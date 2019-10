A título personal

Hace unos días, no hace mucho… todavía nos estábamos regocijando por el comunicado que emitió la Secretaría de la Defensa Nacional por el hecho de que ya se iban a responder a las agresiones que el personal militar pudiera sufrir en el cumplimiento de su deber. Sin embargo, la tragedia volvió a invadir a la familia castrense.

En lo que va del año han caído 14 elementos, 14 hombres que portaban el uniforme de la patria y que entregaron su último aliento cubiertos por las insignias y condecoraciones que la nación mexicana les otorgó como una forma de abrazar a sus hijos predilectos, a esos que eligieron el servicio a México como modo de vida, el honor y la lealtad como manual y el valor y el servicio como reglas vitalicias.

A esos 14 soldados de México los honramos en este espacio y a sus familias les expresamos nuestras condolencias y sepan que valoramos tan alto sacrificio hecho en aras de un mejor país.

Un coronel, un teniente coronel, dos tenientes, cuatro cabos y seis soldados han perdido la vida en operaciones. Sus misiones no eran otras que no buscaran alcanzar la paz en un Estado donde pareciera que el factor más débil se torna político.

Si queremos cambiar las cosas, tenemos que tener el valor de llamarlas por su nombre, basta ya de hablar de “presuntos delincuentes” como lo marcan los estatutos de las Comisiones de Derechos Humanos y de “pueblos buenos”, aunque sean narcotraficantes, huachicoleros o traficantes de personas. Basta de fingir que todo está bien y de que el pueblo de México está feliz, feliz, feliz.

Es hora de reconocer que en México estamos sufriendo una ola de violencia como nunca se había visto en la era moderna de nuestro país y es hora de respaldar, de a deveras, a nuestras Fuerzas Armadas. Respaldarlas con las leyes y con los protocolos adecuados para las circunstancias reales. Para aquellas en las que operan todos los días, no solo con discursos políticos o conferencias mañaneras.

La opinión pública apoya a sus Fuerzas Armadas, la gente expresa su consentimiento al hecho de que en México, sus soldados colaboren en las tareas de seguridad pública porque es necesario, sin embargo, la estrategia de “abrazos, no balazos” no funciona contra quien no es “pueblo bueno” y de ahí la necesidad urgente de que ya se le pierda el miedo a gobernar a esos que tanto pregonaban que en 6 meses se iba a acabar la violencia en México.

¿Ya no se acuerdan cuando nos prometieron que el 1 de diciembre de 2018 se acababa la violencia? Bueno, era muy ingenuo todo aquél que se la creyera, pero ya estamos más cerca del 1 de diciembre de 2019 que del del año pasado y el tema está igual o peor.

Nuestros soldados merecen un comandante supremo de las Fuerzas Armadas que esté a su nivel. Que también salga con la valentía y el espíritu de cuerpo por delante. Merecen ser guiados por un presidente que entienda su responsabilidad con los soldados de México, esos que no actúan con miras políticas, sino con total abnegación hacia su territorio, su población y su gobierno.

El soldado mexicano merece ser reconocido por su sociedad, pero sobre todo merece ser cuidado por ella. Merece que las leyes lo protejan y le den certeza para actuar en beneficio los que sí somos pueblo bueno de a deveras.

El nivel de valentía y amor a la patria que nuestros soldados tienen a México, tiene que ser el mismo con el que su sociedad los respalda para que puedan entregar buenas cuentas, pero sobre todo, tiene que ser el mismo con el que el presidente de esta gran nación, tiene que enfrentar los retos de gobernar sin temblar.

Esto es a título personal, muchas gracias.