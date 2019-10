Rinde el alcalde de Tepecoacuilco su Primer Informe de Gobierno

Tepecoacuilco, Gro., Septiembre 30.- En sesión solemne de cabildo, el presidente municipal de Tepecoacuilco, Ignacio Ocampo Zavaleta, rindió su Primer Informe de Gobierno donde destacó la ejecución de obra y servicios públicos en todas las comunidades y la cabecera, así como la aplicación transparente del presupuesto en beneficio de los diferentes sectores de la población a quienes refrendó su compromiso de seguir trabajando por un gobierno humano y cercano a la gente.

Con la presencia del delegado de gobierno en la Zona Norte, Erik Catalán Rendón, en representación del gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores y el diputado local del Distrito 23, Héctor Ocampo Arcos, por la 62 Legislatura de Guerrero, expresó que el 30 de septiembre de 2018 quedó legalmente constituido este Ayuntamiento 2018-2021 con un cabildo plural representado por 5 fuerzas políticas que fue voluntad popular del pueblo de Tepecoacuilco y se respetó como tal, sin embargo a pesar de esa pluralidad nos han unido más las coincidencias que las divergencias, “por eso agradezco a mis compañeros ediles que nos hemos puesto la camiseta para trabajar por un bien común que es el pueblo en que vivimos”.

“Rindo mi primer informe de gobierno para decirles el estado que guarda la administración pública municipal, pero sobre todo venir ante ustedes a hacer una rendición de cuentas que comprende de cuando fui a sus comunidades, así como a los barrios y colonias de la cabecera municipal, donde hice compromisos que hoy se cumplen haciendo valer la palabra empeñada "en ese recorrido hice 20 compromisos que hoy que somos Ayuntamiento los hemos trasladado a actos de gobierno”.

Ocampo Zavaleta recordó que se comprometió con los ciudadanos a trabajar mañana y tarde, lo cual ha cumplido en horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde y de 5 a 8 de la noche, también que el presidente municipal nunca cerraría la puerta de la oficina “y lo hemos cumplido en las cerca de 9 mil audiencias que hemos tenido este año con las ofertas abiertas cuando nos visitan”.

Agregó que también su compromiso fue el de orientar de forma justa y equitativa el programa del Ramo 33 para el combate a la pobreza, por lo que en todas las comunidades hay obra pública y se les incrementó el presupuesto, algunas el 100 por ciento y otras hasta el 200 por ciento en las 26 comunidades.

Enfatizó que el pueblo exige transparencia y rendición de cuentas, “me comprometí en que cada obra que se iniciara iba a estar presente para entregar el expediente técnico, por lo que no hay una obra que de haya iniciado sin que el expediente técnico lo tengan en sus manos para que la población se convierta en contraloría social y supervise al presidente y a sus colaboradores, en virtud de que es recurso público que se debe de comprobar”.

Agregó que se comprometió a ser un presidente gestor y aprovechó la oportunidad para dar las gracias al gobernador Héctor Astudillo Flores, por aprobar la gestión de rehabilitación a la carretera a Tecuexcontitlán, Sasamulco, Maxela y autorizar 100 acciones de “Un Cuarto Más” que es un programa noble para evitar el asinamiento familiar e ir abatiendo la carencia de vivienda, también apoyó con 4 millones de pesos a través de CAPASEG para iniciar el colector de la barranca de Chalma y no haya descargas a cielo abierto.

El alcalde de Tepecoacuilco manifestó que se comprometió a que la obra pública no la decidiera el presidente municipal, sino la gente en reuniones ciudadanas y darle vida al sustento constitucional que dice “la planeación democrática en la toma de desiciones debe estar involucrado el pueblo y lo he cumplido porque ni una obra la decidí, fueron los ciudadanos en las asambleas de los comisarios municipales porque si bien es cierto que sé lo que le falta a cada comunidad, no más ustedes porque son quienes las sufren y saben que obras deben ser prioritarias”.

Ocampo Zavaleta reiteró su compromiso de apoyar la economía familiar a través de las despensas que llegan mediante el DIF estatal y “agradezco a mi esposa Griselda por todo el apoyo que me ha dado para poder atender esta responsabilidad tan importante que asumí ante el pueblo cuando rendí protesta el 30 de septiembre”.

Por último comentó: “Hoy tenemos el Tepecoacuilco que todos queremos, el de nuestros abuelos, padres, un Tepecoacuilco de paz, armonía y trabajo, por lo que me someto al juicio imparcial y objetivo del pueblo en general por un gobierno humano y cercano a la gente”.