Habrá dos ceremonias para despedir a mi José José: Sarita

Ciudad de México,Octubre 1.- Sara Sosa, hija menor de José José, informó la tarde de este lunes a través de un comunicado que habrá dos ceremonias para despedir al cantante, una en Miami, Florida, y otra en la Ciudad de México.

En el texto, donde la joven agradece los mensajes de solidaridad y aliento en “estos momentos difíciles”, detalla que en los últimos ha trabajado duro para “poder brindarles la misma oportunidad que tendremos nosotros”.

"Mi familia y yo les pedimos paciencia para obtener los detalles de las ceremonias. Todo este proceso ha sido complejo y con una rapidez que no nos esperábamos. En cuanto tengamos los detalles precisos, lo haremos de su conocimiento inmediatamente”, resalta en el documento.

“Sarita”, como se le conoce en el medio artístico, destaca que el evento sea una celebración a la obra y legado de un ser humano único, cuya vida fue dedicada a su gente y el amor por la música.

"Es importante para nosotros que mi papá sea recordado como la persona que fue y siempre será para cada uno de nosotros, un Príncipe”, agrega.

Luego de que José Joel y Marysol Sosa, hijos mayores del fallecido José José, denunciaran que se desconoce el paradero del cuerpo de su padre , Sarita Sosa, su media hermana, declaró que, por el momento, los restos del cantante no están en su poder, pero que sí serán trasladados a México.

"Su cuerpo está descansando en paz y así lo hará hasta el día de su velada. Nosotros no tenemos acceso al cuerpo. Las leyes de Estados Unidos son muy estrictas. Desafortunadamente, ni su esposa puede ver el cuerpo”, explicó la joven de 24 años en un mensaje revelado por “El Gordo y la Flaca”.

La noche del domingo, Sarita ofreció una entrevista al programa Al Rojo Vivo, en la que se dijo que el cuerpo se encontraba en una funeraria.

En la misma entrevista, Sarita respondió a sus hermanos: "Yo creo que en estos momentos hay que enfocarnos en realidad en quién fue José José como persona, como artista. No quiero drama porque de esto no se debe de tratar mi papá (…) Nadie está robándose el spotlight”.



Sobre la decisión que trasladar al cantante a Miami, la joven detalló: "Nuestra prioridad fue que él siempre estuviera tranquilo, que no estuviese estresado, que se enfocara en realidad en su recuperación y no en todo lo negativo que pudiera decir la gente. Gracias a Dios logró hacer bastantes de los tratamientos en casa, iba todas las semanas al doctor. Yo de lo que puedo testificar es que él estaba muy tranquilo, muy feliz, muy en paz”.