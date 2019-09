AMLO trata a Guerrero como su "entenado": Ortega

Chilpancingo, Gro., Septiembre 29.- El diputado Bernardo Ortega Jiménez, del PRD, consideró que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está tratando a Guerrero como “el hijo entenado”, en materia presupuestal para el 2020.



“Es un presupuesto limitado y desproporcionado, donde a Guerrero se le está tratando como al hijo entenado. No están viendo ni considerando las necesidades de pobreza que tiene Guerrero”, abundó.



Luego de que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión inició la revisión del paquete financiero propuesto por el Ejecutivo federal, Ortega Jiménez consideró que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público “se está equivocando” en la distribución financiera para los estados, “no sé si estén tratando mal a los gobiernos donde no gobierna Morena”.



De acuerdo con autoridades estatales, diputados locales y presidentes municipales, el paquete económico federal para el 2020 prevé drásticas reducciones financieras en rubros como el campo, turismo, inversión púbica para infraestructura, cultura, medio ambiente, entre otros.



“El gobierno federal no ha tratado a Guerrero como Guerrero ha tratado a Andrés Manuel y creo que es de lamentarse todo esto, pero hay que dar la lucha. Es necesario hacer un frente común para defender el presupuesto. Espero que los diputados federales se pongan la camiseta, no de Morena, no del PRI, no del PRD; sino de guerrerenses para poder exigir que ese proyecto se modifique”, convocó.



Al respecto Ortega Jiménez confió en que el gobierno federal y la Cámara de Diputados “recapaciten y muevan el presupuesto a favor”, pues advirtió que a “Guerrero hay que tratarlo con mucho cuidado” y lamentó que la Federación “no le está dando la importancia debida”.