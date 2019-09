Educando con Valores

Zona de confort

“Pagamos un precio muy alto por nuestros fracasos y es un obstáculo enorme en nuestro crecimiento. Esto provoca que nuestra personalidad no se desarrolle y no permite la exploración y la experimentación. No hay aprendizaje sin algo de dificultad. Si quieres seguir creciendo, debes superar el miedo al fracaso”

John Gardner



“Si no sales de tu mente, ¿Cómo puedes saber que tan lejos puedes llegar?”

T.S. Eliot



En psicología, la zona de confort se define como “un estado mental donde la persona utiliza conductas de evitación del miedo y la ansiedad en su vida diaria, a través de un comportamiento rutinario para conseguir un rendimiento constante sin asumir ningún riesgo”. La zona de confort es un término empleado en el ámbito del coaching para referirse a una serie de límites que la persona se ha impuesto a sí misma, o ha aceptado como estilo de vida para evitar asumir riesgos y garantizarse la ausencia de miedo o ansiedad. White define la zona de confort como “un estado de comportamiento en el que la persona actúa desde una postura de ansiedad neutral, llevando a cabo una serie de comportamientos para conseguir un nivel constante de rendimiento sin sentido del riesgo”. Es decir, es una zona que sólo abarca lo conocido, ese ambiente donde estamos a gusto y nos hace sentir seguros/as, porque “todo está bajo nuestro control”, pero también genera pasividad y fomenta rutina, provocando apatía y vacío existencial, impidiendo el crecimiento personal al renunciar a tomar iniciativas que vayan más allá de los límites de esa zona. Es importante enfatizar que el bienestar que se siente, no es producto de la satisfacción o el orgullo personal, sino de la ausencia de emociones como la incertidumbre o la inseguridad, al refugiarnos en nuestro entorno conocido. La zona de confort también se da al trabajar en algo simple, en un entorno seguro, sin querer promocionarse, o mantener una relación que da seguridad, a pesar de estar a disgusto.



Al respecto, es necesario saber que hay conductas que nos avisan de que podemos tener una vida basada en nuestra zona de confort, y algunas de las características de dicha situación son: a) Desmotivación que nos impide crecer emocional y productivamente; b) Vivir inmerso/a en la misma rutina todo el tiempo y con miedo permanente a tomar algunos riesgos en cualquier ámbito; c) Sensación de aislamiento de la sociedad, vivir solo/a, sin atreverse a iniciar el contacto social; y, d) Sensación de tristeza y soledad, que en casos más graves puede llevar a la depresión. Según los/as especialistas, nuestros cerebros están diseñados de tal manera que es difícil reaccionar hasta que sentimos al menos un poco de estrés y malestar. De hecho, la cumbre de nuestro funcionamiento ocurre cuando se está fuera de la zona de confort. Pero también está demostrado que, si estamos bastante cómodos/as, nuestro rendimiento resiente la falta de acción, y si llegamos demasiado lejos fuera de nuestra zona de confort, sucumbiremos ante el estrés.



Es verdad que salir de la zona de confort en solitario puede ser complicado, máxime si se lleva mucho tiempo en ella, pero pedir ayuda a un terapeuta, amigo/a o familiar, facilita mucho la tarea. Enfrentarnos al miedo, nos hace más fuertes psicológicamente, porque nos damos cuenta a menudo de que el temor imaginado no era para tanto, y al ir consiguiendo pequeños objetivos ganamos en autoconfianza, vamos creyendo en nuestra eficacia para alcanzar metas. Debemos tener presente que, cuando hay ansiedad e incomodidad, la mente pone excusas para volver a su estado de comodidad, por lo que es mejor anticiparnos a las posibles autoexcusas y verlas como artimañas, cuyo objetivo es racionalizar el dejar de esforzarse por salir. Con base a lo anterior, una buena técnica para lograr salir de nuestra zona de confort, es mentalizarse para actuar en sentido contrario a lo que nos pida el cuerpo, asumiendo que un poco de ansiedad es positiva para mejorar nuestro rendimiento y aumentar nuestra flexibilidad mental.



La vida cambia y el cambio es incertidumbre, y podemos aprender a adaptarnos a situaciones nuevas, aceptándolas como un reto, cambiando lo que se pueda de la situación o cambiando nosotros/as mismo/as, reconociendo tanto nuestros miedos, como nuestras fortalezas, para afrontar cualquier situación. Al escapar de nuestra zona de confort comenzamos a tomar conciencia de nuestros miedos y nuestras barreras mentales, de nuestros pensamientos limitantes. Sin duda, pocas cosas se comparan con la emoción de lograr algo que pensamos que no seríamos capaces de hacer. Cuando sintamos ansiedad o estrés, reconoceremos que estamos en un terreno nuevo e inseguro que hay que explorar, o cuando sintamos envidia de otros/as que están en el punto al que queremos llegar, sabremos qué dirección tomar, aceptando el esfuerzo como un reto. Atreverse a hacer las cosas de otra manera, atreverse a equivocarse y a ir más allá de lo conocido, amplía nuestro horizonte en conocimientos, emociones y crecimiento personal.



No basta siquiera obtener buenos resultados, pues todo está cambiando, y lo que hoy funciona, seguramente deberá ser modificado para que continúe dando buenos resultados. Salir de nuestra zona de confort nos da la certeza de vivir aprovechando cada día, echando mano de nuestras competencias, aprovechándolas al máximo, no olvidando que meditar, enfocarse en una cosa a la vez, hacer voluntariado, hablar en público, hacer nuevas amistades, pensar antes de hablar y/o actuar, dejar de aplazar y aprender a decir que no, entre muchas otras acciones, forman parte de acciones indispensables para salir de nuestra zona de confort.



Les deseo una semana excelente y agradezco sus aportaciones y/u opiniones a través del correo [email protected]