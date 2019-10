Funcionario del PAN es obligado a renunciar por ofender a Yalitza

Ciudad de México, Octubre 1.- Francisco Cano Ail, ex director de Acción Juvenil del Partido Acción Nacional en el estado de Yucatán, se volvió viral tras hacer un comentario desafortunado en una publicación de Facebook sobre la despenalización del aborto en Oaxaca, tema sobre el que Yalitza Aparicio se mostró a favor en la Cumbre de Mujeres Líderes Latinoamericanas.

“Ojalá la hubiesen abortado, ah verdad… Jaja”, escribió Francisco al respecto de la protagonista de "Roma".

Tras esta publicación, solicitaron la renuncia de Cano desde la dirigencia nacional de Acción Juvenil, liderada por Alan Ávila Magos, quien dijo: “Sus irresponsables comentarios en redes sociales no representan la doctrina y la identidad de nuestro partido”.

Oaxaca se convirtió en el segundo estado del país, después de la Ciudad de México en aprobar la interrupción legal del embarazo dentro de las primeras 12 semanas de gestación, propuesta por la coordinadora de Morena en el Congreso estatal, Laura Estrada Mauro.

En su carta de renuncia, Francisco Cano señaló: “La decisión la he tomado con la intención de no dañar a nuestra institución, ofrezco una disculpa por la falta de madurez en un comentario realizado en redes sociales, acepto que no es la forma en la que un dirigente de Acción juvenil debe expresarse”. Sin embargo, el propio Partido Acción Nacional emitió un comunicado rechazando la decisión del Congreso oaxaqueño y respaldando el derecho a la vida.