Parlamento

Los reporteros de Guerrero, el movimiento de Ayotzinapa y los setenta y siete absueltos







En el mitin realizado este 27 de septiembre en la explanada de Iguala, por el quinto aniversario de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, el periodista Jesús Saavedra, acompañado de reporteros de diversos medios de Guerrero y a nombre de ellos, en su participación ante el auditorio, manifestó públicamente su solidaridad a los padres de los 43 muchachos, a la Federación de Estudiantes Campesinos socialistas de México, a la Normal Rural de Ayotzinapa “y el acompañamiento hasta que logren lo que ustedes buscan”,



Frente a activistas, estudiantes normalistas y organizaciones sociales, ratificó el compromiso de seguir acompañando al movimiento en esta exigencia de la búsqueda de la verdad y justicia y resaltó que debe de ser una reflexión de suma importancia de que a días de que se cumplieran cinco años de la desaparición de los 43 normalistas, se ha dado a conocer que setenta y siete implicados han sido liberados; “creo que debería ser motivo de reflexión, de inflexión, de que todos nos pusiéramos a pensar que estas setenta y siete personas no están libres porque no fueran culpables; están libres por un error en el procedimiento judicial y esas personas recuperaron su libertad y si se dedicaban a la delincuencia organizada, no creo que regresen a ser un buen carpintero, un buen panadero, un buen policía municipal, van a regresar a la misma condición, a la misma circunstancia en la que estuvieron”.



Por lo que hizo un llamado urgente a las autoridades estatales y federales, pidiéndoles que “si estas setenta y siete personas involucradas en estos hechos, y recobraron su libertad tan campantes, pues que cuando menos los vigilen, porque hay muchos compañeros de los que están aquí, que aquella noche, vinieron y cubrieron, que corren riesgo, pues las personas que salieron con libertad no les van a dar un ramo de rosas”, dijo con preocupación.



Subrayó en que hay centenares de personas en Iguala, que aquella noche “de manera enorme abrieron su corazón y abrieron las puertas para alojar a aquellos muchachos que iban huyendo y que les abrían sus puertas para protegerlos. Otros huyeron al momento –refiriéndose a los normalistas-. Hay defensores de Derechos Humanos, hay testigos aquí en Iguala, que están indefensos ante estas setenta y siete personas que salieron libres. “yo no les puedo decir delincuentes porque están en proceso, pero son indiciados, que salieron libres bajo una circunstancia judicial, que está por demás bajo la lupa de todas las instancias jurídicas”.



Por lo que hizo un llamado a proteger a los periodistas que hayan venido cubriendo el proceso de aquel aciago 26 de septiembre del 2014 conocido como el Caso Iguala; “proteger también a los testigos, a los defensores de los Derechos Humanos… y a los padres”. ¿Ustedes creen que aquellos van a estar muy campantes que anden pidiendo justicia? ¿Qué les cuesta venir y dar un mal golpe? Esa es la circunstancia que nosotros como reporteros hemos venido a denunciar hoy aquí en Iguala, a la reflexión y pedirle al gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, que tome medidas cautelares”.



De manera muy clara remató, “no queremos que nos cuiden a cada uno de nosotros que damos seguimiento, ni a los padres, ni a quienes están involucrados en la exigencia de justicia, lo que pedimos es que cuando menos tengan seguimiento a estas setenta y siete personas que están involucradas en esta desaparición forzada y que no vayan a actuar de manera impune y no vayan a cometer una tontería el día de mañana; ese es nuestro llamado”.



A la autoridad municipal de Iguala, “como reporteros les pedimos dos cosas: que no criminalicen la protesta social y dos, que no estigmaticen a los compañeros que han cubierto las manifestaciones de los estudiantes de Ayotzinapa, porque no estamos a favor o en contra, sólo cubrimos hechos, consignamos hechos; nosotros no decimos si es bueno o malo, para eso hay una instancia que lo determina”.



Comentarios: [email protected]