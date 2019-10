Palabrerío

En esta ocasión quiero tratar el tema del hombre, pero no del hombre que se escribe con mayúsculas, no del héroe inflado de la Historia, no del político estrella de las entrevistas de banqueta, no del inefable luchador social que se enriquece a costillas del hambre del pueblo, no de los artistas del cine y la televisión, del deportista famoso o de las ahora estrellas del facebook, sino del hombre común, ese como el que en realidad somos la inmensa mayoría, unos más otros menos, pero al fin hombres comunes y corrientes, sin más nada que nuestra inmediatez cotidiana.

En ocasiones, para saber lo que realmente somos, es necesario sentir la presencia del hombre mínimo, del desconocido de siempre, del derrotado de toda la vida, del menospreciado, de ese que pasa junto a nosotros inadvertido, de ese que apenas hace sombra en la tierra, del apenitas, de ese que nadie entrevista en los medios masivos de comunicación, ese que el filósofo José Ingenieros llamara el hombre mediocre, y el escritor José Revueltas lo calificara como un proletario sin cabeza.

Es necesario hablar de ese hombre aparentemente sin cualidades, que por fortuna no es así, porque todo hombre encierra dentro de sí talentos dormidos, brillos apagados. Es indispensable asomarnos a la humana pequeñez, solidarizarnos con ella, con aquellos que teniendo todas las potencialidades para realizar hazañas inimaginables, viven y mueren en la sombra, en la oscuridad, en el anonimato, y no en pocas veces hasta en el menosprecio de quienes se sienten superiores a él, sólo porque tienen algo de dinero pero que no le sirve para ocultar su ignorancia.

¿Alguien se reconoce en este retrato hablado del hombre pequeñito, que lucha solo contra su inmediatez hiriente porque no hay nadie que se interese realmente en él? ¿Alguien se reconoce en ese que patea con la punta del zapato al que ve por debajo de sí mismo, pero al mismo tiempo es un lame botas de los que lo ven desde arriba?

Qué triste destino de ese que nació para ser perdedor, para ser explotado, para ser carne de cañón, para trabajar como autómata sin decir esta boca es mía, para aplaudirle a rabiar a su líder sindical que se hace millonario con sus cuotas sindicales. Su destino es servir, siempre servir a los poderosos a quienes él mismo, el hombre pequeñito, les ha otorgado el poder.

Si el hombre pequeñito descubriera sus cualidades positivas que lo estimularan a sublimarse, a reencontrar los valores universales, la sociedad que se escandaliza de lo que le hacen sus gobernantes, ya no se escandalizaría más, sino que actuaría en consecuencia para evitar los abusos del poder. Sin duda, los hombres pequeños pueden llegar a ser gigantes, pequeños, pero gigantes al fin, y llegada la ocasión pueden sublimarse, espero que no sea demasiado tarde.

Hasta el martes próximo estimado lector.