán, así como obras de desazolve en la cabecera municipal.

El mandatario estatal informó que se entregaron 50 estufas ecológicas y se están construyendo 40 acciones de "Un cuartos más", que se suman a los cien que ya están concluidos.

Para otorgar identidad jurídica a niños y niñas menores de 8 años se hizo entrega de 58 registros de nacimiento y realizaron 47 solicitudes de aclaraciones, todo esto de manera gratuita en el municipio de Marquelia.

El DIF Guerrero distribuyó 10 mil sobres de leche, se ofrecieron consultas médicas generales y de especialidad, además de que se entregaron 50 lentes y diversos aparatos funcionales.

Se dio a conocer que en este municipio hay 519 productores de maíz afectados por sequía e inundaciones así como 80 productores de plátano. Ante ello, el gobernador expresó su compromiso de apoyarlos para superar esta situación.

FUERTE INVERSIÓN EN EL SECTOR SALUD DE COPALA, ADEMÁS DE REDES DE AGUA POTABLE

Más tarde, en el último punto de su visita, el gobernador Héctor Astudillo llegó a Copala, en donde acompañado por secretarios de gabinete y autoridades municipales, recibió el agradecimiento de la presidenta municipal, Guadalupe García Villalba, por las diversas obras que se han puesto en marcha.

Por ello, se anunció que en materia de Salud se destinarán poco más de 10.4 millones de pesos para la obra y equipamiento del Hospital Básico Comunitario, 400 mil pesos para el Centro de Salud de Playa Ventura y otros 400 mil pesos para el Centro de Salud de Las Peñas. Adicionalmente se entregó una ambulancia, en suma, se ejecutarán recursos por más de 12 millones de pesos para mejorar el servicio de salud de los habitantes de este municipio.

En materia de desayunos escolares, se incluyeron cinco escuelas más a este programa, con lo que se apoya a casi 2 mil 500 estudiantes.

En lo concerniente a escuelas, se dio a conocer que en este municipio hay terminadas ocho escuelas, en diez obras, además se está por atender dos y se tiene pendiente el compromiso para otras tres. Todo una con una inversión de 10 millones de pesos.

Para apoyar a los niños y jóvenes, se entregaron 2 mil 36 paquetes de útiles escolares y de uniformes, beneficiando a igual número de estudiantes, pertenecientes a 26 escuelas.

En cuanto a obras de agua potable y saneamiento, el organismo estatal encargado de esta área dio a conocer que se ejecutaron recursos por más de 16 millones de pesos, en beneficio de 8 mil habitantes. Destaca la obra de agua potable de Las Lajas, también la de Ojo de Agua-Las Salinas y la que se está realizando en la cabecera municipal, con la que se podrá contar con agua más clara y de mejor calidad.

Aunado a ello, se realizó el desazolve en la cabecera municipal, una obra preventiva que evita que se presenten inundaciones durante la temporada de lluvias.

Durante la gestión de Héctor Astudillo, se ha estado trabajando en el boulevard Playa Azul, con una inversión total de 73.5 millones de pesos y se anunció que se seguirán realizando intervenciones en torno a ello. También se anunció una inversión de 8 millones de pesos para el mercado de Copala.

En lo que respecta a la campaña del Registro Civil, se ofrecieron 89 servicios, de los cuales 23 son aclaraciones, 18 rectificaciones, tres registros de nacimiento, un registro de matrimonio, 38 asesorías y se llevaron a cabo nulidad por doble registro.

De manera adicional, el DIF Guerrero entregó 10 mil sobres de leche, se ofrecieron consultas médicas generales y de especialidad, además de que se entregaron 50 lentes y diversos aparatos funcionales.